El resurgir profesional de José Luis Moreno más allá del 'caso Titella': los dos proyectos que negocia con Telecinco y la BBC

El empresario y ventrílocuo José Luis Moreno (78 años) sorprendía a propios y extraños el pasado lunes, 16 de marzo, cuando acudió junto a una buena amiga a un evento público. Nada dado a estas exposiciones, José Luis asistió al estreno de la película Torrente Presidente.

Sin apearse de una gran sonrisa, Moreno atendió a la prensa y se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la noche. No solamente los medios de comunicación subrayaron lo llamativo de su rentrée pública, a EL ESPAÑOL le consta que varios amigos le trasladaron su alegría al verlo.

José Luis está de vuelta. En realidad, nunca se fue. El productor, que durante décadas fue una figura omnipresente en televisión, llevaba tiempo sin dejarse ver en eventos públicos. No se recreó en el photocall ni buscó protagonismo, pero su asistencia fue interpretada como un retorno estelar.

El tío de Alberto Caballero no dudó en atender a la agencia Europa Press y aseguró transitar por un buen momento laboral. Tiene en el horizonte grandes y estimulantes proyectos. EL ESPAÑOL confirma que hay dos objetivos laborales que lo tienen especialmente ilusionado.

José Luis Moreno, el pasado lunes, en el estreno de la película 'Torrente Presidente'. Gtres

Dos negociaciones que podrían suponer un -nuevo- espaldarazo: una con Mediaset y otra con la BBC. La mención a Telecinco resulta significativa. La cadena fue durante años uno de sus principales clientes, con programas como Noche de fiesta.

Su nombre desapareció de la parrilla tras el escándalo de la Operación Titella, pero su afirmación de que negocia un nuevo proyecto sugiere que algunas puertas podrían estar reabriéndose. Más llamativa aún es la referencia a la BBC.

Moreno ha presumido históricamente de su proyección internacional. Si la negociación prospera, supondría un intento de reposicionarse fuera de España. Explica una fuente de total solvencia que José Luis "no ha dejado de producir, de crear, en ningún momento".

"Un hombre con esa mente nunca deja de maquinar. Está deseando de que todo se aclare. Confía en la justicia. Ahora toca ser prudente", agrega el informante. Prueba de que no para fue su asistencia, en septiembre de 2025, al South International Series Festival de Cádiz.

Allí, presentó Toma, Moreno, una serie autobiográfica en cuatro capítulos que repasa su vida y, sobre todo, su trayectoria reciente, marcada por la Operación Titella. El certamen programó un avance de la docuserie, producida por Womack Studios y La Goota Entertainment.

José Luis Moreno, saludando a la prensa en una de sus visitas al juzgado. Gtres

Moreno estuvo presente para explicar el proyecto ante profesionales de la industria y público general. Fue una aparición discreta, pero significativa: la primera vez que se mostraba en un entorno profesional desde que su nombre quedó asociado a la investigación judicial.

Toma, Moreno se presenta como un relato en primera persona. El productor aborda su carrera, sus éxitos televisivos, su faceta empresarial y los episodios que lo llevaron a los tribunales.

No se conocen grandes detalles de la docuserie, pero su presentación en Cádiz fue interpretada como un ensayo general para un eventual lanzamiento en plataformas o cadenas interesadas en contenidos biográficos de alto impacto.

El resurgir de Moreno se produce en un contexto un tanto complejo y convulso. La Operación Titella, que lo situó como presunto líder de una trama de estafa y blanqueo, dañó gravemente su reputación.

Aunque el proceso judicial sigue su curso, el productor ha intentado en los últimos meses tomar el pulso de su vida profesional. Seguir hacia adelante. En paralelo a su actividad profesional, Moreno ha tenido que afrontar problemas económicos derivados de la investigación.

Su mansión de Boadilla del Monte, una de las propiedades más conocidas del productor, entró en subasta judicial. La vivienda, famosa por su tamaño y por haber sido escenario de múltiples grabaciones y eventos, se convirtió en un símbolo de su ascenso y posterior caída.

Aunque Moreno ha evitado comentar públicamente este episodio, la pérdida de la propiedad ha sido interpretada como un golpe personal y patrimonial que contrasta con su intento de reconstrucción profesional.

