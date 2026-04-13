Las imágenes de Luis Figo y Helen Sviden en la Milla de Oro de Madrid un año después de su crisis matrimonial

El matrimonio en la Milla de Oro de Madrid. Raúl García

Está a punto de cumplirse un año de la noticia sobre la supuesta crisis sentimental de Luis Figo (53 años) y su esposa, Helen Svedin (51). Era el 24 de abril de 2025 cuando el mundo del corazón se sorprendía tras hacerse público que el sólido matrimonio estaba atravesando una dura situación como pareja, e incluso habían decidido vivir separados.

Ahora, casi 365 días después de aquella información, EL ESPAÑOL ha captado al futbolista y a la modelo juntos en Madrid. Las fotografías a las que ha tenido acceso este periódico en exclusiva muestran a la dupla caminando relajada por la Milla de Oro.

Ella, con pantalón blanco y jersey fino marrón. Él, con vaqueros y polo azul de manga corta, dejando al descubierto los enormes tatuajes de su brazo derecho. Ambos esconden sus miradas tras unas gafas de sol.

Figo y su esposa, caminando, mientras comparten confidencias. Raúl García

Pasean por Serrano, ajenos a todos, entre los escaparates de las exclusivas tiendas de la zona. De hecho, en su recorrido se paran varias veces a ojear varios escaparates de joyas y relojes.

Según ha podido confirmar este medio, y no solo a través de estas instantáneas, Luis Figo y Helen Svedin, no solo están juntos y haciendo vida marital en el mismo piso. Además, se han cambiado de domicilio.

Para su paseo, la dupla optó por un look informal. Raúl García

Antes vivían en una imponente casa de 300 metros cuadrados en la calle Ortega y Gasset y ahora se han mudado, junto a sus hijas, a Conde de Orgaz (distrito de Hortaleza). Fruto de su historia de amor llegaron al mundo Daniela (27), Stella (21) y Martina (24).

Si algún día hubo crisis, ya está totalmente superada. Los cinco forman una familia feliz y unida. El bienestar de sus tres hijas siempre ha sido una de las prioridades del matrimonio.

Daniela terminó sus estudios de Medicina (especializada en Biomedicina) y mantiene una relación estable con Beltrán Lozano, primo del rey Felipe VI.

Martina ha seguido los pasos de su madre en el modelaje, formando parte de agencias de prestigio y colaborando con marcas internacionales, mientras compagina su carrera con estudios en Farmacia.

Por último, Stella, la más joven y discreta, se ha mantenido alejada del foco público, aunque aparece ocasionalmente en los posados familiares que confirman que, tras la tormenta de 2025, la calma ha regresado.

Mientras sus hijas emprenden sus caminos, Luis y Figo continúan con los suyos. El portugués gestiona una importante empresa minera, que es actualmente su principal fuente de ingresos, mientras sigue siendo reclamo para muchas marcas de moda.

Luis y Helen observando un escaparate. Raúl García

En sus ratos libres, practica otra de sus grandes pasiones al margen del fútbol, el golf. Es habitual verle en la Real Federación de golf de Madrid.

Por su parte, Helen dedica la mayor parte de su tiempo a la hípica, una disciplina en la que compite habitualmente. También participa en alguna campaña publicitaria, pero de manera puntual y asociadas con el lujo.

Toda la vida

Ambos se decantaron por lucir gafas de sol durante su paseo. Raúl García

Luis y Helen se conocieron en 1996, durante un espectáculo de Joaquín Cortés (57) en Barcelona y contrajeron matrimonio años después. Fue el 30 de junio de 2001 –entonces se celebró la ceremonia religiosa, la civil había sido el 10 de mayo- cuando tras cinco años de noviazgo se dieron el 'sí, quiero'.

Sellaron su amor en el Club Casa do Castelo, un lugar situado junto al mar y aislado en un acantilado, entre las poblaciones de Albufeira y Vilamoura, en Portugal.

Tras 24 años de matrimonio, la pareja tuvo que hacer frente a los rumores de crisis entre ellos. No era la primera vez que atravesaban un bache pero sí parecía la más profunda.

El mismo día que salió a la luz la supuesta crisis, EL ESPAÑOL era testigo directo de una incómoda cita entre Luis y Helen en un conocido restaurante de la capital española.

Helen y Luis, captados por la Milla de Oro de Madrid. Raúl García

Y es que justo en el momento en el que se conocía la noticia, los protagonistas de los hechos se encontraban cenando en uno de los restaurantes más exclusivos de Madrid.

Ahora, tras casi tres décadas de relación, Luis Figo y Helen Svedin han demostrado que su unión puede con todo.

Como dijo el deportista en su último aniversario de boda: "Construimos un proyecto de vida juntos y estoy feliz y agradecido por cada momento que hemos compartido. Espero que dure toda la vida".