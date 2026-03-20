Cayetano Martínez de Irujo se autoproclama "heredero moral" de la duquesa de Alba en su libro: "Yo evoco su recuerdo"

Han pasado 12 años de su fallecimiento, pero su recuerdo sigue tan vivo como el primer día. El magnetismo de Cayetana de Alba es muy difícil de olvidar.

Fue la aristócrata con más títulos de España y del mundo entero -57 en total según el Libro Guinness de los Récords- pero era tan rompedora, cercana y alegre que se ganó a la calle pese a la distancia de su linaje.

Ahora, cuando está a punto de cumplirse un siglo desde su nacimiento -la duquesa de Alba nació el 28 de marzo de 1926 en Madrid-, su hijo, Cayetano Martínez de Irujo (62) recoge la historia de su madre en un libro que se presentará la semana próxima en el Palacio de Liria.

Jacobo Fitz-James Stuart y su hija Cayetana en Londres. Getty Images

La última duquesa (La Esfera de los Libros) verá la luz el 25 de marzo y reúne los recuerdos del propio Cayetano junto a los testimonios de otros familiares y amigos cercanos de la noble.

Los hijos de Cayetana, Carlos (77) y Fernando (66); su último marido Alfonso Díez (75) y sus nietos, Tana (26), Luis (24) y Amina (24), son algunas de las personas que participan en esta obra para retratar a la Duquesa en su faceta más íntima.

La idea es descubrir a la persona que estaba detrás del personaje público. Lo hacen a través de 376 páginas, estructuradas en torno a cinco pilares que marcaron la vida de Cayetana de Alba: como hija, como esposa, como católica, como monárquica y como madre.

Primer capítulo

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a las 80 primeras páginas de esta historia en la que el narrador principal no es otro que su hijo Cayetano, quien se autoproclama "heredero moral" del legado de su madre.

No es la primera vez que se define así, pero sí es la primera vez que lo deja por escrito. El conde de Salvatierra reivindica que, aunque el título y la jefatura de la Casa de Alba los ostenta su hermano mayor, él se considera quien mejor encarna el carácter, los valores y la manera de ser de su madre.

Cayetano Martínez de Irujo y su madre. Getty Images

"Ella me dijo que yo iba a ser su heredero moral, que iba a continuar su estela. Y lo cierto es que no hay sitio adonde vaya en el que no me hablen de ella porque evoco su recuerdo".

"Un día me dijo mi hermano Carlos, actual duque de Alba: "Es alucinante mamá contigo. Porque ella ha escuchado a mucha gente, pero solamente ha hecho caso a su padre, a nuestro padre, al Papa, al Rey y a ti. Estoy de acuerdo".

La historia de la duquesa de Alba tampoco se entiende sin la de su padre, Jacobo Fitz-James Stuart, a quien su nieto Cayetano dedica íntegramente el primer capítulo de La última duquesa.

"Mi madre nos educó como mi abuelo la había educado a ella, para ser un espejo de la sociedad, con mano firme y poniendo el foco en el patrimonio. Y el Palacio de Liria es el mayor símbolo", explica en el prólogo.

Uno de los pasajes más dramáticos para la aristócrata en su juventud fue ver a través de la BBC, la televisión pública del Reino Unido, cómo su casa se convertía en pasto de las llamas.

Cayetana por aquel entonces tenía 10 años y estaba viviendo en Londres con su padre. Liria había sido ocupado por el Partido Comunista durante la Guerra Civil española. Una bomba destruyó el edificio.

"Tanuquinet -apodo con el que cariñosamente su padre se refería a la duquesa- nos hemos quedado sin casa. Han bombardeado Liria y todo está destruido por las llamas". Una promesa surgió de aquella catástrofe. El entonces duque hizo jurar a su hija que si él reconstruía el palacio, ella tenía que comprometerse de por vida a mantenerlo impecable por siempre. Y así fue.

Cayetano bailando con su madre en su tercera boda. Getty Images

El palacio se reinauguró el 13 de julio de 1956, 20 años después de su destrucción. Hasta su apertura de nuevo, Cayetana vivió primero en el Ritz y después en un piso de la calle Princesa, contiguo al solar del palacio.

"El nuevo hogar no era lujoso; al contrario, podría decirse que era bastante austero, con muebles sencillos, aunquee en las paredes colgaban cuadros de incalculable valor".

No cabe duda, que este episodio marcó para siempre a Cayetana. De niña vivió en un mundo de adultos, asumiendo responsabilidades y enfrentando la orfandad. Su madre murió de tuberculosis cuando ella tenía 8 años.

Los próximos capítulos del libro recogen ya su vida adulta con un apartado especial a su relación con Alfonso, su último gran amor.