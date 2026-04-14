Fernando Tejero: "Sufrí abuso sexual por el hermano mayor de un amigo mío. Me aterrorizó en plena sierra de Córdoba"

"Sé que si no hubiese pasado por todo esto, no sería lo que soy. Pero sufrir un poco menos no hubiese estado mal". Con estas palabras, Fernando Tejero (61 años), reflexiona sobre los episodios más duros de su vida.

Momentos tan adversos como el acoso, las dificultades para reconocer su homosexualidad o los abusos sexuales que sufrió siendo pequeño.

En su entrevista con Jordi Évole (51), en Lo de Évole, el actor repasa algunas de las etapas más complejas de su infancia: "Sufrí acoso, más en la calle que en el cole". Lo insultaban. Lo llamaban "maricón". Y "me tiraban piedras en algunas ocasiones".

Fernando Tejero en el Festival de Málaga. Gtres

Además, fue víctima de abusos sexuales. "Sufrí abuso sexual porel hermano mayor de un amigo mío". Todo sucedió durante un paseo con su círculo de amistades: Fuimos unos cuantos amigos del barrio a hacer una ruta por la Sierra de Córdoba, guiados por tres hermanos mayores".

El relato del actor de cómo sucedió todo resulta escalofriante: "Este sabía... hizo una estrategia y se las compuso de tal manera que nos perdimos él y yo en la Sierra. Me dijo: 'Si no me haces una paja, aquí te quedas".

"Me aterrorizó porque yo sabía que no sabía volver. Si yo encima llegaba a casa diciendo que había hecho esto, me pegaban o me reñían. Y llorando, lo masturbé", detalla el intérprete.

Su homosexualidad

Lo cierto es que este terrible suceso no fue el único que marcó su infancia y su adolescencia. Fernando Tejero tuvo que afrontar los obstáculos de su entorno, y los que se imponía a sí mismo, por su tendencia sexual.

Hizo verdaderos esfuerzos por disimular su amaneramiento: "Yo tenía más plumas que un pavo real y la voz aguda. Tengo la voz grave de forzarla porque no quería ser homosexual. No quería enfrentarme al dedo acusador.

"No era fácil. Yo viví 10 años la dictadura franquista. Imagínate en aquella época", subraya en su charla con Évole en laSexta. "Ya costándome con tíos, yo no terminaba de aceptar mi homosexualidad. Ojo, maricón".

Tejero hace hincapié en que "no cuento esto para victimizarme". Tiempo atrás le ofrecieron una elevada suma de dinero por contar su testimonio en televisión.

"En su día me ofrecieron mucha pasta por salir del armario públicamente y no acepté nunca. No quería hacer negocio con eso. Me ofrecieron 150.000 euros y fue hace muchos, muchos años", cuenta.

El espacio donde le hicieron dicha propuesta fue Dónde estás corazón, presentado por Jaime Cantizano (52).

Al final habló públicamente de este asunto en una entrevista con Pepa Bueno porque se sintió a gusto con ella: "Me salió del corazón y lo conté. Y qué liberación".

Fernando Tejero, en su entrevista con Jordi Évole en 'Lo de Évole', en laSexta. laSexta.

El abandono familiar

La infancia de Fernando Tejero es otro punto y aparte. Siendo aún un bebé, sus padres decidieron entregárselo a sus tíos. Fueron ellos quienes lo criaron.

"Me dejan con 9 meses. Mi madre cuenta una historia y mi tía, otra. A mi madre la operan de apendicitis y me llevan para lo que durase el ingreso de mi madre en el hospital. Al parecer, cuando fueron a recogerme dijeron 'déjamelo un tiempo más'. Aquello duró hasta los 14 años", relata.

"La época que vivo con mis tíos aprobaba. Cuando me voy a vivir con mis padres, empiezo a suspender todo", añade. "Te dejan en una casa que no es la tuya. Mis padres lo hicieron con la mejor intención, pero a mí me afectó".

Después de 14 años siendo criado por sus tíos, regresó al domicilio de sus progenitores. Entonces, su vida dio un vuelco, una vez más: "Sufro otro abandonocuando me llevan a casa de mis padres de vuelta".

El motivo del retorno con sus progenitores es que su tía tenía un cáncer. Hasta ese momento, solo los veía "en un cumpleaños o en fechas muy señaladas".

Esto explica por qué la relación con ellos fue tan complicada: "Para mí, mis padres y mis hermanos eran desconocidos y volver a casa de mis padres fue brutal".

Fernando Tejero en Zaragoza. E.E.

Con su padre "no había relación"

"Era buena relación, pero siempre tenía el temor de que me llevasen a casa de mis padres. Yo, cuando me portaba mal, mi tía me decía: 'Te vas a casa de tus padres", prosigue.

Finalmente, su tía falleció. Y le tocó decidir sobre su futuro: "Yo estaba en 8º de EGB. Mi padre me dice que si quiero estudiar o trabajar. Le dije que quería ser actor... Me daba miedo decirle a mi padre: quiero ser actor".

Durante un tiempo se puso a trabajar con su padre, que "tenía dos pescaderías en Córdoba". A pesar de coincidir todos los días en el mismo espacio, los lazos entre ellos seguían sin ser estrechos. Y es que, "trabajar juntos no te hace tener una relación".

"Con mi padre tenía cero comunicación. Y si salía algo mal en la pescadería, el culpable era yo... No había relación", puntualiza.

Según revela, su progenitor era tosco en el trato con él. La convivencia no resultó demasiado llevadera. Parecía molestarle "cualquier cosa" por parte de Tejero.

"Si si se vendía menos o si él tenía un mal día a mí me hacía pagarlo de alguna forma. Reprochándome 'has hecho esto mal' o diciéndome 'no sirves para nada'. Cosas que parece que no hacen daño, pero sí que hacen", expone.

Al final, el balance de su propia biografía es positivo. El propio Tejero reflexiona que "son muchos años cargando la mochila de piedras". Pero, "afortunadamente, tengo una inteligencia emocional a base de mucho curro y mucha terapia".