Cristiano Ronaldo cierra su exclusiva cadena de gimnasios en España tras perder una cuarta parte de su facturación

Malas noticias para Cristiano Ronaldo (41 años). La otrora estrella fulgurante del futbolista portugués parece apagarse en nuestro país después de su marcha a Arabia Saudita.

El delantero ha decidido liquidar su cadena de gimnasios en España, agrupada bajo la marca CR7 Fitness, rompiendo la joint venture que tenía en común con la empresa americana Crunch Fitness.

El futbolista portugués finiquita así su negocio, después de que en los últimos tiempos decayera hasta el punto de perder una cuarta parte de su facturación en el último ejercicio.

Una espiral negativa que lo había convertido en un negocio cada vez menos rentable. Las cifras así lo confirman.

Ronaldo haciendo deporte. Getty Images

La cadena de Ronaldo, controlada a través de la sociedad Spain Fitness World SL, había caído en facturación en los últimos años perdiendo de forma progresiva cuota de mercado en un negocio con fuerte competencia, como es el de los gimnasios.

La facturación de la empresa decayó desde los 2,31 millones en 2023, hasta los 1,69 millones de euros declarados en sus últimas cuentas presentadas de 2024. En total una caída de más de 600.000 euros, casi una cuarta parte de su facturación.

La dramática merma de ingresos va acompañada de unos números no menos preocupantes en el balance final del ejercicio, ya que, según los propios números declarados ante el Registro Mercantil, la sociedad declaró unos "escasos" 115.052 euros de beneficio final después de pagar impuestos.

Unos números que apuntaban directamente en la línea de flotación de la empresa poniendo en riesgo su viabilidad.

La rebaja de negocio también se ha dejado sentir en el número de empleados de la sociedad en los últimos años.

Spain Fitness Spain, controlada a través de la matriz Spain Fitness Ventures LP, había ido reduciendo drásticamente la plantilla de sus 6 gimnasios repartidos por toda la península, pasando de tener 119 personas en nómina en 2020 hasta sólo los 19 profesionales contratados en 2024 (un 89% fijos y un 11% eventuales).

La cadena de gimnasios de Ronaldo nació en 2017 basando su expansión en la integración gimnasios ya existentes en lugar de aperturas desde cero.

Cristiano, posando junto a su marca. Getty Images

CR7 Crunch Fitness operaba como un gimnasio low cost con locales de más de 2000 m2 en municipios de más de 150.000 personas.

Pese a sus expectativas de crecimiento la cadena estancó su crecimiento tras la pandemia, cerrando 5 establecimientos (de los 15 que llegó a tener) y quedándose finalmente con sólo 6 emplazamientos.

Entre otras razones, la pérdida de fuerza de la marca también tuvo que ver con la excesiva dependencia del tirón mediático de la marca con Ronaldo, perdiendo gran poder de fidelización con su marcha de España en 2018.

Así las cosas el delantero ha decidido echar el cierre y vender la marca para dejar paso a unos nuevos dueños.

The Rock, ídolo de la lucha

Pero si sorprendente es la decisión de Ronaldo de deshacerse de su cadena de gimnasio, más lo es uno de los nuevos propietarios.

La firma de Ronaldo ha vendido el negocio a UFC, la empresa que gestiona los derechos mundiales televisivos de las MMA (artes marciales mixtas), que ha comprado los 6 gimnasios que operaba hasta ahora CR7 Fitness by Crunch.

La empresa UFC es la marca detrás de la que se encuentra TKO Group Holdings, Inc., la matriz que controla a nivel mundial el floreciente negocio de las MMA a nivel mundial. Uno de los nuevos propietarios del negocio de los gimnasios tiene también nombre ilustre a nivel internacional.

No es otro que Dwayne Johnson (53), que forma parte de TKO Group como miembro ejecutivo del Consejo de Administración de la compañía desde enero de 2024, con Dana White como CEO y presidente de la empresa.

La pareja de Georgina Rodríguez dándole unos toques al balón entre máquinas de deporte. Getty Images

Un golpe de efecto maestro de White, que pretendía con su imagen escenificar la fusión de dos empresas de éxito, la de la lucha libre WWE, de la que Johnson es un ídolo, y la de las MMA propietaria de la UFC.

Desde entonces The Rock se ha convertido en imagen visible de la marca a nivel global ocupando un papel directivo en todas las decisiones de la misma.

La pasión por las MMA de La Roca quedó plasmada en la película The Smashing Machine que el propio actor protagonizó en noviembre de 2025.

En ella el actor de Hollywood cuenta la historia de Mark Kerr, luchador de MMA y figura clave en el origen de la UFC.

La película recaudó 21,1 millones de dólares. La película recibió críticas positivas, pero fue un fracaso de taquilla, recaudando 21 millones de dólares frente a un presupuesto de 50 millones.

Con su nueva cadena de gimnasios, Johnson y White pretenden multiplicar los adeptos de las MMA en nuestro país.

Sobre todo después del boom del deporte tras la eclosión de Ilia Topuria (29) en el mundo de los peleadores con su victoria como campeón del peso pluma de la UFC.

La nueva empresa propietaria se encuentra en pleno proceso de reformulación de la marca de Cristiano.

Para ello instalarán el formato de UFC Gym, una nueva marca que da paso a la futura línea de negocio que iniciará su actividad en nuestro país en las próximas semanas.

La nueva marca desembarca en España con una estrategia agresiva de expansión que incluye aparte de los 6 clubs de la marca Cristiano, uno más que la firma pretende abrir en una ubicación por determinar.

Además, la marca apuesta por el desarrollo continuo con nuevos clubes franquiciados como estrategia para consolidar su posición internacional, con más de 170 gimnasios repartidos por todo el mundo entre Norteamérica, Asia-Pacífico, Oriente Medio y Europa.

Cristiano Ronaldo. Getty Images

La marca de Johnson implantará dos modelos diferenciados de gimnasio: uno el UFC Gym Signature, un centro de entrenamiento integral al uso con cardio, entrenamiento funcional, MMA, recuperación y bienestar; y otro, el UFC Gym Jiu Jitsu, con una idea de gimnasio enfocado a la práctica del boxeo, kickboxing y MMA como práctica de entrenamiento marcial.

CR7, dedicado al agua mineral

Pese al fracaso del negocio del entrenamiento personal, la salida del negocio de los gimnasios no supone un drama para Cristiano, que centrará sus esfuerzos en los otros muchos negocios que el futbolista mantiene en nuestro país.

Entre sus negocios está su clínica Insparya Hair Medical, dedicada al trasplante capilar o el Hotel Pestana CR7, su negocio de alojamiento con dos hoteles en la capital. No son los únicos, el delantero anunció hace unos meses su incursión en otro negocio más prosaico como es el del agua mineral.

El jugador invirtió en URSU9, una marca propia de agua mineral procedente de un manantial situado en el municipio castellano de El Oso (Ávila).

El portugués lleva dos años desarrollando el proyecto junto a Agua Minerales de Ávila, compañía dedicada a la captación y embotellado de agua mineral, que se comercializa como agua natural con pH alcalino.

Cristiano Ronaldo es uno de los socios del proyecto, junto con Francisco Ferreira, un amigo del futbolista con amplia experiencia en el sector del agua con el grupo Outeirinho en Portugal.