William Levy, actor, 45 años: "El cine americano no apoya mucho a los latinos, somos los menos representados"

La alfombra roja del Festival de Málaga contó con la presencia deWilliam Levy (45 años), quien llegó para presentar su última película, Tradita.

Más allá de la promoción cinematográfica, el actor aprovechó su paso por Málaga para hablar con EL ESPAÑOL sobre un tema que le preocupa y le ilusiona: la representación de la comunidad latina en Hollywood.

Durante la conversación, Levy recordó su experiencia personal al trabajar en la industria estadounidense y la dificultad que históricamente han tenido los actores latinos para acceder a papeles relevantes.

William Levy durante el Festival de Málaga 2026. Gtres

"Bueno, yo he tenido la oportunidad de trabajar… he tenido la oportunidad de trabajar en el mercado estadounidense y, cuando lo hice, el cine… la verdad es que el cine americano no apoya mucho al latino. Es el menos representado", aseguró el actor, subrayando la falta de oportunidades y visibilidad que él mismo vivió al inicio de su carrera.

El artista se mostró esperanzado ante los recientes cambios en la industria, que empieza a abrirse más a la diversidad y a reconocer el talento latino en distintas áreas del entretenimiento.

Levy mencionó que ver cómo crece el apoyo hacia los actores latinos le genera una gran satisfacción: "Entonces ver que ahora así las cosas siguen creciendo y sigue el apoyo hacia nosotros, la verdad me da mucha alegría".

Su reflexión llega en un momento en el que el cine y la música estadounidenses, de la mano de figuras como Bad Bunny (32), empiezan a poner en valor la cultura latina, visibilizando a artistas que durante años habían tenido que luchar por encontrar un espacio propio.

Para Levy, esta apertura no solo implica reconocimiento, sino también una oportunidad para inspirar a nuevas generaciones de intérpretes hispanos que buscan consolidarse en Hollywood.

William Levy durante el Festival de Málaga 2026. Gtres

El actor aprovechó la entrevista para subrayar que la representación importa, no solo por una cuestión de visibilidad, sino por el impacto cultural que tiene mostrar historias y talentos latinos en escenarios globales.

Su experiencia demuestra que, aunque históricamente la industria haya sido poco inclusiva, la transformación ya está en marcha y que cada paso hacia la diversidad es motivo de celebración.

En el marco del Festival de Málaga, William Levy no solo presentó su nueva película, sino que también dejó un mensaje claro: la presencia latina en Hollywood sigue siendo un desafío, pero hay avances importantes que merecen ser reconocidos y celebrados.

Para él, el futuro es prometedor y la apertura de la industria a la diversidad cultural es una señal positiva para todos los artistas que buscan romper barreras.

Con su testimonio, Levy aporta una visión realista pero esperanzadora sobre la industria americana: los cambios son lentos, pero visibles, y la comunidad latina empieza a tener el lugar que merece en el cine global.