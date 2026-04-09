Esther Cañadas: "Cuando yo empecé la gente no sabía ni dónde estaba España, creían que estaba al lado de Argentina"

Unos días después de cumplir 49 años, Esther Cañadas ha reaparecido para protagonizar la colección primavera-verano 2026 de Woman Limited El Corte Inglés.

Espectacular, como siempre, la que fuera una de las modelos más cotizadas en la década de los 90, ha asegurado sentirse feliz por trabajar en España y encima con una marca con la que se siente muy representada.

"Es un orgullo, la verdad. Además, trabajar en casa siempre es otra cosa. Y aparte, creo que tenemos muchísimas cosas en este país, que con lo que tenemos aquí tampoco hace falta ir a buscar fuera, ¿no? Que tenemos mucho talento y muchísimas cosas maravillosas", ha explicado ante los medios escritos.

Para Cañadas, la moda en España ha cambiado a pasos agigantados: "Cada vez estamos mejor colocados en todos los aspectos. Desde que empecé yo, imagínate, que la gente no sabía ni dónde estaba España. Al principio, cuando estaba en Nueva York, te decían que eso estaba al lado de Argentina".

"Entonces ahora creo que es un cambio brutal y hay muchísimo talento, y siempre lo ha habido. Pero creo que ahora hay más plataformas y más maneras de llegar, y creo que eso es una maravilla".

Esther Cañadas es la protagonista d ela nueva campaña de moda de El Corte Inglés.

Está en un momento dulce y feliz. Ha fijado su residencia en España -o su base, como ella dice-. Pero no deja de viajar por el mundo porque su vida y su carrera siempre han estado fuera.

En uno de sus continuos y recientes viajes se encontró en medio de la guerra entre Estados Unidos e Irán. Esther Cañadas se encontraba en la India cuando estalló el conflicto y aunque ha querido restarle importancia, sí ha confesado que sintió miedo.

"Estas cosas son anecdóticas en comparación con lo que pasa de verdad. La gente que sí que está ahí sufriéndolo, pero sí que es verdad que da mucho respeto cuando te encuentras con esto. Me asusté y lo viví con incertidumbre como creo que seguimos un poco ahora", ha confesado.

"No es lo mismo verlo desde casa que verlo cuando lo tienes más cerca. Pero la verdad que, tal cual está el mundo ahora, es un momento muy delicado para ponernos como en primera persona. Es un momento muy muy difícil, donde creo que tenemos que tener los ojos todos muy muy abiertos".

Vasculitis

A nivel personal, si Esther Cañadas tiene que elegir uno de los momentos más complicados de su vida ese es, sin duda, el día que tuvo que abandonar la moda por su enfermedad.

Hoy, totalmente recuperada de su problema de salud, ha recordado que fue "un momento muy difícil".

"Cuando nos pasan cosas lo afrontamos lo mejor que podemos. Yo he tenido la suerte de poder superarlo y mirarlo como una época muy difícil, pero que recuerdo con mucho respeto y con mucho agradecimiento, la verdad, de poder estar aquí".

"Lo mío fue vasculitis, pero hay muchísima gente que por desgracia tiene enfermedades inmunológicas difíciles de diagnosticar. Es una cosa complicada, la verdad. Yo ahora estoy perfecta, y mando mi apoyo a toda la gente que lo tiene porque me escriben muchas veces en redes y pues es una cosa complicada que se necesita mucho apoyo, también de tu círculo, porque es difícil de llevar, la verdad", se ha sincerado.

Una de sus mejores medicinas ha sido su hija Gala (11). En 2014, la modelo se convirtió en madre, dando a luz en la Clínica Ruber de Madrid. La identidad del padre de la pequeña nunca se ha desvelado. Como madre soltera, su mayor deseo es que su pequeña sea feliz.

Esther Cañadas posando para los medios gráficos durante el evento.

Después, en su día a día, Cañadas intenta cuidarse. Hace deporte y cuida todo lo que puede su alimentación. Para ella, el éxito está en el equilibrio. "Es importante lo que hacemos con nuestra salud. Creo que es muy importante cuidarte, no solo estéticamente, sino porque es calidad de vida. Cuando tú te cuidas, tu cuerpo te lo dice y tú te lo notas. Y yo espero estar muchísimos años más y quiero tener una calidad de ser independiente, estar fuerte, poder moverme".

Con la serenidad de quien ya ha visto casi todo, Esther vive una madurez en la que el éxito ya no se mide en campañas ni portadas, sino en salud, calma y tiempo con su hija. "Me siento súper afortunada de cada día, ya no te digo cada año, cada día que tengo la suerte de disfrutar. Y seguir cumpliendo años, que para mí es un lujo".