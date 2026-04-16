Muere Elsa Landabaso, mujer de la leyenda del Athletic Club Julen Guerrero, a los 52 años

Tristísima noticia la que se ha conocido este jueves, 16 de abril: Elsa Landabaso, la mujer de la leyenda del Athletic Club Julen Guerrero, ha fallecido a los 52 años. Las causas del fallecimiento, de momento, se desconocen.

El deceso se produjo en realidad el pasado viernes, 10 de abril, aunque ha sido ahora cuando se ha hecho público.

La noticia, confirmada por la Federación Vizcaína de Fútbol a través de sus canales oficiales, ha generado una inmediata oleada de condolencias en el ámbito deportivo y social, reflejo del respeto y el cariño que rodean a la familia Guerrero Landabaso.

En su comunicado, la Federación traslada "todo su cariño y condolencias a la familia y amistades en estos momentos tan duros y difíciles".

⚫️ Lamentamos profundamente el fallecimiento de Elsa Landabaso, esposa de nuestro federativo Julen Guerrero, leyenda del Athletic Club.



🤝 Trasladamos nuestro cariño y condolencias a toda su familia y a sus amistades en estos momentos tan duros y difíciles.



❤️ Descanse en Paz pic.twitter.com/OcGDvqzXe7 — Federación Vizcaína de Fútbol (@fvf_bff) April 16, 2026

La institución ha sido la primera en hacer pública la noticia, recordando también el vínculo actual de Guerrero con la organización, donde desempeña labores directivas desde hace aproximadamente un año.

La muerte de Elsa Landabaso supone un golpe devastador para una familia que siempre ha hecho de la discreción su seña de identidad.

Julen Guerrero, uno de los jugadores más emblemáticos de la historia del Athletic, ha mantenido tradicionalmente su vida personal al margen del foco mediático.

Esa misma reserva marcó su relación con Elsa, con quien contrajo matrimonio hace 26 años en una pequeña iglesia de Derio, en una ceremonia tan íntima que ni siquiera trascendió a muchos de sus compañeros de vestuario.

Fruto de ese matrimonio nacieron sus dos hijos, Karla y Julen Jon, hoy de 25 y 22 años, respectivamente.

Julen Guerrero, en un partido.

El menor ha seguido los pasos de su padre en el mundo del fútbol y actualmente milita en el filial del Getafe CF, después de formarse en canteras como las del Deportivo Alavés o el Real Madrid.

Precisamente, el club madrileño ha sido una de las entidades que más rápidamente ha mostrado su apoyo público a la familia.

En un mensaje difundido en X, el Getafe ha expresado su "más profundo pesar" por el fallecimiento de Elsa Landabaso, destacando su cercanía con el jugador del filial y enviando "todo el apoyo y cariño" tanto a él como a sus familiares y allegados.

El Athletic Club, donde Julen Guerrero es considerado una auténtica leyenda, también ha reaccionado.

La entidad rojiblanca ha publicado un mensaje cargado de emoción: "El Athletic y toda su familia athleticzale estamos contigo".

Guerrero, que debutó con el primer equipo en 1992 y se convirtió en uno de los iconos de San Mamés durante más de una década, sigue siendo una figura muy querida entre la afición.

La repercusión de la noticia ha ido más allá de clubes e instituciones. Aficionados, excompañeros, entrenadores y figuras del deporte han querido sumarse a las muestras de condolencia.

En todos los mensajes se repite una idea común: el respeto absoluto a la intimidad de la familia en un momento de duelo tan delicado.

Pese a su cercanía con una figura pública, Elsa Landabaso siempre se mantuvo alejada de los focos. Quienes la conocían la describen como una mujer discreta, amable y profundamente comprometida con su familia.

Su papel fue fundamental en la vida personal de Julen Guerrero, acompañándole tanto en su etapa como jugador profesional como en su posterior trayectoria fuera de los terrenos de juego.

La pérdida de Elsa deja un vacío irreparable en su familia. Su marido y sus hijos afrontan ahora uno de los momentos más difíciles de sus vidas, arropados por el cariño de quienes les rodean, pero también protegidos por el silencio que siempre han cultivado.