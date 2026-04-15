Vicky Martín Berrocal, una mina de oro: su empresa bate récord en ventas y dispara su facturación a más de 5 millones

"Blanca y radiante va la novia...", además del estribillo de una canción de Antonio Prieto, el baladista de éxito de los años sesenta, es también la razón de ser de la sociedad propiedad de Vicky Martín Berrocal (53 años) que da nombre a su empresa.

Y es que White and Brilliant SL no puede tener un recorrido más blanco y radiante en el negocio de la moda. La empresa de la exmujer de Manuel Díaz El Cordobés (57) sorprende estos días por su éxito récord en las cuentas que ha presentado ante el Registro Mercantil del ejercicio 2024.

Los guarismos no pueden ser mejores. La sociedad, que transita desde hace un tiempo por facturaciones de 7 cifras, batió sus ventas el último año facturando 5,26 millones de euros, superando su propio récord y superando los del año anterior en casi un millón de euros más de ventas.

Vicky Martín Berrocal en una instantánea publicada en sus redes.

La empresa, censada en Sevilla desde su constitución en mayo de 2016, está a punto de cumplir ahora 10 años.

Pese a celebrar su aniversario en su prime, sorprende que, pese a las cifras millonarias de ventas, la empresa cerrara el ejercicio en números rojos, declarando pérdidas de 104.559 euros.

Una cifra que apunta más a reajustes contables relacionados con aprovisionamientos que a una mala salud financiera. Y es que White and Brilliant SL declaraba, a renglón seguido, poseer activos por valor de 3,7 millones de euros.

Con 49 empleados a su cargo, el 82% de ellos fijos, la empresa es, sin duda, un negocio de lo más rentable.

Los buenos números de la sociedad tienen que ver con la estrategia seguida por Berrocal en los últimos años. Para ello unió su destino al de su buen amigo Alfonso Vivancos Arigita, un exdirectivo de Merrill Lynch y Goldman Sachs, dueño de la firma Scalpers Fashion.

La pareja se repartió los cargos directivos: Vivancos como presidente y consejero delegado; y Vicky, como socia única y consejera. Mientras Vivancos ponía a disposición de la empresa su visión comercial, la diseñadora sevillana ponía en valor el punto creativo.

Para apuntalar su viabilidad económica, la sociedad ha llevado a cabo hasta tres ampliaciones de capital en los últimos años, (la última de 192.000 euros en 2020), sumando a la caja un capital social resultante de 750.000 euros.

La diseñadoa en una imagen de archivo.

El esfuerzo ha tenido recompensa y en los últimos ejercicios la empresa de moda ha disparado su facturación, multiplicando sus ingresos casi por cinco desde 2020, cuando pasó de facturar 1 millón de euros al año 2022, en que rozó los 4 millones.

Asociada a Scalpers

La empresa gestiona las marcas Victoria Colección, Victoria Colección Bridal y Vicky Essence. Sus buenos números tienen que ver con la expansión de la firma de Berrocal por toda España, que cristalizó con la apertura de una nueva tienda en Málaga.

La nueva tienda física se suma a las que la marca tenía ya en Sevilla, Madrid, Valencia y Murcia. Además, Victoria está presente en numerosos puntos de venta tanto centros multimarca, y corners en los centros comerciales de El Corte Inglés.

En la actualidad cuenta con más de 100 puntos de venta repartidos tanto a nivel nacional como internacional, una cifra que sitúa a la firma entre los principales retailers del mercado.

La firma, además, con la intención de ganar cuota se ha lanzado de lleno al mercado low cost lanzando una versión más económica llamada Basic, con la que pretende llegar a los consumidores más jóvenes.

Unos números millonarios que sitúan a Vicky Martín Berrocal en una empresaria de éxito a todos los niveles.

La empresaria, en un acto público el pasado mes de febrero, en Madrid. Gtres

Una felicidad que celebraba con amigos hace unos días, cuando soplaba 53 velas en una fiesta de cumpleaños. Y es que la ex de El Cordobés puede presumir de estar en su mejor momento. Al triunfo en el negocio de la moda hay que unirle otros emprendimientos igual de fructíferos.

En febrero de 2020, Vicky montó con un socio Estudio de Mercado 2020 SL, una empresa dedicada a compra venta de fincas rústicas y urbanas y su explotación.

Éxito más allá de la moda

En el mundo de la televisión su último pelotazo tiene que ver con Las Berrocal, la serie que se emite en una plataforma digital.

Tras el éxito de la primera temporada la saga familiar, donde Vicky comparte protagonismo con su hermana, Rocío, su hija, Alba Díaz (26), y su madre, Victoria Martín Serrano (78), se encuentra en pleno rodaje de la segunda temporada, que Movistar anuncia ya para 2026 con 6 nuevas entregas.

Precisamente, para administrar su participación en la serie, Vicky fundó, en febrero de 2025, la empresa Nexgen Studios SL, una sociedad dedicada a gestionar la explotación de sus derechos de imagen y publicidad generados con el docurreality.

Vicky Martín de Berrocal junto a su hija, Alba.

Vicky figura en ella como administradora única de la empresa. La sociedad, radicada en Madrid, está concebida con múltiples objetos sociales que engloban varias de las ocupaciones de Martín Berrocal, desde las relaciones públicas y la comunicación, al por mayor de prendas de vestir y calzado, pasando por la venta de productos de perfumería y cosmética.

El gen empresarial le viene a la diseñadora de cuna. Vicky, que se graduó en Marketing y Ciencias Empresariales y cuyo primer trabajo fue como representante de toreros, sigue la estela de su padre, José Luis Martín Berrocal.

El padre de las Berrocal fue un emprendedor que hizo fortuna con las líneas de autobuses Damas y La Sepulvedana.

Las dos empresas procedían de un antepasado suyo, que comenzó en este negocio transportando mercancías para, más adelante, dedicarse al transporte de viajeros, llegando a contar con una flota de más de 200 vehículos.

En 2003, la empresa se integró en el Grupo Avanza, contando Martín Berrocal con un 5,5% de las acciones de la misma.

Relacionado con el ladrillo, Vicky es también vicepresidenta de Gerencias Turísticas Almerienses SL, una empresa que la sevillana heredó de su padre al fallecer éste en diciembre de 2008, convirtiéndose en consejera de la sociedad un año después.

La empresa gestiona una explotación hotelera radicada en Roquetas de Mar (Almería).

Otro éxito del que la diseñadora puede presumir es su podcast A solas con, donde Vicky charla largo y tendido con diferentes celebridades, muchas de ellas amigas de la sevillana, con quien conversa sobre temas de actualidad de un modo íntimo y cercano.

Su micrófono por el que han pasado personalidades como Victoria Federica (25), Juanes (53), Alejandro Sanz (57) o Roca Rey (29), ha sido galardonado con el premio al Mejor Podcast Revelación en los III Premios Ondas Globales del Podcast, los Óscar españoles de este tipo de categorías.

La sevillana, además, factura prestando su imagen a multitud de marcas que usan como reclamo para el público. No en vano es seguida en redes sociales por más de 1,4 seguidores en Instagram. Pero como no hay rosas sin espinas, el único lunar que empaña su buen momento es su vida amorosa.

A la diseñadora no se le conoce pareja desde que rompió con Enrique Solís (34), su último novio en mayo de 2024. Tras cuatro meses de intensa relación, con varias idas y venidas, la pareja ponía punto final a su noviazgo.

Al parecer, un episodio sucedido durante la Feria de Abril, habría dinamitado su relación, según informaba el entorno cercano a la diseñadora.