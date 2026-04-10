María Eugenia Fernández de Castro, la nuera favorita de la duquesa: "Hizo un regalo a las mujeres al casarse con 85 años"

Siempre se ha dicho que María Eugenia Fernández de Castro y Fernández Shaw (71 años) fue la nuera favorita de la duquesa de Alba. Por eso no ha dudado en ofrecer su testimonio en el último documental sobre la vida de la aristócrata, con motivo del centenario de su nacimiento.

Alejada -lo más que puede- de la vida pública, la que fuera la primera esposa de Jacobo Fitz-James Stuart (71) ha reaparecido en Cayetana, la duquesa de todos para aportar su visión e intentar dibujar el retrato más íntimo de la noble.

Lo suyo fue una especie de amor a primera vista. "En esta vida las energías entre las personas surgen o no", asegura María Eugenia. Y está claro que entre ella y su suegra surgió. Pronto se convirtieron en amigas, confidentes y compañeras de aventuras.

María Eugenia Fernández de Castro y Fernández Shaw. GTRES

Quizás uno de los aspectos más desconocidos, al menos para los que no siguieron el día a día de la duquesa, es la ayuda que Cayetana brindó a su nuera cuando ésta se quedó embarazada.

"Cuando yo me quedé esperando, tuve muchas pérdidas y ella me acogió. Me metió en Liria y me tuvo tres meses inmovilizada mientras que Jacobo seguía adelante con la editorial porque en ese momento estábamos empezando con ese proyecto", explica Fernández de Castro y Shaw.

"Mi hijo salió adelante gracias a eso. Para mí eso ha sido muy importante y pienso que le debo mucho a ella".

Guarda muchos momentos junto a la duquesa como aquel viaje que hicieron juntas a la India en el que volvieron cargadas de equipaje. "Le pedí que no llevara ropa y que cada día nos íbamos a comprar algo nuevo allí, aún así volvimos con nueve maletas".

Y aunque pesan más los buenos ratos que los malos, María Eugenia ha recordado cómo vivió Cayetana algunos de los divorcios más mediáticos de sus hijos y cómo algunos periodistas intentaban malmeter entre ella y sus hijos.

Genoveva Casanova, la duquesa de Alba y María Eugenia. GTRES

"Ella no veía la tele, se enteraba de las cosas porque se las contaban. Muchas veces la llamaban cuando yo estaba con ella y ponía el teléfono en altavoz para que escuchara. No sabes las llamadas que recibía malmetiéndola con sus hijos".

Un testimonio que también comparten algunas de las amigas íntimas de la duquesa que aseguran que hubo momentos en los que la aristócrata lo pasó muy mal, por el acoso mediático y titulares mal intencionados, "sin ella merecer nada de eso".

María Eugenia Fernández de Castro y Fernández Shaw y Jacobo Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo, conde de Siruela, se casaron el 1 de noviembre de 1980 en el Palacio de Liria, en Madrid. La ceremonia reunió a miembros destacados de la aristocracia española y del entorno social de la familia Alba.

"El día de mi pedida de mano me advirtió de que tuviera cuidado porque luego lo podían contar. Yo hablaba con unos y con otros".

Fruto de este matrimonio nacieron dos hijos, Jacobo y Brianda Fitz-James Stuart, que han mantenido siempre una presencia discreta.

Resulta interesante destacar aquí que, según María Eugenia, sus hijos guardaron una buena relación con su abuela. A ellos les gustaba estar con su abuela y a ella con sus nietos.

Un dato importante después de que el actual duque de Alba haya asegurado, en el mismo documental, que su madre solo tuvo tres nietos "los hijos de Cayetano y la hija de su hermana Eugenia".

Jacobo Fitz James Stuart y María Eugenia Fernández de Castro. GTRES

El matrimonio entre Jacobo y María Eugenia duró una década. Tras su divorcio ambos rehicieron sus vidas. En 2004, el hijo de Cayetana volvió a pasar por el altar en Venecia, donde se casó con la periodista, editora y escritora Inka Martí Kiemann, que ostenta desde entonces el título de condesa consorte de Siruela.

Por su parte, Fernández de Castro y Fernández Shaw comenzó una relación con Guillermo Gaspar y Pardo de Andrade en 2003. Se marchó de Madrid y se instaló en Comillas, Cantabria, donde cambió de estilo de vida.

Lo que no cambió fue su relación con la duquesa, que fue incluso más estrecha que antes de su separación.

Además de todas las historias vividas junto a ella, María Eugenia Fernández de Castro siempre recordará a la duquesa como una mujer que hizo mucho por las mujeres, cuando demostró que la edad no fue impedimento para encontrar el amor y casarse de nuevo. En definitiva, para ser libre y hacer lo que a uno le da la gana.

"Cuando se casó con Alfonso hizo un gran regalo para las mujeres, que es decir que no hay edad y que a cualquier edad puedo decidir volver a enamorarme, a casarme o lo que sea necesario".

María Eugenia Fernández de Castro, Genoveva Casanova, Cayetano Martínez de Irujo, José Luis, Eva González y Cayetano Rivera en la boda de la duquesa, Getty Images

"Eso sí, siempre con el permiso del Papa, del Rey... es decir, con todas las tradiciones cumplidas", asegura María Eugenia.

Quien no ha participado en el documental ha sido Jacobo. Tampoco su hermano Alfonso. Son los dos hijos de la duquesa de Alba menos involucrados en los actos y proyectos que se están llevando a cabo en honor a Cayetana.

Jacobo tampoco estuvo presente en la presentación del libro que tuvo lugar hace unas semanas en el palacio de Liria en Madrid. De hecho, fue el único ausente.