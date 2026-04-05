La ciudad española Patrimonio de la Humanidad donde Laura Escanes ha comprado un chalet: una joya de 216 km de costa

Laura Escanes en un montaje con un chalet y una playa de Menorca para JALEOS. Gtres

Laura Escanes (29 años) atraviesa uno de sus momentos personales más ilusionantes. La creadora de contenido ha dado un paso importante al adquirir un chalet en Menorca, un destino que siempre ha considerado su refugio emocional y al que ahora podrá llamar, definitivamente, hogar.

Tal y como ha revelado en el pódcast de Ac2ality, la vivienda le ha costado en torno a 700.000 euros.

Una cifra elevada, pero que ella misma relativiza al compararla con el mercado inmobiliario actual: incluso asegura que su piso de tres habitaciones en Madrid resulta más caro, describiendo la capital como un lugar "prohibitivo" para comprar.

Para Escanes, esta casa no es solo una inversión, sino la materialización de un sueño largamente construido. "La casa de mis sueños", así la define, confesando que llevaba años imaginando y proyectando tener un hogar en la isla, a la que se refiere como "mi lugar de paz" y "la isla de mi vida".

En su vídeo de YouTube My Dream House in Menorca – Episode 1, comparte la emoción del momento: "Me he comprado una casa en Menorca, es un sueño, estoy feliz de la vida", mientras enseña la vivienda aún vacía y adelanta sus planes de reforma y decoración.

La firma de la hipoteca, lejos de ser un trámite, ha supuesto para la influencer un hito personal. Este nuevo chalet se convertirá en su refugio para desconectar del foco mediático y disfrutar de largas temporadas junto a familia y amigos, especialmente durante los meses de verano.

Pero más allá de la historia personal de Escanes, Menorca es un enclave con un valor excepcional. La isla cuenta con 216 kilómetros de costa y fue declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1993, gracias a su equilibrio entre el desarrollo humano y la conservación del entorno natural.

La playa de Son Parc, situada cerca de la casa de Laura Escanes en Menorca.

A este reconocimiento se suma otro más reciente: en 2023, el paisaje talayótico de la isla fue inscrito como Patrimonio Mundial. Se trata de un conjunto de más de 280 yacimientos arqueológicos -de entre los más de 1.500 inventariados- que incluyen talayots, navetas funerarias y recintos de taula, vestigios únicos de una civilización que habitó la isla hace más de 4.000 años.

Entre los enclaves más emblemáticos destacan la Naveta des Tudons, una construcción funeraria única en el mundo, o poblados como Torre d’en Galmés, considerados algunos de los asentamientos prehistóricos mejor conservados del Mediterráneo.

Así, la nueva vida de Laura Escanes en Menorca no solo responde a una decisión personal, sino también al atractivo de un entorno que combina historia, naturaleza y exclusividad. Un lugar donde desconectar, pero también donde conectar con lo esencial.