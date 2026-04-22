El yate del millonario Ricardo Salinas con el que visitó la Feria de Sevilla: 36 años de historia, 125 millones y grabados en oro

El millonario Ricardo Salinas junto a su yate en un montaje de JALEOS.

La llegada del magnate mexicano Ricardo Salinas (70 años) a la Feria de Abril no pasó desapercibida el pasado año, y en plena celebración de la edición actual, su visita sigue resonando como uno de los episodios más llamativos y comentados de los últimos tiempos.

No solo por su presencia, sino por el espectacular escenario flotante desde el que vivió la fiesta: el icónico Lady Moura, considerado una auténtica joya de la ingeniería naval y símbolo del lujo más exclusivo.

Atracado en el entorno del Muelle de las Delicias, a orillas del río Guadalquivir, el imponente yate se convirtió en una de las imágenes más fotografiadas de aquella Feria de Abril de 2025.

La embarcación Lady Moura atracado en el río Guadalquivir en 2025. Gtres

Ver sus 105 metros de eslora remontando el río hasta el corazón de Sevilla fue, para muchos, una estampa difícil de olvidar.

No era para menos: el Lady Moura no es solo un barco, es una pieza histórica que marcó un antes y un después en el concepto moderno de megayate.

Construido en 1990 por los prestigiosos astilleros alemanes Blohm & Voss, el Lady Moura está considerado por expertos como el primer megayate contemporáneo.

Con más de tres décadas de historia -36 años en la actualidad-, la embarcación ha sabido mantenerse como un referente gracias a su elegancia atemporal y a las continuas mejoras que ha experimentado, especialmente tras su profunda remodelación en 2020.

En términos técnicos, el yate impresiona tanto como su historia. Sus 105 metros de eslora y 18,5 metros de manga lo convierten en una auténtica ciudad flotante capaz de albergar a 27 invitados distribuidos en 13 camarotes de máximo lujo.

Para su funcionamiento, requiere una tripulación de alrededor de 71 personas, lo que da una idea de la magnitud de esta embarcación. Impulsado por motores diésel Deutz, puede alcanzar una velocidad de hasta 22 nudos.

Pero si algo captó la atención del público sevillano fueron sus detalles más exclusivos. El nombre Lady Moura y el escudo que luce en el casco están elaborados con oro de 24 quilates, un rasgo que refuerza su aura de opulencia.

Además, fue pionero en incorporar una innovadora plataforma hidráulica que permite desplegar una especie de 'playa privada' a ras del mar, así como un helipuerto donde habitualmente opera un helicóptero Sikorsky S-76.

Durante su estancia en Sevilla, el yate funcionó como epicentro del glamour internacional. Ricardo Salinas Pliego organizó en su interior una exclusiva fiesta coincidiendo con la Feria, a la que asistieron rostros conocidos como Nacho Cano (63) o Michelle Salas (36).

Michelle Salas entre otros invitados de la alta sociedad sevillana en el Lady Moura. Gtres

A bordo, los invitados disfrutaron de instalaciones propias de un resort de lujo: piscina con techo retráctil, casino, discoteca, cine, gimnasio y un sofisticado club de playa.

El empresario adquirió el Lady Moura en 2021 por una cifra cercana a los 125 millones de dólares al magnate saudí Nasser Al-Rashid, aunque su coste original, actualizado a día de hoy, superaría ampliamente los 500 millones.

Una inversión que refleja no solo el poder adquisitivo de su propietario, sino también el valor histórico y simbólico de esta embarcación única.

En plena Feria de Abril de 2026, Sevilla vuelve a llenarse de farolillos, casetas y tradición. Sin embargo, el recuerdo de aquel coloso dorado surcando el Guadalquivir sigue muy presente, consolidando al Lady Moura como uno de los grandes protagonistas recientes de la historia más glamurosa de la ciudad.