Su casoplón: fuente de disgustos

José Luis Moreno en un acto público. Gtres

10 habitaciones, nueve baños, dos piscinas, un gimnasio y muchos despachos. Este es el resumen de los más de 2.000 metros cuadrados construidos en los que reside José Luis Moreno desde hace décadas y donde ha vivido momentos buenos, pero también otros traumáticos.

El ventrílocuo ha abierto esta mansión en numerosas ocasiones a la prensa, y ha mostrado ante las cámaras los secretos de su día a día y su rutina entre esas paredes de las que a veces no necesita salir. Una de las últimas veces fue en Mi casa es la tuya, junto a Bertín (71) en 2016.

Esta mansión ha sido durante años el objetivo de los ladrones debido a todo el lujo que emana y que el propio José Luis Moreno se ha encargado de mostrar. El primer robo ocurrió en 1999, cuando el productor denunció la pérdida de 33 millones de pesetas -unos 210.000 euros-.

Nunca se encontró a los culpables, lo que lo convierte en un misterio sin resolver. En 2007, el productor sería víctima de otro asalto, pero en este caso estuvo a punto de perder la vida.

Recibió una brutal paliza a manos de una banda de albanokosovares a los que se enfrentó cuando entraron a su mansión para robarle la caja fuerte y que terminó con un hacha clavada en su cabeza.

De hecho, años después las marcas de sangre de esa pelea continúan en los sofás de una de las habitaciones. "Como recuerdo", defendía José Luis Moreno en el programa de Telecinco. El tercero y último fue en 2015, pero en esta ocasión se fueron con las manos vacías.

2021 fue un año difícil para José Luis Moreno después de que su propiedad fuese registrada durante 11 horas para recabar documentación y material informático dentro de una operación contra una red de estafadores.

Gracias a este registro, se conocieron detalles que nunca habían visto la luz y que ponía en el foco mediático al productor.

En el sótano, escondida, había una habitación acorazada. Para acceder a este recinto, es necesario un código numérico. En su interior, tal y como se conoció en aquel momento, el ventrílocuo guardaba dinero, documentos y muchos secretos.

Es de conocimiento público que en esta mansión se celebraron cientos de fiestas privadas organizadas por su dueño y que contaron con invitados de lujo.

Caso Titella: en qué punto está

En octubre de 2025, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno propuso sentar en el banquillo a José Luis Moreno como supuesto cabecilla de una organización criminal dedicada a "lucrarse de manera ilegítima" mediante estafas a entidades bancarias.

Al empresario se le imputan los presuntos delitos de estafa continuada en concurso medial con falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, corrupción en los negocios y frustración de la ejecución.

Un aciago escenario al que el magistrado añadió un posible delito contra la Hacienda Pública tanto para él como para quien fue su presunta pareja y supuesto testaferro, Martin Czehmester.

José Luis Moreno, en Madrid, en 2019. Gtres

En el auto, el instructor sostuvo que, por su condición de personaje público "muy reconocido", José Luis Moreno habría prestado su nombre como "tarjeta de visita" para facilitar que los miembros de la presunta red consiguieran financiación bancaria.

El juez describe una organización criminal activa al menos desde 2017, integrada por "un elevado número de personas físicas" y de sociedades y de "extraordinaria complejidad", especializada tanto en el fraude y la estafa a bancos e inversores privados.

Señaló que el entramado estaba dividido en células operativas, claramente jerarquizadas, y que habría abusado del sistema crediticio para acceder a fondos.

En la cúpula sitúa a Antonio Luis Aguilera, José Luis Moreno y Antonio José Salazar de Castro, cada uno con su propia cartera de empresas.

Aguilera y Salazar, con amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil, se habrían encargado de diseñar la estructura societaria a través de la cual se obtenía financiación, y tenían como única finalidad "lucrarse de manera ilegítima", según subrayó el auto.

El caso sigue abierto y en fase previa al juicio: la Audiencia Nacional ha propuesto sentar a Moreno en el banquillo, pero el procedimiento está parcialmente paralizado por recursos de su defensa.