Ni la Barceloneta ni Puerto Banús: el barrio costero donde estará la calle de María Teresa Campos en Málaga

María Teresa Campos y una imagen de Málaga en un montaje de JALEOS. Gtres/Pexels

Málaga se dispone a rendir homenaje a María Teresa Campos con una calle que llevará su nombre en un barrio en pleno desarrollo de la ciudad.

La periodista, fallecida hace casi tres años a los 82 años, dejó un legado imposible de olvidar en el mundo de la comunicación, y ahora su ciudad natal inmortaliza su figura en el callejero.

La futura calle 'Periodista María Teresa Campos' se situará en la entrada oeste de Málaga, en una zona que combina modernidad, cultura y cercanía al mar, tal y como descubrió EL ESPAÑOL.

Se trata de un barrio reciente, con calles de menos de 20 años, que se ha ido consolidando como una de las áreas más valoradas de la ciudad gracias a su equilibrio entre desarrollo urbano y proximidad a espacios naturales y culturales.

María Teresa Campos tras recibir el Premio de Andalucía del Periodismo en 2022. Gtres

La ubicación exacta de la calle se sitúa entre la Avenida Imperio Argentina y Manuel Alvar, justo frente a la desembocadura del río Guadalhorce y a pocos minutos del Palacio de los Deportes José María Martín Carpena, uno de los recintos deportivos más emblemáticos de Málaga.

A pesar de estar algo alejada del centro histórico, la zona mantiene un fuerte atractivo gracias a sus nuevas construcciones y la presencia de importantes equipamientos.

En este barrio se levanta actualmente el Campus Universitario en Málaga de Alfonso X El Sabio. Mare Nostrum, cuyas obras comenzaron en enero de 2025 y se espera que concluyan en septiembre de 2026.

Junto al campus, se está construyendo un exclusivo complejo residencial de lujo en primera línea de playa, considerado la futura "milla de oro" de Málaga, con viviendas cuyos precios pueden superar los 3 millones de euros.

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El barrio también se caracteriza por su conexión con la cultura y el arte. Además de la futura calle de María Teresa Campos, la zona alberga vías dedicadas a grandes figuras como la cantante Imperio Argentina y la pianista Alicia de Larrocha.

A menos de un kilómetro se encuentra la calle Marilyn Monroe, y a pocos minutos, el Paseo Marítimo Antonio Machado, actualmente en proceso de ampliación, que conecta con la escultura de Antonio Molina y continúa hacia el centro de la ciudad con la prolongación dedicada a Antonio Banderas.

Este enclave combina así urbanismo moderno, vida residencial y referencias culturales. Calles amplias, nuevos desarrollos, universidades y proximidad al mar lo convierten en un barrio dinámico y con gran proyección.

La construcción del primer pabellón de la UAX Mare Nostrum finalizado. EL ESPAÑOL

La incorporación de la calle de María Teresa Campos refuerza además la identidad del lugar como un espacio que rinde tributo a personalidades del arte y la comunicación, consolidando un recorrido cultural único en Málaga.

Esta calle ya figura en el callejero de la ciudad, y solo queda pendiente conocer la fecha de inauguración, que dependerá únicamente de las hijas de la periodista, Terelu Campos (60 años) y Carmen Borrego (59), quienes parecen tener la última palabra sobre este homenaje de la ciudad a su madre.