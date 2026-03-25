Fernando Alonso y Melissa Jiménez se convierten en padres de su primer hijo en común

Este miércoles, 25 de marzo, ha marcado un antes y un después en la vida de Fernando Alonso (44 años). El piloto asturiano se ha convertido en padre por primera vez junto a la periodista Melissa Jiménez (38), que ha dado a luz al primer hijo en común de la pareja.

Una noticia muy esperada en el entorno de la Fórmula 1 que, aunque no se había confirmado oficialmente en un primer momento, terminó saliendo a la luz tras una serie de movimientos inesperados.

Las primeras señales llegaron desde la propia escudería Aston Martin, que anunciaba que el bicampeón del mundo retrasaba su llegada a Suzuka por "motivos familiares personales" y que, además, no acudiría a la rueda de prensa previa al Gran Premio de Japón. Un cambio de agenda poco habitual que hizo saltar todas las alarmas.

Melissa Jiménez y Fernando Alonso durante una entrevista. Gtres

Aun así, el equipo quiso lanzar un mensaje de tranquilidad asegurando que "todo va bien" y que Alonso estaría en el circuito a tiempo para el viernes, restando importancia a su ausencia inicial. Sin embargo, poco después, la BBC Sport confirmaba lo que ya era un secreto a voces: el motivo de este giro en sus planes era el nacimiento de su hijo.

Para Melissa Jiménez, este bebé supone su cuarto hijo, ya que es madre de tres niños fruto de su anterior relación con el futbolista Marc Bartra. Para Fernando Alonso, en cambio, se trata de una experiencia completamente nueva, iniciando así una etapa personal inédita hasta ahora.

La noticia aún no ha sido confirmada por ninguno de los protagonistas y se sigue a la espera de conocer los detalles de esta buena nueva para la pareja. Sin embargo, ya son muchas las reacciones que ha generado esta bonita noticia.

Tal y como adelantó la revista ¡HOLA! en diciembre, el piloto y la periodista deportiva se convertirían en padres. El bebé ha llegado este mes de marzo y su embarazo se dio a conocer cuando ella contaba con seis meses de gestación.

Fernando Alonso y Melissa Jiménez esperan su primer hijo en común. GTRES

El cuarto hijo de Melissa

Cabe recordar que Melissa Jiménez estuvo casada anteriormente con el futbolista Marc Bartra (34). La pareja contrajo matrimonio en junio de 2017 y anunció su separación a principios de 2022. Fruto de esta relación tienen tres hijos: Gala, nacida en 2015, Abril, al que dieron la bienvenida en 2018, y Max, nacido en 2019.

Fernando Alonso, por su parte, ha tenido una vida amorosa muy mediática. Su relación más conocida fue su matrimonio con Raquel del Rosario (43), vocalista del grupo El Sueño de Morfeo.

El piloto y la cantante se casaron en 2006 y anunciaron su separación de mutuo acuerdo en 2011. Desde entonces han mantenido una excelente amistad.

Tras su divorcio tuvo un sonado romance con la presentadora Lara Álvarez (39), con la que sonaron rumores sobre una posible boda, aunque poco después el entorno de ella desmintió tales informaciones. Rompieron en 2016.