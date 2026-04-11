Tana Rivera y el torero Roca Rey, pareja sorpresa: los detalles de su "reciente" y discreta relación

Son amigos desde hace tiempo. Tanto, que llevan años formando parte de la misma pandilla. En más de una ocasión se les ha visto compartir velada juntos, rodeados de otros íntimos, como Victoria Federica (25 años), en Madrid o en Sevilla. Pero el destino, siempre caprichoso, ha querido unirlos. Esta vez, de una manera más especial.

Según ha salido a la luz el pasado 10 de abril, Tana Rivera (26) y el torero Andrés Roca Rey (29) mantienen una relación sentimental.

"Llevan una semana saliendo. Me dicen que ellos no querían que se supiera de momento. Es algo relativamente reciente", ha adelantado la periodista Pilar Vidal en el espacio Y ahora Sonsoles, de Antena 3.

La joven repite así el patrón que antaño siguió su madre, Eugenia Martínez de Irujo (57), al enamorarse, -a comienzos de los años 90-, de su padre, el también matador de toros Fran Rivera (52). Ya se sabe: la aristocracia y el mundo del toreo, muchas veces, van de la mano.

Roca Rey. GTRES

Un idilio en ciernes

Según ha contado Vidal, el inicio de la relación entre la aristócrata y el diestro peruano comenzó poco antes de Semana Santa.

Lo cierto es que el contexto en el que ha surgido la chispa entre ellos resulta familiar a ambos. Tana Rivera, acostumbrada desde su más tierna infancia a relacionarse en círculos sociales vinculados al mundo del toro, mantiene una sólida amistad con Roca Rey.

Con el paso del tiempo, la relación entre ellos se ha ido haciendo más fuerte. Hasta que, hace apenas unas semanas, los lazos se han estrechado. Y han dado paso a la ilusión.

"Desde poco antes de Semana Santa ha empezado a salir con él", ha detallado Vidal en el programa de Sonsoles Ónega (48).

De momento, el idilio es incipiente. El romance apenas da sus primeros pasos y aún están en fase inicial. Esto explica que los protagonistas de esta historia se hayan mostrado prudentes y cautos a la hora de preservar su intimidad.

Tana Rivera. Gtres

La ruptura de Tana Rivera y Manuel Vega

Cabe destacar que tanto Tana como Roca Rey han sido siempre discretos en lo relativo a su vida personal.



En septiembre de 2025, la joven rompió su noviazgo con el empresario sevillano Manuel Vega, según confirmó el padre de Manuel, Juan José Vega, en los Premios Escaparate.

Lo cierto es que ambos ya habían sufrido crisis anteriores. La primera ruptura de la pareja, que comenzó su affaire en 2021, tuvo lugar en junio de 2024, tras casi tres años de relación.

Se reconciliaron poco después. Pero la separación definitiva fue en el otoño del pasado año. Un mes después, en octubre de 2025, la propia Tana confirmó que estaba "en un momento de autoamor" tras el fin de la relación.

Roca Rey. GTRES

La vida sentimental de Roca Rey

En el caso del diestro peruano, su vida sentimental también ha estado rodeada de reserva, aunque en algunos momentos ha sido objeto de atención mediática.

Durante una etapa se le relacionó con Victoria Federica de Marichalar, un supuesto vínculo que nunca llegó a confirmarse públicamente.

Entre sus relaciones más conocidas figuran la sevillana Andrea Romero y, más recientemente, la mexicana Marina Díaz, con la que mantuvo un noviazgo estable que se prolongó cerca de un año y medio.

Considerado una de las figuras más relevantes del toreo actual, Andrés Roca Rey reside actualmente en Madrid, mientras que Tana tiene fijada su residencia en Sevilla.

De momento, ninguno de los dos ha confirmado esta relación que, sin duda, ha sido la gran sorpresa de la temporada. Y que dará mucho que hablar.