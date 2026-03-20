Cómo llevar una blusa transparente sin enseñar de más: la respuesta está en el look más sexy y 'sheer' de Nuria Roca

Nuria Roca (53 años) ha vuelto a demostrar que no le teme a las tendencias más arriesgadas. La presentadora ha compartido en sus redes sociales una imagen de su último estilismo de trabajo, protagonizada por una blusa negra transparente que ha encendido los comentarios de su comunidad y confirma, una vez más, su papel como una de las prescriptoras de moda más seguidas de la televisión.

En la historia que ha publicado, la valenciana posa frente al espejo del camerino, móvil en mano, y escribe sobre la imagen: "Os dejo los detalles del look de ayer en Los tacones de Olivia", remitiendo a su ya habitual espacio digital donde desgrana sus elecciones de vestuario.

La pieza clave del conjunto es una blusa de gasa negra, de manga larga, con puño abullonado y canesú totalmente transparente. El diseño incorpora dos bolsillos en el pecho y una botonadura central que estructura la prenda y le da un aire masculino que contrasta con la ligereza del tejido.

Nuria Roca, en una imagen de sus redes sociales. @nuriarocagranell

Contraste blanco y negro

El detalle más llamativo es el cuello camisero blanco, rígido y perfectamente marcado, que rompe el total look dark y aporta un guiño preppy, casi colegial, al conjunto. Ese contraste bicolor, sumado al juego de transparencias, convierte una simple camisa negra en un gesto de estilo muy estudiado.

Fiel a su gusto por los looks urbanos con un punto cómodo, Nuria combina la blusa con un pantalón negro de tiro alto y pernera recta, que estiliza la figura y equilibra el efecto naked de la parte superior.

El tejido del pantalón, estructurado y de caída limpia, aporta la seriedad necesaria para que la transparencia no resulte excesiva en un contexto profesional.

El resultado es un estilo que podría funcionar tanto en un plató de televisión como en una cena o un evento de noche, dependiendo de los complementos.

La presentadora opta por minimizar el riesgo eligiendo una base interior discreta, prácticamente imperceptible bajo la gasa, y manteniendo en segundo plano los accesorios: un reloj clásico, un peinado suelto muy natural y un maquillaje que, a juzgar por la imagen, privilegia la piel luminosa y los tonos neutros.

De este modo, toda la atención recae en el binomio blusa-pantalón y, en particular, en la sofisticación del cuello blanco en contraste con las transparencias del negro.

KARL LAGERFELD TIE - Blusa - black/white Zalando.

La tendencia 'sheer'

Este tipo de blusa se ha colado en las colecciones de primavera de muchas firmas, pero no siempre resulta fácil de llevar en el día a día.

La clave del éxito de Nuria está en cómo la 'domestica': renuncia a las faldas mini y a los brillos, apuesta por un pantalón sobrio y juega con la superposición de capas para no renunciar a la comodidad ni a la elegancia.

El mensaje que lanza a sus seguidoras es claro: la tendencia sheer no está reservada a la alfombra roja; también puede adaptarse a la oficina si se combina con inteligencia.

El guiño final lo pone el propio formato de la publicación. Al compartir la foto en modo espejo, desde el interior de un camerino lleno de focos, Nuria refuerza la sensación de acceso privilegiado al backstage y convierte a sus seguidores en cómplices de su ritual previo a los directos.

A quien le guste la blusa de Nuria Roca, puede encontrar una similar en la plataforma de Zalando, donde hay un modelo similar de la firma Karl Lagerfeld (Blusa Tie) por un precio de 229,95 euros.



En esta ocasión, la protagonista indiscutible es una blusa transparente que confirma que la presentadora sabe cómo llevar las tendencias al terreno de la elegancia real.