Así es Aldara, la hermana 'superdotada' de Tamara Falcó: tiene 27 años, habla 7 idiomas y cursa un posgrado en Harvard
La menor de los 8 hermanos de la Marquesa de Griñón es un auténtico 'cerebrito'. Licenciada en Matemáticas y Filosofía,
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Poco se habla de ella en los medios de comunicación. Pero lo cierto es que es hija y hermana de rostros bien conocidos en España. Aldara Falcó de la Cierva (27 años) es uno de los cinco hijos que tuvo Carlos Falcó, fallecido el 20 de marzo de 2020 a los 83 años como consecuencia del coronavirus.
La joven es, además, la hermana más pequeña -y la más desconocida- de Tamara Falcó (44). Aunque pocos lo recuerden, la actual marquesa de Griñón pertenece a un vasto árbol genealógico en el que convive un total de 8 hermanos.
Por parte de madre, Tamara comparte familia con Chábeli (54), Julio José (53) y Enrique Iglesias (50), además de Ana Boyer (36). Por parte de padre, suma otros cuatro hermanos, todos ellos menos expuestos a los focos: Manuel (61), Xandra (59), Duarte (30) y Aldara (27).
Alumna de Matrícula de Honor
En este segundo grupo, el que procede del marqués de Griñón, la discreción ha sido la norma. Pero las distancias mediáticas no han impedido que Tamara mantenga una relación cercana con ellos, especialmente con los más pequeños, Duarte y Aldara, con quienes comparte la figura de su padre como nexo central.
A sus 27 años, Aldara Falcó de la Cierva, hija hija del marqués de Griñón y de su tercera esposa, Fátima de la Cierva, se ha convertido en el mejor ejemplo de esa rama 'silenciosa' de la familia.
Licenciada en Matemáticas y Filosofía, cuenta con un expediente brillante y una trayectoria claramente orientada a la educación y la equidad social.
Formada en distintos centros europeos, habla un total de siete idiomas: castellano, catalán, inglés, portugués, francés, alemán e italiano.
Culminó sus estudios universitarios en la Universidad de Viena, donde obtuvo la doble licenciatura con honores.
Posteriormente se formó un máster en Formación del Profesorado en la UNED, con una Tesis de Fin de Máster dedicada a El concepto de libertad en el siglo XX, calificada con un 10 sobre 10. O lo que es lo mismo: una flamante matrícula de honor.
Su perfil se aleja del universo televisivo y socialité que rodea a Tamara y encaja más con el de una académica y activista educativa que ha decidido poner su talento al servicio de las aulas y de las políticas públicas.
Pasión por la educación
En su propio perfil profesional, Aldara explica que sus intereses se sitúan en la intersección entre educación, movilidad social y economía social, "con especial foco en el diseño y la evaluación de políticas públicas orientadas a la equidad".
Esa mirada se apoya en una formación interdisciplinar —Filosofía y Matemáticas— y en la experiencia directa en proyectos educativos de alto impacto social.
Paralelamente, se está formando en análisis de datos y "en enfoques de diálogo y liderazgo sistémico", con la intención de entender cómo las instituciones y "las políticas públicas y las instituciones pueden contribuir a sociedades menos polarizadas y con mayor capacidad de conversación democrática".
Posgrado en Harvard
En lo personal, Aldara es la 'benjamina discreta' del clan familiar del marqués de Griñón. Una joven políglota, de sensibilidad social marcada, que ha preferido mantenerse lejos del foco mediático pese a llevar un apellido asociado a la aristocracia y al corazón de la prensa rosa.
Mientras Tamara Falcó capitaliza la atención en platos, portadas y redes sociales, Aldara ha preferido construir un perfil propio desde la docencia, el liderazgo educativo y la investigación en políticas públicas.
Su próximo gran paso académico es el Master in Public Policy (MPP) en la Harvard Kennedy School, donde ha sido admitida con un foco declarado en equidad educativa, movilidad social y polarización.
Su decisión de formar parte de este prestigioso centro, una de las escuelas de posgrado y profesionales de Harvard, -que ofrece títulos en políticas públicas y administración pública-, apunta a un futuro más ligado al diseño de políticas que al trabajo exclusivo en el aula.
El máster en Políticas Públicas que cursará en el continente americano supone el salto internacional definitivo, y el más destacado, que ha dado hasta la fecha.
Su trayectoria personal y profesional, tejida entre Madrid, Viena, Río de Janeiro y, ahora, en Estados Unidos, muestra que en la familia Falcó hay también una rama que entiende el éxito no tanto en términos de fama, sino de impacto social y de transformación silenciosa. En su caso, del sistema educativo.
El brillante currículum profesional de Aldara Falcó de la Cierva.
El currículum laboral de la hermana de Tamara Falcó confirma la vocación de Aldara Falcó de la Cierva por la enseñanza.
Desde hace dos años y medio participa en la red internacional Teach For All.
Por un lado, como becaria del programa de Liderazgo Europeo, en el que se conecta con líderes educativos de más de 15 países, visita escuelas y organizaciones y recibe mentoría para combatir la inequidad desde distintos contextos.
Por otro, como Conectora Global, un rol desde el que impulsa una comunidad de alumni que trabajan por garantizar una educación de calidad para todos los niños, con énfasis en el liderazgo colectivo y en el fortalecimiento de vínculos entre docentes y ex participantes de la red.
Su día a día transcurre entre reuniones internacionales, diseño de redes y apoyo a profesionales que, como ella, creen que la educación puede cambiar realidades.
Además, Aldara ha dado el salto al emprendimiento educativo. Desde septiembre de 2022 es cofundadora de Experiencia VERA, una iniciativa de educación experiencial que promueve el liderazgo juvenil a través del aprendizaje activo y el trabajo en equipo.
En este proyecto lidera un equipo de seis personas, se ocupa de las relaciones institucionales y diseña el sistema de evaluación de impacto, uniendo así su perfil analítico con la dimensión más práctica de los programas para adolescentes. Esa combinación de liderazgo colectivo, educación experiencial y medición rigurosa de resultados se ha convertido en una de sus señas de identidad.
Su experiencia de aula también es extensa para su edad. En España ha trabajado como profesora de Matemáticas y Economía en el Centro de Formación Padre Piquer.
En dicha escuela, reconocida como Ashoka Changemaker, dio clases de refuerzo a alumnado con dificultades, ayudó a estudiantes recién llegados sin dominio del español y colaboró como profesora voluntaria en Formación Profesional Básica.
En octubre de 2023 se incorporó a Innovamat como asesora didáctica, primero en institutos de Castilla y León, Castilla-La Mancha y Madrid, ayudando a transformar la enseñanza de las matemáticas hacia modelos más competenciales y socio-constructivistas.
En febrero de 2025 fue desplazada a Río de Janeiro. Durante tres meses acompañó la implantación del programa en escuelas públicas dentro de 'Rio Capital das Matemáticas'.
En el citado proyecto carioca formó y asesoró a docentes, observando clases y ofreciendo retroalimentación pedagógica basada en evidencias.
Antes de todo ello, Aldara había pasado por el programa Empieza por Educar, un intenso itinerario de liderazgo educativo para jóvenes profesionales. En él compaginó trabajo de docencia en contextos vulnerables con una formación avanzada en liderazgo adaptativo, innovación pedagógica y gestión de proyectos.
Esa etapa consolidó un perfil que suma iniciativa, capacidad de análisis de datos, resolución de problemas y una mirada sistémica sobre el cambio educativo.