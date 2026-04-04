Aitana se sincera con Rosalía sobre su relación con Sebastián Yatra: "Él sabía que él mismo tenía fecha de caducidad"

La noche del pasado viernes, 3 de abril, en el Movistar Arena no fue una más dentro de la gira Lux Tour de Rosalía (33 años).

La artista catalana, que ha convertido sus conciertos en un espectáculo tan musical como emocional, ha vuelto a abrir las puertas de su ya famoso "confesionario", un espacio íntimo en mitad del escenario donde invita a distintas personalidades a compartir confidencias ante miles de personas.

En esta ocasión, la invitada fue Aitana (26), quien protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche.

Lejos de limitarse a una conversación superficial, ambas artistas se adentraron en el terreno personal, abordando relaciones pasadas, errores y aprendizajes.

El confesionario completo de Aitana con Rosalía en el LUX TOUR de esta noche en Madrid. pic.twitter.com/13uTRXNlYa — ROSALÍA INFO (@RosaliaInfo_ES) April 3, 2026

Fue entonces cuando Aitana sorprendió al público al sincerarse sobre su historia con Sebastián Yatra (31), con quien mantuvo una mediática relación.

"Es verdad que cuando ya íbamos a hacer un año… ahí está la prueba de fuego", ha comenzado explicando la cantante, dejando entrever que el primer aniversario marcó un punto de inflexión.

Según relató, fue el propio Yatra quien le advirtió de una posible infidelidad: "Me lo dijo, me dijo: 'Esto es lo que pasa, que a partir del año yo puedo ser infiel'. Y yo dije: 'Bueno, por lo menos es sincero'".

Las palabras de Aitana, entre el humor y la incredulidad, arrancaron risas entre el público, pero también dejaron ver una reflexión más profunda sobre los límites en una relación.

"¿Cómo que a partir del año puedo ser…?", continuaba, evidenciando su desconcierto ante aquella confesión. Incluso Rosalía ironizó sobre la situación: "Tenía caducidad, él sabía que él mismo tiene caducidad".

La conversación con Rosalía también dejó espacio para la autocrítica. Aitana reconoció que, pese a las señales, volvió a intentarlo meses después.

Aitana y Rosalía en una fotografía juntas. Instagram

"A veces, sin querer, vuelves a caer… lo intentas, dices: 'Venga, lo intento'". Sin embargo, ese segundo intento no terminó mejor.

La cantante hizo referencia a unas declaraciones públicas que reavivaron la polémica, concretamente las del podcast de Vicky Martín Berrocal (53), donde Yatra habla de su actitud tras cumplirse un año de relación con cualquier persona: "Yo dije: '¡Qué vergüenza!'", exclamó Aitana.

En tono distendido, Rosalía trató de adivinar la situación, insinuando que sabía de quién se trataba, ya que, al parecer, este cantante usó su nombre como herramienta de marketing en una entrevista con la televisión argentina. Y sí, Aitana confirmó que estaba en lo cierto.

Uno de los momentos más reveladores llegó cuando la intérprete de Malamente confesó que, pese a recibir disculpas por parte de él, decidió no perdonar: "Me pidió disculpas y no se lo perdoné, perdón".

Este intercambio, cargado de naturalidad y sinceridad, ha vuelto a demostrar el poder del confesionario de Rosalía como un espacio donde la música se mezcla con la verdad.

Más allá del espectáculo, la noche dejó una imagen clara: la de dos artistas en la cima de sus carreras, pero también dispuestas a mostrarse vulnerables ante su público.