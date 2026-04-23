La única calle de la Feria de Sevilla dedicada a un torero vivo: dónde está y con quién comparte protagonismo

La calle ‘Curro Romero’, situada en el recinto ferial de Los Remedios de Sevilla. EL ESPAÑOL

En el corazón del Real de la Feria de Sevilla, donde cada primavera se levanta uno de los escenarios más icónicos de la cultura andaluza, hay un detalle que pasa desapercibido para muchos visitantes, pero que encierra un potente simbolismo: una calle dedicada a un torero que aún sigue vivo.

Se trata de la vía dedicada a Curro Romero, una de las grandes figuras del toreo y, a sus 92 años, el único diestro vivo que cuenta con este reconocimiento en el recinto ferial.

La calle se encuentra situada al sur del recinto ferial de Los Remedios, en Sevilla, y se distingue por un cartel en el que se lee su nombre acompañado de una inscripción que repasa su trayectoria vital y profesional.

En ella figura su nombre completo, Francisco Romero López, su nacimiento en Camas en 1933, y los principales hitos de su carrera: "su debut profesional en La Pañoleta el 22 de agosto de 1954 junto a Limeño, su alternativa en la Plaza de Valencia el 18 de marzo de 1959 con Gregorio Sánchez como padrino y Jaime Ostos como testigo, y su retirada a los 66 años tras más de cuatro décadas en activo".

La calle de Curro Romero en la Feria de Sevilla. EL ESPAÑOL

Este homenaje cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta que todas las calles del recinto ferial están dedicadas a grandes figuras del mundo del toro, en su mayoría ya fallecidas. Sin embargo, la de Curro Romero destaca como una excepción: un reconocimiento en vida a una figura que forma parte de la memoria viva de la tauromaquia.

En los últimos años, el torero ha atravesado distintos problemas de salud. A principios de enero de 2026 se conoció que había pasado las navidades recuperándose de una neumonía en su domicilio de Sevilla, sin necesidad de hospitalización, gracias al cuidado de su esposa, Carmen Tello (70 años).

Durante 2025 ya había sufrido varios baches médicos, como un ingreso en mayo por problemas respiratorios y un episodio de Covid en septiembre, aunque logró salir adelante en todas las ocasiones. A día de hoy, a pesar de las lógicas limitaciones de la edad, se encuentra estable y fuera de peligro.

Curro Romero y Carmen Tello en un posado reciente. Gtres

La calle de Curro Romero convive además con otras vías dedicadas a figuras históricas del toreo como Ignacio Sánchez Mejías o Antonio Bienvenida, lo que refuerza el carácter de museo al aire libre que adquiere el recinto durante la Feria. En conjunto, estas calles conforman un homenaje permanente a la historia taurina española.

Curiosamente, este reconocimiento no se limita a Sevilla. El diestro también cuenta con una calle en Camas, el municipio donde nació, lo que evidencia el profundo arraigo de su figura tanto en su tierra natal como en la capital andaluza.

En una ciudad donde la tradición se mezcla con la devoción popular, la presencia de la calle de Curro Romero en la Feria de Sevilla no es solo un homenaje: es también un recordatorio vivo de una forma de entender el toreo que ha marcado a varias generaciones.