Lara Álvarez: "Ya no siento esa presión por encontrar el amor. Quien no sabe estar solo es un peligro social y emocional"

La presentadora Lara Álvarez, en una imagen captada este martes, día 14 de abril. Gtres

Sostiene Lara Álvarez que, a las puertas de cumplir 40 años -los alcanzará el próximo 29 de mayo-, está "en uno de sus mejores momentos". Tanto personal como profesional. Un trance dulce y, sobre todo, maduro, en el que siente que ha tomado las riendas de su vida.

Que sabe lo que quiere. En el plano personal y emocional, asegura estar en paz, en calma y en armonía. Sin ganas de enamorarse, pese a que, tal y como informó EL ESPAÑOL el pasado mes de enero, se había dado una tercera oportunidad con su ex, Perico Durán. Hoy, está feliz sola.

Mejor: no necesita a nadie a su lado para sentirse realizada. Por otro lado, a nivel profesional está encantada de haber salido de su zona de confort desde que abandonó Mediaset España.

Tras muchos años ejerciendo de presentadora está debutando como concursante de la séptima edición de El Desafío, que está ahora mismo en fase de grabación.

Lara Álvarez. posando este martes con los nuevos diseños de la colección de Carmela Shoes. Gtres

De todo esto y mucho más habla Lara Álvarez con EL ESPAÑOL en su encuentro este martes, 14 de abril, durante la presentación de la nueva colección de la firma Carmela Shoes, de la que es imagen y embajadora.

A nivel personal, ¿cómo se encuentra?

Muy bien. Estoy muy contenta, totalmente involucrada con los proyectos. Mental y emocionalmente estoy en paz. Creo que la palabra ahora mismo es disfrutona.

El 29 de mayo es mi cumple y se acerca una fecha redonda, que son los 40. Y lo enfrento con la sensación de que está siendo uno de los mejores momentos de mi vida.

Estoy más madura, más preparada, más tranquila. Más en armonía. Físicamente estoy sana. Viene muy bien quitarnos esa presión que, a nivel social, nos pone la sociedad. Está cambiando la vida, la reeducación, especialmente para las mujeres.

¿Ha sentido esa presión?

Yo creo que, en general, las mujeres tenemos esa presión estética. Pero estamos entendiendo cuál es nuestra propia exigencia, y esto me está encantando. Lo que tú esperas es una cosa; lo que soy, es otra. Y estoy feliz. Cada vez nos da más igual la presión y se están girando las tornas.

Lara Álvarez. Gtres

Tenemos que relajarnos y vivir nuestra propia esencia, no la expectativa de los demás. Quien convive contigo misma eres tú, y como no estés a gusto...

40 años no es lo mismo que crisis. ¿Está desterrado?

Completamente. La vida va al revés en cuanto a lo que esperamos que sea el éxito y el momento perfecto. Te vas dando cuenta de que el éxito no es alcanzar cosas, sino elegir las cosas que quiero hacer. Los 40 no son crisis, es un momento perfecto si tú te has trabajado.

¿Y el amor qué tal?

Quién sabe. Es otra cosa presión que me he quitado. Estoy en la relación más bonita, que es con el amor propio.

Es importante saber estar solo.

Totalmente, yo creo que las personas que no han aprendido a estar solas son un peligro social y emocional. Creo que esto se debería trabajar y nos deberían educar ya desde chiquititos. Hay una cosa que es la solitud y otra la soledad: estar y sentirse solo.

Usted elije la solitud.

Yo elijo la solitud. Me encanta estar sola, pero sola no me siento. Igual me siento más sola rodeada de gente que con mis perros en casa, viendo una serie con mi vinito. Hay un juicio cuando te dicen 'el fracaso de las relaciones'.

Define fracaso, porque toda la gente que ha pasado por mi vida me ha enseñado cosas y me ha sumado cosas. Yo no soy la misma de hace cinco años ni lo seré dentro de cinco.

¿Se siente desencantada del amor?

Cada momento de una pareja es especial. Cuando tú conoces a alguien, empiezas con ilusión de conocer a esa persona. Nadie te pone una bola de cristal para decirte quién te va a hacer feliz o con quién vas a fallar. Cada momento es aprovechable.

Lara Álvarez, durante una sesión de fotos. Gtres

¿Y la maternidad le llama?

Pues no sé. Es un tema tan privado ese, que me cuesta hablar. En este momento no sabría contestarte. Creo que es algo íntimo y que depende de muchos factores. Es un tema delicado.

Hablemos de trabajo. Lara Álvarez, usted no para.

Trabajito nunca falta.

Ahora está con El Desafío.

Ahí estamos. Mira las heridas de guerra. Estoy llena de moratones, pero qué gusto de programa. Me lo estoy pasando muy bien. No puedo contar mucho.

Cómo se pasa de presentadora a concursante.

Es un reto. Porque, de repente, ya no tienes el parapeto y eres más vulnerable, pero me apetecía este reto en mi vida. Es otra manera de conectar con el espectador y contigo misma.

Queda más expuesta emocionalmente.

La vulnerabilidad viene por uno mismo, no por los demás. Con lo autoexigente que soy, aquí no todos los retos están superados... Es un programón, tenemos a los mejores coaches, tocamos disciplinas que jamás tocaríamos. Es muy exigente en cuanto a la parte física y mental, porque tenemos cuatro días para preparar las pruebas.

Tenemos la suerte de aprender de los mejores. El equipo es una familia, con una precisión como pocas veces he visto. Jorge Salvador y su equipo son únicos.

Lara, posando sonriente. Gtres

¿Se prepara mucho físicamente?

Sí, requiere mucho esfuerzo. Requiere también mucha elasticidad y yo de eso cero. He tenido que meterle caña. La parte mental ha sido la más exigente. Y sobre todo, ha sido complicado entender que no pasa nada cuando se falla. Esto para mí. Este ha sido mi desafío.

Para Supervivientes también se tenía que preparar, ¿alguna similitud con El Desafío?

Sí, en Supervivientes empecé a entrenar fuerte. La parte mental también, pero esa parte es, sobre todo, de separación de la familia.

El desapego. Aquí, en El Desafío, he conectado con la niña que fui. Hablé con María antes de irse, tenemos amigos en común. Es disfrutona, es guerrera, es fresca.

¿Los cambios son para bien?

Las decisiones cuando se toman con seguridad son importantes. Y en la vida hay que dejar espacio para que te lleguen las cosas. Aunque a veces da vértigo, si no tomas esas decisión, no hay forma de que se den otras cosas.

¿Conserva un buen recuerdo?

Por supuesto. En todos los sentidos. Lanzó mi carrera y fue un altavoz enorme. Hizo que me enfrentara a mis miedos.

¿Qué le gustaría hacer en la tele?

No estoy cerrada a nada en este momento. Creo que tengo la tremenda suerte de poder elegir, que creo que esto es importante. Y no tener miedo.

Esto también te lo da la solvencia económica y poder seguir sujetándote en campañas de publicidad. El éxito es poder elegir y estoy abierta a nuevas propuestas y poder disfrutar.