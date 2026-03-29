Jesús Castro se convierte en padre de gemelos con su pareja, Camila Canto: "Den la bienvenida a Martina y a Mateo"

Jesús Castro (33 años) acaba de sumar el papel más importante a su carrera: el de padre. El actor gaditano ha anunciado a través de su perfil de Instagram que él y su pareja, la influencer y modelo mexicana Camila Canto, han dado la bienvenida a sus dos primeros hijos, unos gemelos a los que han llamado Martina y Mateo.

"No tengo palabras, pero sí mucho amor que darle a mis bebés", escribe junto a una imagen en la que se ve a una de las pequeñas sobre su pecho y al otro bebé, junto al doctor, al fondo de la fotografía.

En el mensaje, Castro dedica unas emotivas palabras a su pareja, con quien mantiene una discreta relación desde hace años. "Camila, mi compañera de vida y quien me enseña cada día a ser mejor. Tu fortaleza inspira", dice.

Jesús Castro, con uno de sus hijos recién nacidos, en sus redes sociales. @jesuscastroactor

El actor, a su pareja: "Te admiro"

"Te admiro, te amo y os cuidaré hasta el fin de mis días", añade en su mensaje, dejando claro el papel fundamental que ha tenido su pareja durante el embarazo y el parto.

El actor acompaña el texto con dos emoticonos de pollitos recién nacidos. Un tierno guiño a la llegada de los gemelos.

El intérprete, que se dio a conocer con El Niño y se consolidó en series como Mar de plástico y Brigada Costa del Sol, apenas ha compartido detalles sobre la inminente paternidad.

Tanto él como su novia han mantenido el embarazo en un discreto segundo plano mediático. Por eso, el anuncio ha sorprendido gratamente a sus seguidores, que han llenado la publicación de mensajes de enhorabuena y buenos deseos para la nueva familia de cuatro.

En la instantánea que ha compartido en las redes sociales, por cierto, aclara con cuál de sus bebés posa para la foto: "Esta de la foto es Martina, atrás con el doctor estaba Mateo".

Jesús Castro se ha convertido en padre por primera vez con su pareja, Camila Canto. @jesuscastroactor

"Tan pequeños, tan frágiles"

"El momento más feliz de mi vida, sin duda alguna. Cuántas cosas cambiaron dentro de mí en tan poco tiempo", prosigue diciendo, a través de Stories.

Camila, por su parte, ha revelado a través de su perfil de Instagram que los pequeños han nacido antes de lo previsto. Recientemente informaba de que se encontraba en el tercer trimestre de gestación.

"No sé en qué momento la vida decidió volverse tan real… tan profunda… tan inmensa. Martina y Mateo, llegaron antes de tiempo, a las 33 semanas con 3 días… pero también llegaron justo cuando tenían que llegar", destaca.

Junto a varias imágenes de los retoños, añade: "Tan pequeños, tan frágiles, y aun así, con una fuerza que me desarma".

Jesús Castro ha anunciado el nacimiento de sus hijos gemelos a través de las redes sociales. @jesuscastroactor

Fue el pasado 28 de febrero cuando se supo que ambos iban a convertirse en padres. Ese día, Camila publicó en su cuenta de Instagram un carrusel de recuerdos de su vida. En una de esas fotos aparecía una instantánea del día que les contó a sus padres que iban a ser abuelos.

"Hola, abuelos. Nos vemos en mayo de 2026", se podía leer en el papel que les entregó. En dicho mensaje desvelaba la fecha de parto.

Tras el discreto anuncio, la modelo, ganadora de concursos de belleza como Mexicana Universal Puebla 2019, confesó que en el primer trimestre de embarazo lo había pasado "muy mal".

"La hormona a todo lo que da. Yo no amo estar embarazada, a mí me ha tocado sufrirla", señalaba entonces.