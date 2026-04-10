José Ribagorda, embajador de las fiestas de Chiva: la distinción que recibirá de la mano de su gran amigo Enrique Ponce

José Ribagorda junto a su amigo, el diestro Enrique Ponce, en una fotografía tomada en 2025. Gtres

Les une una amistad desde hace años, trenzada, en parte, por la pasión taurina. Hablamos de Enrique Ponce (54 años) y de José Ribagorda (65). Ambos, además, van a vivir el próximo 23 de mayo, sábado, un día especial, como ha podido conocer en primicia EL ESPAÑOL.

El diestro y el presentador coincidirán en un enclave muy significativo para Ponce: la localidad de Chiva, en Valencia. Lugar de nacimiento del torero. Allí, el emblemático comunicador Ribagorda va a ser distinguido. Será, en concreto, embajador de las grandes fiestas populares.

Las Fiestas del Torico de la Cuerda de Chiva, una de las celebraciones taurinas más emblemáticas de la Comunitat Valenciana, sumarán este año un nuevo nombre a su lista de embajadores: el de José Ribagorda.

Enrique Ponce junto a José Ribagorda, en 2025. Gtres

La distinción reconoce a personalidades que contribuyen a difundir y poner en valor la tradición taurina y el arraigo cultural de la localidad.

Se tratará de un acto que contará con un invitado muy especial: Ponce, amigo personal del comunicador y figura clave en su vinculación con el mundo del toro.

Huelga decir que Ribagorda, uno de los rostros más reconocibles del periodismo, ha mostrado públicamente su entusiasmo por este nombramiento, que considera un honor y una responsabilidad.

En los últimos días, el comunicador se ha pronunciado en Facebook: "Como valedor de nuestras tradiciones más arraigadas, y la vuestra desde luego lo es, estoy muy ilusionado por ese nombramiento que me habéis otorgado de ser embajador de las Fiestas del Torico de la Cuerda de Chiva".

"Me hace una tremenda ilusión por lo que representa, por el arraigo, por mi vinculación personal y profesional con el mundo del toro. Y recibir el testigo de manos de todo un maestro de maestros, como es Enrique Ponce. Me lo concederá personalmente el próximo 23 de mayo", abunda.

Ponce junto a Ribagorda, en un evento taurino en 2024, en Sevilla. Gtres

Y prosigue: "Vamos a tener un diálogo muy interesante el maestro y yo. Hablaremos sobre todo lo que surja sobre vuestra localidad, Chiva, y vuestra fiesta. De los recuerdos que pueda tener Enrique de la localidad y de sus fiestas, y de cualquier aspecto vinculado con la tauromaquia".

El nombramiento de embajador de las Fiestas del Torico de la Cuerda es un reconocimiento que Chiva reserva a figuras que han demostrado un compromiso real con la cultura taurina y con la difusión de sus tradiciones.

La fiesta, que combina elementos rituales, identidad local y un profundo respeto por el toro, es uno de los pilares festivos del municipio y atrae cada año a miles de visitantes.

En este contexto, la elección de Ribagorda no sorprende. Su presencia en numerosos eventos taurinos, su cercanía con profesionales del sector y su defensa del valor patrimonial de estas celebraciones lo han convertido en una figura respetada dentro del ámbito taurino.

Por su parte, el maestro de Chiva, retirado de los ruedos pero siempre vinculado a su tierra, es una de las figuras más queridas y respetadas del municipio, donde vive, además, su familia; sus padres y su hermano, Álvaro.

El feliz momento de Ponce

El diestro Ponce transita por un buen momento personal y profesional. A su sólido amor con la almeriense Ana Soria (26) se une el plano laboral, que no puede ser más fructífero.

Fue en 2024, en octubre, cuando el diestro de Chiva se despidió de los ruedos españoles, y lo hizo en Valencia, su tierra natal, y por la puerta grande, en el marco de la Feria de la Comunidad Valenciana. En plano internacional, su adiós definitivo fue en la Plaza México en febrero de 2025.

Desde entonces, Ponce ha construido una vida, un quehacer entre Almería -donde vive con su razón de amor-, Jaén y Madrid, principalmente. Tres ciudades clave en su trayectoria vital, por distintas razones.

Ana Soria y Enrique Ponce, en su única aparición conjunta en televisión. Gtres

Hace unos meses, EL ESPAÑOL informó de uno de sus pasatiempos. Desde que se separó de la empresaria Paloma Cuevas (53) sabido es que Enrique alquila una parte de su finca La Cetrina, ubicada en Navas de San Juan, para bodas y celebraciones.

Hubo quien pretextó que esta decisión obedecía a apuros económicos del diestro.

Un extremo que este periódico nunca pudo confirmar. Lo que sí corroboró este diario el pasado mes de junio es que el que fue yerno del querido y respetado Victoriano Valencia (94) realiza tentaderos en la finca. Dejó claro quien informó que este es un pasatiempo, una suerte de hobbie.

Al diestro le "llena" formar a jóvenes talentos en el mundo del toro. A colación de esto, Enrique ha añadido una nueva ocupación a su currículum: se ha convertido en el apoderado del torero David de Miranda (32).