Primeras imágenes de Isabelle Junot tras dar a luz a su segunda hija: jornada de recados con su madre Nina por Serrano

Isabelle Junot (35 años) está radiante. Y no es para menos. El pasado miércoles, 15 de abril, la aristócrata se convertía en madre por segunda vez en la clínica Ruber de Madrid y tres días después, el 18, celebraba una nueva vuelta al sol.

La hija de Philippe Junot comienza así una nueva y feliz etapa en su vida junto a su marido, Álvaro Falcó, con el que se casó el 2 de abril de 2022 en el palacio del Marqués de Mirabel, en la localidad cacereña de Plasencia.

EL ESPAÑOL ha sido testigo de su dicha, ya que ha tenido acceso a unas imágenes de la noble justo cuando está a punto de cumplirse una semana de su alumbramiento. De hecho, son las primeras fotografías de Isabelle Junot tras dar a luz.

Isabelle Junto con su madre, Nina, en Serrano. Rául García EL ESPAÑOL

La influencer ha dejado a su bebé por unas horas en casa para acudir al centro de Madrid a hacer unos recados. Es en este momento donde ha sido captada por este medio.

Con la sonrisa y la simpatía que la caracteriza, Junot ha asegurado que había salido para hacer unas diligencias en la Embajada de los Países Bajos, en la calle Serrano, 26.

No iba sola. Su madre, Nina Wendelboe-Larsen, ha querido acompañar a su hija en una de sus primeras salidas tras abandonar el hospital.

Primera salida de Isabelle Junot tras dar a luz a su segund ahija. Rául García EL ESPAÑOL

Según las imágenes a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL en exclusiva, Isabelle ha apostado por un conjunto monocromático en tonos azules, combinando una camisa oversize de lino o algodón ligero con unos vaqueros rectos. Es una elección muy inteligente para el postparto, ya que prioriza la comodidad sin renunciar a la estructura.

Para romper con el azul, ha utilizado complementos en colores cálidos: un bolso de mano en color burdeos con detalles dorados y unas cómodas bailarinas amarillas con ribete morado, que aportan un toque original y divertido al look.

También ha lucido unas gafas de sol de estilo retro con montura oscura para proteger la vista del sol. Se la ve con el rostro muy natural, apenas maquillado, y el pelo suelto. Su expresión es tranquila y relajada.

Las fotografías muestran, además, su recuperación física tras el parto que es extraordinaria. Durante su gestación como en el resto de su vida, Isabelle Junot es una mujer a la que le gusta cuidarse. Está formada en nutrición y es apasionada del bienestar.

"Me nutro sobre todo y me cuido en el sentido de que no me privo de nada, pero intento pues alimentarme de una forma pues que sé que me va a dar buena energía, buenos nutrientes y sobre todo disfrutar", aseguró en la recta final de su segundo embarazo.

Isabelle ha lucido un look cómodo y monocromático para su salida. Rául García EL ESPAÑOL

Madre e hija han estado dentro de la embajada alrededor de una hora. A su salida, Isabelle y Nina han cogido un taxi para volver al domicilio familiar, situado en el barrio de Chamberí.

La vivienda se encuentra en el entorno de Rubén Darío, uno de los más exclusivos de la capital española. Es en esta zona tranquila, elegante y con un aire muy europeo, donde Isabelle Junot y Álvaro Falcó han decidido criar a sus hijas. El matrimonio tiene otra niña, Philippa, nacida el 11 de junio de 2023, y cuyo nombre rinde homenaje al padre de Isabelle.

Desde que ella y Álvaro Falcó se convirtieran en padres, la pareja ha mantenido un perfil bajo, disfrutando de la intimidad de su hogar. Estas imágenes confirman que la recuperación de la marquesa de Cubas va viento en popa y que ya se siente lista para reconectar con el ritmo de la ciudad.

Madre e hija entrando en la Embajada de Países Bajos. Rául García EL ESPAÑOL

Se espera que este miércoles, salgan a la luz imágenes de Isabelle Junot y Álvaro Falcó con su nueva hija en su revista de cabecera.

El próximo 28 de abril, martes, la marquesa de Cubas reaparecerá en lo que todo indica que será su primer acto público, según ha podido saber EL ESPAÑOL. Será en un evento de belleza para presentar una nueva firma de skincare natural que llega desde Holanda.