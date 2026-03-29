Rosalía reaparece en Madrid junto a Loli Bahía y luciendo un bolso de 3.000 euros tras cancelar su concierto en Milán

Rosalía, en Madrid, junto a Loli Bahía, el sábado 28 de marzo de 2026. Gtres

Rosalía (33 años) ha reaparecido en Madrid después de encender todas las alarmas al cancelar su último concierto en Milán por una intoxicación alimentaria.

La cantante catalana, que preocupó a sus seguidores tras verse obligada a detener su agenda internacional, se ha dejado ver tranquila y sonriente en la capital. Allí ha disfrutado de una comida en un restaurante libanés junto a su amiga y modelo Loli Bahía, a pocos días de sus próximos conciertos madrileños.

Durante esta salida, la artista no solo ha mostrado una actitud serena: también su gusto por los complementos de lujo. La artista llevaba consigo el bolso Dior Book Tote mediano con bandolera, realizado en algodón y lino, valorado en 3.000 euros.

Rosalía, en Madrid, este sábado 28 de marzo. Gtres

El diseño de Rosalía, inspirado en la portada de la primera edición de Les Liaisons Dangereuses (Las amistades peligrosas) de Choderlos de Laclos, se ha convertido en una de las piezas más codiciadas de la firma francesa.

Y es que, según su formato práctico igual permite llevarlo colgado del hombro que cruzado a modo de bandolera o, como es su caso, en la mano.

Tras días de preocupación sobre su estado de salud, este almuerzo en Madrid deja claro que la cantante se ha recuperado definitivamente del contratiempo que la obligó a interrumpir su concierto y bajarse del escenario, aquejada de fuertes dolores de estómago.

"He intentado hacer este show desde el principio, aunque estaba enferma", dijo entonces ante un público que enseguida pasó de la euforia a la preocupación.

"Estoy muy enferma, y realmente estoy intentándolo", añadía, visiblemente afectada, dejando claro que su intención siempre fue la de ofrecer el espectáculo. Pero le resultó imposible.

"Lo siento muchísimo. Os quiero mucho. Volveré cuando esté en mejores condiciones", concluyó al despedirse.

Dior Book Tote mediano con bandolera. Dior.

Aunque Rosalía ha evitado dar demasiados detalles a la prensa, su actitud ha transmitido calma y cierta normalidad después del episodio de salud vivido en la ciudad italiana.

Interpelada por los reporteros, se ha limitado a asegurar que se encontraba "bien, gracias". Unas breves palabras que han servido para tranquilizar a su legión de fans.

La artista tiene previsto subirse al escenario este lunes, 30 de marzo, en Madrid, en un concierto que promete ser uno de los más esperados de su gira. Y que cobra mayor protagonismo, si cabe, después del susto de Italia.

Loli Bahía. Gtres

Unos días más tarde, el próximo 4 de abril, volverá a actuar en el Movistar Arena para ofrecer el que será su segundo recital en la ciudad, enmarcado en su gira Rosalía Lux Tour 2026.

A su lado, la modelo Loli Bahía, quien se ha consolidado en uno de sus mayores apoyos en las últimas semanas. La ha acompañado en su regreso a España.