Isabel Gemio revela cómo avanza la enfermedad de su hijo Gustavo: "Ya no puede ni cenar, necesita mucho oxígeno"

Fue en 2008 cuando Isabel Gemio (65 años) decidió dar un paso al frente y transformar su experiencia personal en una causa colectiva. Nacía así la Fundación Isabel Gemio, con el objetivo de promover la investigación en distrofias musculares y otras enfermedades raras.

Esta fundación nacía después de que su hijo Gustavo, fruto de su relación con Nilo Manrique (55), fuese diagnosticado con tan solo 21 meses de distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad genética y degenerativa.

Desde entonces, la comunicadora no ha dejado de implicarse en la búsqueda de financiación para proyectos científicos que ayuden a avanzar hacia tratamientos o una posible cura.

Este compromiso se ha materializado, un año más -y ya van 18-, en la tradicional Cena Solidaria de la Fundación, una cita clave para recaudar fondos y visibilizar estas patologías minoritarias.

Isabel Gemio en la cena de Fundación Isabel Gemio en Madrid. Gtres

Lugar donde la presentadora de televisión ha aprovechado para revelar cómo avanza la enfermedad de su hijo. Uno de los momentos más sobrecogedores llegó al hablar de su hijo Gustavo, cuya enfermedad ha avanzado en los últimos años, limitando cada vez más su día a día.

"No puedo hablar porque me emociono", ha comenzado diciendo Gemio. "Hoy no se va a quedar a la cena porque él ya no puede cenar. Él es nuestra fuerza. Él está aquí haciendo un esfuerzo. Él sí que hace el esfuerzo", ha confesado.

Y añade, entre lágrimas: "Necesita ya muchas horas de máquina de oxígeno y no es fácil para él. Pero nos da fuerza a los demás. Nos da ejemplo y nos da amor. ¿Y cómo no vamos a luchar? Si él es el primero en hacerlo, ¿no?".

La periodista también quiso poner en valor el papel de su otro hijo, Diego, destacando la fortaleza que ha desarrollado al crecer junto a un hermano enfermo. "Para un hermano tampoco es fácil… pero al mismo tiempo lo ha hecho mucho más grande. Le ha aportado mucha verdad, mucho amor, mucho ejemplo", ha asegurado, subrayando cómo esta experiencia ha marcado profundamente su manera de entender la vida.

Isabel Gemio y sus hijos en la cena de Fundación Isabel Gemio en Madrid. Europa Press

Lejos de caer en el desánimo, Isabel Gemio reivindicó la importancia de centrarse en lo esencial: "En general nos quejamos por cosas que no merecen la pena… vamos a fijarnos en lo bueno que nos da la vida. Yo tengo muchos motivos para darle gracias a la vida. Yo tengo dos hijos maravillosos".

Con la voz entrecortada, la presentadora admitió que su mayor deseo sigue siendo la curación de su hijo: "Yo ya no pido más a la vida, bueno que se cure mi hijo, para eso estamos poniendo nuestro granito en la ciencia y en la investigación… pero sentirme querida y apoyada por mis hijos como madre, pues no he debido hacerlo mal".

Una lucha que, como ella misma reconoce, va mucho más allá de lo personal: "Ser madre es muy difícil… no tiene manual de instrucciones. Y cuando viene una maternidad inesperada como es esta, se complica todo a la enésima potencia".

Isabel Gemio y su hijo en la cena de Fundación Isabel Gemio en Madrid. Gtres

Aun así, la periodista encuentra fuerzas en cada edición de esta cena solidaria, en el respaldo recibido y en el orgullo de sus hijos por una fundación que, como insiste, "no soy yo sola, sino mucha gente, poca en número, pero con mucho corazón".

La velada, ha estado cargada de emoción y contó con el respaldo de numerosos amigos y rostros conocidos del panorama social y cultural como Ainhoa Arteta (61), Nuria González (63), Pepe Navarro (74), Lidia Torrent (32), Loles León (75), Pedro Trapote (85) o Antonia Dell'Atte (66), entre otros.

Todos ellos quisieron aportar su granito de arena en una noche que volvió a demostrar la capacidad de convocatoria y el impacto de la Fundación.