Descubrimos la caseta de 'El Turronero' en la Feria de Sevilla: estos son los famosos invitados, la calle y la ubicación exacta

'El Turronero' en su caseta en la Feria de Sevilla junto a Paz Padilla y María del Monte. Gtres

"Mira la cara a cara, que es la primera…". Este lunes, 20 de abril, arranca una de las semanas más importantes del año para los hispalenses: comienza la Feria de Sevilla.

Desde hace años, este evento se ha convertido en uno de los más importantes de la ciudad andaluza. Siempre numerosos rostros conocidos se dan cita para disfrutar, entre farolillos, de unos rebujitos al ritmo de sevillanas.

Desde la época en la que María del Monte (63 años) acudía con Isabel Pantoja (69) hasta la actualidad, donde los influencers se han convertido en los grandes protagonistas de este escenario, Sevilla recibe cada año a los personajes más populares de la farándula nacional.

En los últimos años, uno de los grandes protagonistas ha sido José Luis López (62), más conocido como El Turronero, uno de los empresarios más reconocidos en el panorama social español.

En 2025, el empresario acogió a numerosos rostros conocidos, desde Paz Padilla (56) hasta Rocío Monasterio (52) e Iván Espinosa de los Monteros (55). En esta nueva edición, EL ESPAÑOL ha podido confirmar cuál será la caseta de El Turronero, dónde estará ubicada y quiénes serán los invitados más ilustres que pasarán por ella.

El Turronero en la Feria de Sevilla llegando en un coche de caballos. Gtres

El empresario, natural de Ubrique, es un gran aficionado a la Feria de Sevilla y uno de sus habituales defensores. Desde hace años, alquila una caseta en el recinto ferial de la capital hispalense, donde organiza celebraciones flamencas durante toda la semana y recibe a su círculo más cercano.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, la caseta de este 2026 se encuentra en la calle Pascual Márquez, números 114-116.

Es propiedad de la Fundación Cajasol y es alquilada de forma temporal por José Luis López Fernández, para la organización de eventos durante la Feria, sin tratarse en ningún caso de una propiedad fija.

Las casetas de la Feria de Sevilla tienen licencias intransferibles y se conceden a particulares, entidades o asociaciones, aunque es habitual que se alquilen para eventos puntuales siempre dentro de la normativa del Ayuntamiento de Sevilla.

Se trata de una caseta doble cuyo alquiler ya generó polémica en 2024, cuando se publicó que podía costar hasta 30.000 euros por día. A esa cifra se sumaban otros gastos como catering, bebidas, música y servicios exclusivos, elevando el total hasta unos 90.000 euros.

'El Turronero' hablando con María del Monte e Inmaculada Casal en la Feria de Sevilla. Gtres

Para esta edición aún no han trascendido los detalles económicos, aunque todo apunta a que la celebración será el jueves, 23 de abril, según ha podido saber este diario, manteniendo el mismo nivel de exclusividad.

Famosos que asisten

La Feria de Sevilla es, cada año, un escaparate de celebridades en el Real, aunque pocas fiestas alcanzan la notoriedad de las que organiza El Turronero. El empresario gaditano se ha consolidado como uno de los grandes anfitriones del evento, reuniendo a numerosos rostros conocidos.

En ediciones anteriores han pasado por sus celebraciones figuras como María del Monte e Inmaculada Casal (62), Fran Rivera (52) y Lourdes Montes (42), Paz Padilla junto a su hija Anna (29), el actor Álex González (45), la modelo Raquel Revuelta (58) o Jaime Martínez-Bordiú (61).

Su círculo de amistades, sin embargo, es aún más amplio. En esta edición no sería extraño ver a Eva González (45), María José Suárez (51), José Ortega Cano (72) o incluso a Paula Echevarría (48) junto a Miguel Torres (40), habituales en momentos clave de la vida del empresario, como su 60 cumpleaños o la gran comunión de su nieta.