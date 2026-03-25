La nueva vida del bailaor Antonio Canales en un "palomar" de Almorox (Toledo) tras su etapa de inquiokupa

A Antonio Canales (64 años) la vida no le ha sonreído demasiado en el último año. En 2025 se le tildó de inquiokupa porque habitaba una casa en El Álamo, en la Comunidad de Madrid, donde había dejado de pagar.

Para sorpresa de su casera, el bailarín dejó la propiedad sin que mediara ningún abogado, juez o fuerza policial, pero tal y como desveló la señora a Joaquín Prat (50) en el programa El tiempo justo "me ha dejado a deber 6.600 euros, pero no puedo reclamarlos porque es parte del acuerdo que hemos firmado. Yo no le perdono y eso siempre se va a quedar ahí".

Hubo incontables cruces de acusaciones, pero tras huir de la villa del Álamo el paradero de Canales fue todo un misterio. Hasta ahora.

Casa en la que vive Antonio canales actualmente. EL ESPAÑOL

Tal y como ha descubierto EL ESPAÑOL, el galardonado con el Premio Nacional de Danza en 1995, buscó refugio en Castilla-La Mancha, concretamente, en Almorox (Toledo).

"Dicen que un amigo le dejó este lugar para vivir", comenta a este medio una de las habitantes del lugar.

"No vive en la casa grande, sino en esa torre que parece un palomar. ¿Lo ves? Lo que está a la derecha", asegura la misma fuente.

Según el portal Idealista, la casa tiene 204 metros cuadrados ubicada en un solar de 403 metros cuadrados. Está en la carretera nacional de Toledo Ávila, a escasos metros de la ermita del pueblo.

Otra persona nacida en Almorox asegura a este periódico que "hace unos meses me lo encontré saliendo del estanco. Llevaba como una especie de caftán. Estaba solo. Iba muy tranquilo".

Desde hace décadas la vivienda es conocida como ‘la casa de Sopón’, que era el apodo que recibió el primer dueño de la casa. A posteriori hubo varias compraventas.

"Ha sido una persona muy discreta porque prácticamente no le hemos visto por las calles. No ha dado problemas, al menos, que nosotras hayamos oído", comenta otra habitante de la localidad que se hizo famosa en la literatura porque en la plaza de Almorox, donde se encuentra la reconocida Picota, tuvo lugar la escena de las uvas del Lazarillo de Tormes con el ciego.

La casa está en un pueblo de Toledo. EL ESPAÑOL

Inquiokupa

La polémica en torno a Antonio Canales estalló después de que su casera, Pilar, decidiera hacer pública su situación y acusarle de comportarse como un inquiokupa.

Según su versión, el artista llevaba alrededor de siete meses sin abonar el alquiler ni los recibos básicos de la vivienda, lo que generó a la propietaria una gran deuda.

El conflicto saltó a los platós de televisión, donde la propietaria aseguró que, tras múltiples intentos fallidos de cobrar lo que se le adeuda, se vio obligada a recurrir a empresas especializadas y mediadores para lograr el desalojo del inmueble sin tener que enfrentarse a un largo proceso judicial.

Canales, por su parte, rechazó frontalmente la etiqueta de inquiokupa y sostiene que pagó a su casera. El bailaor acusó a su casera de levantar falsos testimonios, además de denunciar una campaña de presiones y acoso a raíz de la exposición mediática del caso.

En los últimos años, Canales ha reconocido que perdió casi toda la fortuna que amasó en los 90, entre un tren de vida elevado y su adicción al juego.

La plaza del pueblo donde vive Antonio Canales. EL ESPAÑOL

A ello se le ha sumado una tragedia familiar. Perdió de forma repentina a su hermano pequeño mientras participaba en GH Dúo, concurso que tuvo que abandonar aunque luego regresó.

Ahora necesita tiempo y silencio para recomponerse, según explicó él mismo, y parece que en esta localidad toledana ha encontrado la paz que andaba buscando.