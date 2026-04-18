Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia derrochan besos y gestos de cariño en su reaparición juntos en Barcelona

El Real Club de Tenis Barcelona se ha convertido esta semana en algo más que el epicentro del tenis mundial. Las gradas del Open Banc Sabadell- 73º Trofeu Conde de Godó han acogido una reaparición que ha llamado, y mucho, la atención: la de Iñaki Urdangarin (58 años) y Ainhoa Armentia (47).

La pareja, que ha acaparado todas las miradas fuera de las pistas, ha elegido la Ciudad Condal para dar un paso más en la 'normalización' pública de su relación.

Lo cierto es que el hecho de que hayan elegido Barcelona para reaparecer juntos es público no es cosa del azar. En esta ciudad es donde el exduque de Palma ha centrado sus recientes esfuerzos profesionales con la puesta en marcha de un nuevo negocio. Uno vinculado, precisamente, al mundo del tenis.

Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia, en Barcelona. Europa Press

Sonrisas y gestos de cariño

Hasta la fecha, ambos se habían dejado ver juntos en algún evento deportivo. De hecho, en septiembre de 2025 asistieron juntos en León a un partido de balonmano de Pablo Urdangarin (25).

En esta ocasión, es la primera vez que hacen acto de presencia en este emblemático torneo. Verlos integrados con total naturalidad en uno de los eventos sociales más fotografiados del año confirma que la etapa de esconderse ha quedado definitivamente atrás.

A lo largo de la jornada, la sintonía entre ellos ha resultado evidente. En actitud cariñosa, han ocupado su lugar en las gradas. Se han mostrado relajados, intercambiando confidencias, risas y gestos de afecto. Parece claro que su vínculo es más fuerte que nunca.

Imagen de Iñaki Urdangarin en su nuevo proyecto, Bevolutive. Bevolutive.

Apenas un día antes, el pasado viernes 17 de abril, el que fuera campeón olímpico de balonmano estuvo en el mismo escenario. Pero sin Ainhoa.

Hace apenas 24 horas, el que fuera yerno del rey Juan Carlos I (88) se dejó ver en este torneo acompañado de sus socios de Bevolutive, la empresa de coaching que ha creado junto a Iñaki Saltor, consejero, executive coach e inversor, y Ferrán Martínez, exdeportista de élite y olímpico.

Cabe recordar que en la firma también participa Núria Sala, directora estratégica, consultora de marketing consciente, marca personal y storytelling.

Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia, en el 73º Trofeu Conde de Godó. Europa Press.

La prudencia de Urdangarin

Ainhoa Armentia, discreta, afrontaba la presencia de la prensa con una sonrisa constante y una actitud educada. Sin embargo, mantuvo un férreo hermetismo al ser consultada sobre los planes de futuro de la pareja.

Ante la pregunta sobre una posible mudanza a Barcelona para acompañar a Iñaki en su nueva andadura empresarial, la abogada ha optado por el silencio.

Así, la pregunta de si abandonará definitivamente Vitoria para instalarse en la capital catalana junto al exjugador de balonmano sigue siendo una incógnita.

Por su parte, el exdeportista se ha mostrado más cómodo en un entorno que conoce bien, pero igualmente cauteloso con los micrófonos. Consciente de la expectación generada, ha hecho gala de su experiencia ante las cámaras de la prensa gráfica.

Con una sonrisa pero con firmeza, cortó cualquier intento de profundizar en su vida privada con un escueto: "Ya hemos hablado antes, muchísimas gracias".

Cabe recordar que esta es la primera vez que Iñaki Urdangarin regresa a este icónico trofeo de tenis en 17 años. Su última visita a este evento se remonta a 2009 cuando, en compañía de la infanta Cristina (60) presidieron la competición en calidad de duques de Palma y entregaron la copa a Rafa Nadal (39).