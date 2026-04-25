Los bisnietos de Franco ganan 75 millones tras convertir el edificio Hermanos Becquer en 6 pisos de lujo

Carmen Franco, la única hija del dictador Francisco Franco, falleció el 29 de diciembre de 2017 en su domicilio de Madrid a los 91 años de edad.

Su herencia, valorada en cientos de millones de euros, incluía un vasto patrimonio inmobiliario, gestionado a través de diversas sociedades.

Entre los bienes inmuebles más destacados destaca un edificio situado en el número 8 de la calle Hermanos Bécquer, en el exclusivo barrio de Salamanca.

Edificio de los herederos de Franco, en la calle Hermanos Bécquer de Madrid. EL ESPAÑOL.

Dicha finca era la residencia habitual de Carmen y el 'cuartel general' de la familia. Con una superficie de 4.800 metros cuadrados, sus herederos han transformado la edificación entera en un proyecto de 6 viviendas de lujo.

Estos días, la constructora encargada de rehabilitar el inmueble ha retirado una de las lonas que cubrían su fachada. De este modo, ya es posible ver, por primera vez, el aspecto final del bloque después unas obras que han durado 3 años.

EL ESPAÑOL muestra en exclusiva las imágenes de cómo ha quedado el edificio, ubicado en una de las esquinas más codiciadas de la capital.

La que ya se conoce como la nueva 'Casa Franco' promete acoger a la flor y nata de la sociedad madrileña. O, como poco, a los bolsillos más acaudalados de la ciudad.

Otra imagen de la fachada. EL ESPAÑOL

Y es que, lo que comenzó como una herencia familiar hace casi nueve años, se ha transformado en un auténtico pelotazo urbanístico valorado en 75 millones de euros.

Los Franco, en lugar de vender el inmueble, siguieron una hábil estrategia para multiplicar el valor del legado recibido tras el fallecimiento de Carmen Franco. Así, optaron por convertirse, directamente, en los promotores del proyecto.

Con ello se aseguraban duplicar, al menos, el valor de la superficie, que actualmente -en este barrio- es de 8.000 euros el metro cuadrado.

Dos balcones a la calle. EL ESPAÑOL

Para ello, los bisnietos del dictador Francisco de Borja Martínez-Bordiú y su hermano Jaime Ardid, -hijos de María de la O Martínez Bordiú Franco y Rafael Ardid- constituyeron la sociedad ARD V53.

Con esta empresa, dedicada al sector del real estate, pasaron a ser impulsores del proyecto.

Jaime Ardid Martínez-Bordiú, bisnieto de Franco, es uno de los promotores del edificio. RECAL | LinkedIN.

La sociedad, procedente de la matriz ARD-ID Investment & Development SL, se fundaba con un capital millonario de 11 millones de euros, para afrontar el ambicioso proyecto.

Seis viviendas de 12 millones cada una

La inversión millonaria que despertó rápidamente el interés de los inversores. Antes del comienzo de las propias obras se inició la comercialización de las viviendas, con precios que rondan los 12 millones de euros por piso.

La empresa en la que recayó la venta de las millonarias viviendas, según informó en su día Vanitatis, fue Lienzo Real Estate, la inmobiliaria de lujo fundada por Casilda Pan de Soraluce junto a Alejandra Satrústegui y Carmen Aguilera en 2022.

Esta inmobiliaria, especializada en la venta de obra nueva de lujo en ubicaciones premium, como la milla de oro, se hizo en exclusiva con la comercialización del histórico inmueble.

Seguridad y diseño

El edificio es un activo de gran valor teniendo en cuenta su localización estratégica en la capital. Además, ofrece el valor añadido de la seguridad. Un factor muy a tener en cuenta por los futuros moradores.

El inmueble cuenta con vecinos tan ilustres como las embajadas de Estados Unidos y Portugal, lo que garantiza vigilancia policial las 24 horas y la presencia de tanquetas de la Policía Nacional a escasos 50 metros del portal.

El detalle no es baladí. Lo cierto es que es uno de los aspectos que más valoran los posibles moradores, fortunas en algunos casos muy sensibles y preocupadas por la tranquilidad y la protección en las inmediaciones.

El arquitecto Carlos Lamela, encargado del proyecto. LinkedIN.

La empresa de arquitectura encargada de la histórica edificación es el Estudio Lamela Arquitectos, a cargo de Carlos Lamela.

El afamado arquitecto cuenta en su haber con proyectos como el Centro Canalejas, presentado en 2020. Suya es la firma del hotel Four Seasons de Madrid, el edificio histórico de la plaza de Canalejas en pleno centro histórico de la capital.

Lamela firma otros proyectos más novedosos, como la nueva terminal del Aeropuerto de Schiphol en Amsterdam o las oficinas del Airbus Defense & Space de la compañía aeronáutica, en Getafe.

Una edificación de aire futurista construida en 51.000 metros cuadrados con una inversión millonaria de 55 millones de euros.

Interiorismo de alto nivel

Si reputado es el arquitecto, el currículum de la interiorista no es menos ilustre. Belén Domecq-Zurita López de Sole, ha sido la encargada de dotar a las viviendas de un ambiente único.

El nombre de Domecq-Zurita es un nombre que resulta bien conocido entre las élites de Madrid. Dirige desde hace 20 años el estudio Grupo Cosmic Diseño e Interiorismo y tiene en su haber más de 100 proyectos en su portfolio.

Según su propia web, su estudio acomete los proyectos de forma integral, desde el análisis de proyectos y el diseño de interiores hasta la elección del mobiliario, que realiza específicamente para cada proyecto.

Otra fotografía de la fachada. EL ESPAÑOL

Además, cuenta con una amplia cartera de clientes a nivel internacional, con proyectos realizados en España, Marruecos, la Costa Azul, Inglaterra, Hong Kong y Londres.

Domecq define su trabajo como "la manipulación del espacio interior, la luz y las texturas indagando en la psicología ambiental, la arquitectura y el diseño para lograr el proyecto deseado".

En su equipo, la interiorista cuenta con su marido, Álvaro Rivera Olalquiaga, socio de la empresa y apoderado del estudio.

La vida dentro de Hermanos Bécquer va a ser una ubicada "a la esencia del buen vivir antiguo", señala Belén Domecq-Zurita en la página web que comercializa las viviendas.

El lujo sin ambages bien podría ser la palabra que define el proyecto.

Lo cierto es que la complejidad de los trabajos tienen mucho que ver con la tipología especial del edificio. El interior se ha reconstruido entero manteniendo la fachada histórica del inmueble. Al gozar de una especial protección, ha complicado más aún los trabajos de intervención.

El 'penthouse' de edificio está valorado en 15 millones de euros. EL ESPAÑOL.

Ático valorado en 15 millones

La duda es conocer a los acaudalados propietarios que han conseguido hacerse con una planta del edificio, el espacio que ocupa cada vivienda.

Aunque la mayor incógnita sigue siendo a día de hoy quién se ha hecho, definitivamente, con la 'joya de la corona': el penthouse del edificio, con un valor de mercado por encima de los 15 millones de euros.

Los nuevos vecinos compartirán la exclusividad con una serie de servicios acordes a la categoría de la finca.

Entre los lujos que podrán tener a su alcance estos 6 privilegiados vecinos está una piscina interior, otra piscina exterior cubierta, una zona común con varios salones, una selecta biblioteca, una zona privada de música y varios gimnasios. Todo ello al alcance de unos exclusivos propietarios cuya identidad, de momento, sigue siendo una incógnita.