María Carolina de Borbón-Dos Sicilias y su "príncipe azul", el ultraderechista Jordan Bardella con el que compartirá valores

"Para mí lo más importante es encontrar un marido al que ame, alguien con los mismos valores que yo, que me complemente y con quien pueda construir un futuro feliz", aseguró una soñadora e idealista María Carolina de Borbón-Dos Sicilias (22 años) en 2024.

En aquella entrevista, la hija mayor de Carlos de Borbón-Dos Sicilias, duque de Castro, y de su esposa, Camilla Crociani, destinada a heredar el linaje y legado de su padre, sostenía que no tenía prisa ninguna por hallar a ese hombre, esa mitad que, hasta la fecha, no había encontrado.

De hecho, hasta este 2026, cuando se ha hecho público su romance con el ultraderechista francés Jordan Bardella (30), en el calendario afectivo de la Princesa no se conocía amor oficial. Antes de este excelso trance actual, María Carolina se permitía soñar cómo quería que fuera su razón de amor.

María Carolina, en una fotografía de sus redes sociales.

"Deseo un futuro sin que importen los títulos ni el estatus", detalló en Hello! Y añadió: "Siempre espero que llegue un príncipe azul para darme una serenata con una guitarra y una rosa. El puesto todavía está vacante y espero solicitudes". Ha tenido que esperar a los 22 años.

Ya tiene a su lado a ese amor. Bardella, ocho años mayor que ella, ha sacudido los cimientos de la realeza europea. Se podría decir, incluso, que, de algún modo, la ha puesto en jaque. Paris Match ha captado a la pareja paseando, de la mano y cómplice, por las calles de Córcega.

Con este amor sorpresivo entroncan la realeza europea y la política francesa. Se cruzan, pues, dos caminos, a priori, impensables. La razón de amor de la duquesa de Calabria y de Palermo no es un aristócrata centroeuropeo ni un príncipe escandinavo.

Es un plebeyo, Jordan Bardella, pero no uno cualquiera. Tiene un cargo notable. Es presidente de Agrupación Nacional y heredero político de la inhabilitada Marine Le Pen (57). Bardella está llamado a disputar el poder en la Francia de los próximos años.

La princesa, posando.

Esta historia tiene todos los ingredientes de una fábula contemporánea: una Princesa sin trono, un político que pisa fuerte y un flechazo que, según la prensa francesa, nació lejos de los salones palaciegos.

Según Paris Match y otros medios franceses, María Carolina y Jordan Bardella se conocieron en mayo de 2025 en el paddock del GP de Mónaco, adonde él acudió acompañado por su padre.

Ella, habitual del circuito social monegasco, se movía en un entorno que mezcla aristocracia europea, alta empresa y celebridades.

De aquel encuentro, describen las crónicas, surgió primero una complicidad, luego una amistad y, finalmente, una relación que la revista francesa ya define abiertamente como "el romance que nadie esperaba".

Las primeras imágenes que encendieron las alarmas llegaron el pasado enero, durante la celebración del bicentenario de Le Figaro.

Allí estaban tanto Bardella, invitado como figura clave del panorama político francés, como la familia Borbón-Dos Sicilias al completo: el príncipe Carlos, duque de Castro; su esposa, Camilla Crociani, y sus dos hijas, María Carolina y María Chiara.

Jordan Bardella, heredero político de Le Pen, en una imagen de archivo.

A la salida del acto, un vídeo grabado por un asistente mostraba a la Princesa y al líder de Agrupación Nacional abandonando juntos el evento, muy sonrientes, antes de subir al mismo coche. Las imágenes se viralizaron y dieron pie a los primeros titulares.

Lo que entonces eran sólo rumores ha quedado confirmado ahora gracias a un reportaje fotográfico de Paris Match que muestra a la pareja paseando de la mano por Ajaccio, en Córcega, en lo que se describe como una escapada romántica.

En las fotos, la futura jefa de la Casa de las Dos Sicilias y el político francés caminan juntos, se miran con complicidad y no escatiman gestos de cariño, aparentemente ajenos a las cámaras.

La misma publicación asegura que esta no es su primera escapada: ya habría habido un viaje previo a Nápoles, territorio simbólico para la familia de ella, que reivindica la herencia del antiguo Reino de las Dos Sicilias.

