Parece Nueva York, pero es España: más de 60 rascacielos, 77.200 habitantes censados y dos grandes playas en 6 km

Hay ciudades que sorprenden por su historia, otras por su gastronomía y algunas, directamente, por su silueta. Es el caso de Benidorm, un destino que, a primera vista, podría confundirse con cualquier gran urbe internacional.

Su perfil urbano, marcado por decenas de torres que se elevan frente al Mediterráneo, ha hecho que muchos la comparen con Nueva York, aunque con un matiz clave: aquí, el mar sustituye al asfalto.

Hablar de rascacielos en Benidorm es casi obligatorio. Aunque no todos cumplen con el estándar clásico de superar los 150 metros de altura, lo cierto es que el término se ha popularizado para describir las imponentes torres residenciales y hoteleras que dibujan su skyline.

Distintas fuentes coinciden en que hay alrededor de 60 edificios que superan las 25 plantas o que se mueven entre los 80 y 100 metros de altura, cifras más que suficientes para convertir a esta ciudad en un caso único dentro de España.

Benidorm desde las alturas. Pexels

Si afinamos más los datos, el fenómeno resulta aún más llamativo: 26 edificios superan los 100 metros y al menos 65 rebasan los 80 metros y las 20 plantas. Entre todos ellos destacan dos gigantes que se han convertido en iconos locales.

Por un lado, el Intempo, con sus 202 metros de altura y su inconfundible diseño, y por otro el Gran Hotel Bali, que durante años fue el edificio más alto de España con sus 186 metros.

Pero Benidorm no es solo verticalidad. A ras de suelo, la ciudad también rompe moldes con su capacidad de atracción. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, cuenta con unos 77.200 habitantes censados a 1 de enero de 2025, la cifra más alta de su historia. Un dato que, sin embargo, se queda pequeño cuando llega el verano.

Durante la temporada alta, la población puede dispararse hasta superar las 350.000 personas si se suman turistas y residentes temporales, lo que refleja el enorme tirón del municipio.

Benidorm desde las alturas. Pexels

Y es que, más allá de sus rascacielos, hay otro elemento clave que explica su éxito: el mar. Benidorm presume de aproximadamente seis kilómetros de playa principales, un lujo que combina a la perfección con su urbanismo vertical. La Playa de Levante, con unos 2,1 km de longitud, es probablemente la más conocida y la que concentra mayor ambiente durante todo el año.

Por su parte, la Playa de Poniente, más extensa en sus 3,1 km, ofrece una alternativa algo más tranquila, aunque igualmente espectacular.

A estas dos grandes playas se suman pequeñas joyas como la cala del Mal Pas, que, aunque apenas alcanza los 120 metros, añade encanto a un litoral ya de por sí privilegiado.

En conjunto, Benidorm es una anomalía dentro del mapa urbano español: una ciudad que crece hacia el cielo sin renunciar al mar.