Lucía Pombo desvela el sexo de su primer bebé en una emotiva 'gender reveal': una celebración rodeada de su familia

La cuenta atrás ha comenzado para Lucía Pombo (36 años) y Álvaro López Huerta. La pareja, que atraviesa uno de los momentos más ilusionantes de su vida, ha celebrado este fin de semana una esperada fiesta para revelar el sexo de su primer hijo.

Una cita cargada de emoción que, siguiendo la popular tradición estadounidense de las gender reveal parties, ha confirmado lo que muchos de sus seguidores ya intuían: están esperando una niña.

El anuncio ha llegado tras varios días de expectación en redes sociales, donde la influencer ha ido compartiendo pequeños adelantos de los preparativos.

Globos en tonos rosas y azules, mensajes enigmáticos y una evidente emoción marcaban el ambiente previo a la celebración.

"Hoy hacemos el gender reveal", adelantaba Lucía a sus seguidores, confesando además que las apuestas en casa estaban divididas.

Mientras ella se inclinaba por la idea de un niño, su marido defendía con convicción que sería una niña. Finalmente, la intuición de Álvaro ha resultado acertada.

Lejos de centrarse en el resultado, la creadora de contenido ha insistido en varias ocasiones en que lo verdaderamente importante es la llegada del bebé. "Me da igual lo que toque", ha asegurado con naturalidad, dejando claro que la felicidad por esta nueva etapa está por encima de cualquier expectativa.

Aun así, la noticia de que será una niña ha sido recibida con entusiasmo por su entorno más cercano, que no ha querido perderse este momento tan especial.

La celebración ha reunido a familiares y amigos en un ambiente íntimo y cuidado al detalle, reflejando el estilo cercano y familiar que caracteriza a las hermanas Pombo.

No han faltado guiños personales, como el apodo cariñoso con el que ya se refieren a la pequeña antes de su nacimiento, "cigotín", un detalle que ha enternecido a sus seguidores.

Este anuncio llega apenas unos días después de que la pareja disfrutara de una escapada muy significativa en Málaga, coincidiendo con la celebración de la Semana Santa.

Allí, junto a sus hermanas María (31) y Marta Pombo (34), además de amigos como Pablo Castellano (36) y la actriz Angy Fernández (35), vivieron unas jornadas marcadas por la tradición, la fe y el descanso.

Durante su estancia, también coincidieron con uno de los rostros más emblemáticos de estas fechas, Antonio Banderas (60), quien, como cada año, se vuelca con las procesiones de su ciudad natal.

En esas imágenes compartidas desde el sur, Lucía ya dejaba entrever sus primeras curvas premamá, mostrando con orgullo una etapa que vive con especial ilusión.

Arropada por su familia y disfrutando de cada paso del proceso, la influencer se prepara ahora para afrontar los próximos meses con la mirada puesta en la llegada de su hija.

La llegada de su primera hija marca un antes y un después en su vida, inaugurando una nueva etapa en la que, como ella misma ha dejado claro, lo más importante será seguir disfrutando del camino.