Nacida en Roma el 23 de junio de 2003, María Carolina es la primogénita del príncipe Carlos de Borbón-Dos Sicilias, duque de Castro y jefe de la Casa Real de las Dos Sicilias, y de Camilla Crociani, heredera italiana y figura de la alta sociedad europea.

Desde que su padre modificó en 2016 las normas internas de sucesión para introducir la primogenitura absoluta, ella es la heredera designada de la rama Castro de la familia, lo que la convierte, de facto, en futura jefa de una Casa Real sin trono pero con vínculos con los Borbones españoles.

María Carolina de Borbón-Dos Sicilias, en las calles de Madrid. Pablo Robles Cedida a EL ESPAÑOL

Por línea de sangre, María Carolina entronca con dos monarquías: la de las Dos Sicilias -que gobernó Nápoles y Sicilia hasta la unificación italiana- y la española, con la que su Casa mantiene lazos muy estrechos desde el siglo XVIII.

No es casual que los medios españoles la presenten a menudo como 'prima lejana' de la princesa Leonor (20) ni que ella misma haya confesado que sigue con atención la actualidad de la Casa Real española.

Su figura encarna el modelo de aristócrata del siglo XXI: estudió Ciencias Sociales, Marketing y Management en Harvard, complementado con Estudios de Moda y Lujo en la Universidad Internacional de Montecarlo.

Habla varios idiomas y es un rostro habitual en desfiles, galas benéficas y actos institucionales vinculados a órdenes dinásticas como la Constantiniana de San Jorge.

Que su "príncipe azul" sea, precisamente, un dirigente de la ultraderecha francesa introduce un elemento de tensión en el ecosistema real europeo.

Jordan Bardella no sólo es la mano derecha de Marine Le Pen; es el presidente de Agrupación Nacional y el candidato de la formación a primer ministro, además de potencial presidenciable en 2027.

Hijo de una familia modesta de origen italiano, criado en la periferia de París y construido políticamente en un discurso nacional-populista, su trayectoria está en las antípodas del linaje aristocrático de María Carolina.

Desde el punto de vista político y simbólico, la relación entre Bardella y María Carolina supone un salto cualitativo para la imagen del líder de Agrupación Nacional.

El hijo de inmigrantes italianos de Drancy que se presentaba como producto puro de los barrios populares franceses aparece ahora vinculado a una Princesa que desciende de reyes napolitanos y comparte árbol genealógico con la monarquía española.

Familia unida

María Carolina junto a su hermana, María Chiara, en su recorrido por Madrid. Pablo Robles Cedida a EL ESPAÑOL

Hoy, quien ocupa los titulares a nivel internacional es María Carolina, pero lo cierto es que los padres y la hermana de ésta también han engrosado las páginas del papel couché.

Los padres de María Carolina de Borbón-Dos Sicilias son el príncipe Carlos de Borbón-Dos Sicilias, duque de Castro, y Camilla (Camila) Crociani, heredera italiana vinculada al mundo del lujo y la alta sociedad.

Él es el jefe de la Casa Real de las Dos Sicilias -la rama borbónica que reinó en el antiguo Reino de Nápoles y Sicilia- y ostenta diversos títulos dinásticos, además de un papel destacado en órdenes caballerescas como la Constantiniana de San Jorge.

Ella, hija de la actriz italiana Edy Vessel, se ha convertido en el rostro más mediático del linaje. Organiza actos benéficos, preside eventos y ha impulsado la imagen pública de la familia en Mónaco, Italia y España, proyectando un perfil de royals contemporáneos.

María Carolina de Borbón-Dos Sicilias junto a sus padres y hermana, en una imagen de archivo.

María Carolina tiene una única hermana, María Chiara de Borbón-Dos Sicilias (nacida en 2005), con la que forma un tándem inseparable tanto en la vida privada como en la esfera pública.

Juntas han construido una imagen de princesas influencer: se dejan ver en regatas, desfiles de alta costura y galas, comparten estudios, viajes y estilismos en redes sociales y actúan como embajadoras de la Casa de las Dos Sicilias en muchos de los actos institucionales de su padre.

A nivel dinástico, Carolina es la heredera designada, pero Chiara comparte con ella protagonismo mediático, hasta el punto de que su perfil conjunto se ha convertido en una de las caras más visibles de la aristocracia joven europea.