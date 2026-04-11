El pueblo en el que nació Kira Miró en Gran Canaria: 18.000 habitantes, viñedos, volcanes y centro Bien de Interés Cultural

Kira Miró nació en el pueblo de Santa Brígida, en Gran Canaria. Montaje de EL ESPAÑOL.

Solos, la nueva película que Kira Miró (46 años) protagoniza y que llega a los cines el 10 de abril, ha vuelto a colocar a la actriz en primera línea de la actualidad.

En paralelo a la promoción del filme, dirigido por Guillermo Ríos Bordón, con guion de Manuel Gancedo y que coprotagoniza junto a su pareja, Salva Reina (47), su nombre devuelve el foco a un rincón muy concreto de Gran Canaria: la localidad de Santa Brígida, el municipio donde nació y en cuyo paisaje verde y volcánico se forjó su infancia.

Enamorada de su isla natal, Miró ha reconocido que "Canarias es el refugio al que siempre quiero volver".

Parroquia de El Madroñal, en la localidad de Santa Brígida, en Gran Canaria. Turismo Santa Brígida.

Kira Miró: "Crecí conectada con la naturaleza"

Lo cierto es que basta con echar un vistazo a las imágenes del pueblo en el que nació para percatarse de la enorme riqueza cultural y paisajística del lugar.

"Nací en Las Palmas, en la Clínica Santa Catalina. Y crecí en Bandama (Tafira), en el campo, con caballos, perros, totalmente conectada con la naturaleza", ha explicado la intérprete en Atlántico Hoy, en octubre de 2025.

El escenario que retrata Kira Miró de sus años de infancia está situado en el noroeste de la isla. Santa Brígida es un municipio de apenas unos 18.000 habitantes que se extiende por las medianías, entre barrancos cubiertos de vegetación y laderas de viñedos.

Aquí el clima es más fresco que en la costa y la vida transcurre a un ritmo más pausado, entre fincas, casas tradicionales y los frondosos palmerales que conforman el entorno. Y es que estos árboles son uno de los elementos naturales más representativos de este municipio.

Vista de la calle Real, en la localidad de Santa Brígida, en Gran Canaria. Turismo Santa Brígida.

El refugio al que siempre "quiero volver"

Prueba de ello es que el antiguo nombre autóctono de la localidad, Sataute, significaba "palmera". Basta dar un paseo por su barranco y su casco antiguo para comprobarlo: palmerales, huertos y jardines trepan por las laderas y se asoman a las calles principales.

En este precioso rincón de Gran Canaria, la naturaleza es la gran protagonista. El medio ambiente lo abarca todo y se cuela incluso en el corazón urbano del municipio, donde la arquitectura tradicional canaria convive con casonas señoriales y chalés residenciales.

No es extraño que la actriz, en entrevistas, defina Canarias como "mis raíces, lo que llevo por bandera con orgullo cuando estoy fuera, el refugio al que siempre quiero volver".

Kira Miró, amante de los deportes acuáticos, siempre que elige un destino de vacaciones se escapa al mar, "como buena isleña".

Monasterio Benedictino, en Cuesta de la Grama, en Santa Brígida. Turismo Santa Brígida.

Casco histórico declarado Bien de Interés Cultural

El casco histórico de Santa Brígida se organiza alrededor de la iglesia parroquial, verdadero hito visual y simbólico de la villa.

La actual Parroquia de Santa Brígida se levantó sobre el lugar que ocupó la primera ermita del municipio en el siglo XVI, y la plaza que la rodea sigue siendo punto de encuentro para vecinos y visitantes.

Desde 2010, el conjunto histórico está protegido como Bien de Interés Cultural, una figura que preserva su trazado, sus edificios más singulares y esa atmósfera de pueblo antiguo a pocos kilómetros de la capital insular.

Interior de la parroquia de Santa Brígida. Turismo Santa Brígida.

A unos pasos del templo se suceden pequeñas calles con casas de dos o tres alturas, balcones de madera, fachadas encaladas y comercios que aún conservan sabor local.

