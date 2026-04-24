La angustia de Tana Rivera en La Maestranza: presenció con preocupación la grave cogida de Roca Rey desde las gradas

Tana Rivera estuvo presente en la plaza de toros de La Maestranza de Sevilla, donde Roca Rey sufrió una grave cogida el pasado jueves, 23 de abril.

Día fatídico el que se ha vivido en Sevilla. El pasado jueves, 23 de abril, la expectación de Tana Rivera (26 años) por ver a Andrés Roca Rey (29 ) en la plaza de toros de La Maestranza ha terminado en angustia para ella.

Lo que comenzó como una tarde de la Feria de Abril cargada de ilusión para la pareja del momento, terminó con el diestro en la enfermería tras sufrir una grave cornada en el muslo por el quinto toro de la tarde.

El semblante de la hija de Eugenia Martínez de Irujo (57) y Fran Rivera (52) se transformó radicalmente al ver el percance. En cuestión de segundos, la sonrisa orgullosa pasó a la angustia al ver a su novio herido por el astado.

Preocupada, la joven ha presenciado con verdadera preocupación la escena. Primero, al ser embestido por el animal. Minutos después, al ver cómo trasladaban a su novio al quirófano de la plaza.

Roca Rey sufrió una grave cogida en la plaza de toros de La Maestranza, en Sevilla. GTRES

Según han confirmado los médicos que han atendido al matador peruano, su herida es de carácter grave y ha sido intervenido quirúrgicamente.

El diestro peruano Andrés Roca Rey, que fue cogido al entrar a matar al quinto toro de la jornada, sufre una cornada en el muslo derecho con dos trayectorias, según el informe emitido por el cirujano de la plaza de la Maestranza, José María Mulet.

El equipo de la enfermería ha intervenido al diestro durante más de una hora de una "herida en la cara interna, tercio superior, del muslo derecho, que presenta una trayectoria total de 35 centímetros, con una descendente de 20 y una ascendente de 15, que produce una extensa rotura de músculos vasto interno y sartorius, disecando y contundiendo en prácticamente toda su extensión el paquete vásculo-nervioso femoral superficial, sin producir lesión vascular".

Durante la intervención se le ha sometido a "exploración y lavado de la herida, a una hemostasia de ramas vasculares femorales y musculares, aplicando hemostáticos, con drenaje aspirativo de ambas trayectorias y aproximación de planos músculo aponeouróticos y piel", destaca el parte médico.

En un vídeo distribuido por la televisión OneToro se ve cómo Francisco Rivera, acompañado por compañeros de profesión, aguarda en la puerta de la enfermería, esperando la actualización de los facultativos.

Asimismo, ha trascendido que la propia Tana ha tenido tiempo de bajar a la sala de asistencia sanitaria de La Maestranza para poder permanecer lo más cerca posible de su pareja, así como estar al tanto de la evolución de su pareja.

A pesar de la magnitud del incidente, la joven ha estado arropada por su familia en todo momento. Cuando Roca Rey ha sido embestido por el toro, Tana estaba muy cerca de su padre, quien se encontraba sentado unas filas más abajo.

Finalmente, lo que pretendía ser una tarde de gloria ha terminado en consternación y disgusto para Tana. Y es que, tal y como advertía su progenitor unas horas antes de la fatal corrida, Roca Rey "es una figura del toreo, se juega la vida todas las tardes".

Con pronóstico "muy grave", Roca Rey ha sido trasladado a la Clínica Viamed de la capital hispalense.