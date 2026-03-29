Antonio Banderas regresa a la Semana Santa de Málaga el Domingo de Ramos con Nicole Kimpel, su hija Stella y su yerno

Antonio Banderas ha celebrado, un año más, el Domingo de Ramos en su Málaga natal. Gtres

Como cada Domingo de Ramos desde hace ya más de dos décadas, Antonio Banderas (65 años) ha vuelto a cumplir con una de las tradiciones más arraigadas de su vida: la Semana Santa de Málaga.

El actor ha participado, un año más, en la procesión de María Santísima de Lágrimas y Favores, imagen perteneciente a las Reales Cofradías Fusionadas, hermandad de la que es mayordomo y cuya sede se encuentra en la parroquia de San Juan Bautista, el mismo templo en el que fue bautizado.

En esta ocasión, lo ha hecho arropado por su novia, Nicole Kimpel (44), su hija Stella del Carmen (29) y el que ya es su yerno, Alex Gruszynski, que no han querido faltar a una cita que para el intérprete tiene un marcado componente emocional y familiar.

Esta vez ha llegado al templo con menos antelación que en anteriores ocasiones. Ha llegado con el tiempo justísimo desde el vuelo que ha tomado desde Madrid. "Estoy reventado", ha reconocido. A pesar del cansancio, estaba emocionado.

Antonio Banderas, en la salida de Lágrimas y Favores, en Málaga. Gtres

Unido a "mi tierra, mis raíces"

"La Semana Santa me une a mi tierra, a mis raíces, a mi identidad", ha explicado el malagueño en declaraciones a la agencia EFE, resumiendo así el fuerte vínculo que mantiene con estas fechas.

Fiel a su papel, Banderas se ha vestido en las dependencias de la cofradía, donde se ha mostrado especialmente cariñoso con amigos, hermanos y curiosos que se han acercado a saludarle antes de que el trono de Lágrimas y Favores iniciara su recorrido por las calles del centro histórico.

Desde su posición de mayordomo, el actor guía el paso al toque de campana, pendiente de cada movimiento del trono y en constante contacto con los hombres de trono que lo portan.

Banderas vive estos días con una intensidad enorme. Regresar a su tierra en Semana Santa le remueve muchas emociones.

"Es reunirme con mi ciudad y conmigo mismo, es volver a lo que yo he sido toda mi vida", destacaba el año pasado.

Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas, con su marido, Alex Gruszynski. Gtres

Stella reaparece tras su boda

Sus sentimientos se incrementan, más si cabe, al estar rodeado de sus seres queridos. Este año, además de su pareja, lo han acompañado su hija, fruto de su matrimonio con Melanie Griffith (68) y su yerno.

No se les veía desde que celebraron su boda, el 18 de octubre de 2025. Ambos jóvenes contrajeron matrimonio en plena Ribera del Duero, en el exclusivo Abadía Retuerta LeDomaine, en Sardón de Duero (Valladolid).

El suyo fue un enlace entre viñedos y blindado por un despliegue de seguridad sin precedentes que reunió a más de 200 invitados y se convirtió en una de las bodas más mediáticas del año.

Lo cierto es que desde que se dieron el 'sí, quiero', a los recién casados no se les había vuelto a ver en nuestro país.

Nicole Kimpel, en la Semana Santa de Málaga, este domingo, 29 de marzo. Gtres

Quien tampoco se ha perdido la cita de Banderas con el Domingo de Ramos malagueño es Nicole Kimpel. Ataviada con vaqueros, zapatillas deportivas, una chaqueta amplia y gafas de sol, ha permanecido en el interior de la iglesia, en un discreto segundo plano.

Para Antonio Banderas, las procesiones de Semana Santa son una experiencia que comenzó de niño junto a su hermano Javier (60) y que, a día de hoy, comparte con las nuevas generaciones de su familia. "Ese volver a lo que es uno es muy importante para mí", insistía en 2025.

Su implicación con Lágrimas y Favores tampoco se limita a los días de pasión. Antonio Banderas es uno de los grandes impulsores de la Fundación Lágrimas y Favores, una entidad que nació en 2010 que canaliza la vertiente solidaria de la cofradía.

Stella del Carmen, con su marido, Alex Gruszynski. Gtres

A través de esta fundación se financian becas de movilidad para estudiantes de la Universidad de Málaga con escasos recursos, se colabora con la Fundación Cudeca en el cuidado de enfermos terminales y se apoya a familias vulnerables mediante Cáritas Parroquial de San Juan Bautista.

El propio actor ha hecho alusión a esta dimensión social como la "Semana Santa solidaria", convencido de que la energía que movilizan las hermandades repercute en la mejora de la comunidad.

Su presencia abriendo la Semana Santa malagueña consolida, una vez más, la imagen de Banderas como el gran embajador internacional de su ciudad.