Entre los edificios de interés sobresalen también construcciones religiosas como el Monasterio Benedictino, además de diversas casas históricas que remiten al pasado agrícola acomodado de la zona.

Los fines de semana, el mercadillo del casco añade otro atractivo: puestos de quesos, panes de campo, mieles, vino y repostería convierten la visita en una experiencia muy ligada al producto kilómetro cero.

Drago Centenario en Barranco Alonso, en Santa Brígida. Turismo Santa Brígida.

Viñedos y bodegas

El mapa turístico de Santa Brígida no se entiende sin sus viñedos. En las inmediaciones se extiende la zona vitivinícola de Monte Lentiscal y el entorno de la Caldera de Bandama, donde se asientan algunas de las bodegas más reconocidas de Gran Canaria.

Entre ellas destacan firmas históricas y proyectos familiares que producen vinos de variedades autóctonas, cultivadas en suelos volcánicos y parcelas en terraza.

Muchas de esas bodegas ofrecen catas y visitas guiadas, lo que permite al viajero recorrer fincas, ver de cerca las cepas que tapizan las laderas y entender la estrecha relación entre paisaje, clima y vino.

Dominándolo todo, como un gigantesco anfiteatro natural, se alza la Caldera de Bandama, un cráter volcánico declarado Monumento Natural.

Caldera de Bandama, en la isla de Gran Canaria. Turismo de Gran Canaria.

Caldera de Bandama

Con aproximadamente un kilómetro de diámetro y unos 200 metros de profundidad, este accidente geológico se ha convertido en uno de los grandes iconos paisajísticos del noreste de Gran Canaria.

Desde sus miradores se obtienen vistas espectaculares del interior de la caldera, de los viñedos que la circundan y, en los días claros, del mar al fondo.

Senderos señalizados permiten descender al interior, donde antiguas construcciones agrícolas recuerdan que también aquí se intentó domar la tierra.

Vivienda particular en Santa Brígida, Gran Canaria. Turismo Santa Brígida.

El otro gran pulmón verde del entorno es el Paisaje Protegido de Tafira, que comparte protagonismo con el cauce del Guiniguada y otros espacios naturales de las medianías.

Pinares, palmerales y zonas de matorral canario ofrecen una red de senderos muy apreciada tanto por los satauteños como por quienes suben desde Las Palmas en busca de fresco y silencio.

En este mosaico de naturaleza, caseríos y pequeñas carreteras secundarias es fácil imaginar a una Kira Miró de pequeña creciendo en plena conexión con los espacios verdes.

Gran Canaria, Reserva Mundial de la Biosfera

A día de hoy, mientras la actriz presenta Solos y enlaza proyectos en cine, televisión y teatro, Santa Brígida aprovecha discretamente ese tirón mediático.

El municipio se reivindica como algo más que un simple lugar de residencia: es un pueblo de paisajes volcánicos, viñedos centenarios y patrimonio protegido que resume, en pocos kilómetros, buena parte de la esencia de Gran Canaria.

Un lugar pequeño, íntimo y verde que explica por qué, cuando habla de su tierra, Kira Miró insiste en que Canarias sigue siendo el lugar donde siempre le resulta perfecto perderse.

Y es que Santa Brígida, a tan solo 14 kilómetros de Las Palmas de Gran Canaria, ofrece un sinfín de atractivos, tanto para el residente habitual como para el visitante. Todo aquí es riqueza: de paisaje, de gentes, de cultura.

Museo del Vino, en Santa Brígida, Gran Canaria. Turismo Santa Brígida.

Quien no conozca aún este lugar debe tener en cuenta que Gran Canaria, la tercera isla en extensión del archipiélago canario y la segunda más poblada después de Tenerife, está considerada Reserva Mundial de la Biosfera.

Parece lógico, por tanto, que Kira Miró lo tenga registrado en su mapa sentimental como uno de los rincones más especiales de su vida.

"Me relaja, me conecta", ha explicado la propia actriz. "Me gusta escucharlo, tocarlo, sentirlo, olerlo. Me costó mucho adaptarme a ver esta tierra infinita aquí en Madrid".