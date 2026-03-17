Los tres posibles escenarios a los que se enfrentan Kiko Matamoros y Makoke tras su inminente juicio con Hacienda

Kiko Matamoros (69 años) y su exmujer, Makoke (56), se sentarán este miércoles, 18 de marzo, en el banquillo de los acusados, según publicó EL ESPAÑOL en exclusiva hace unos días. La expareja está acusada de un delito de alzamiento de bienes.

La Fiscalía pide para él cinco años y medio de prisión y dos multas: una de más de 636.000 euros para pagar a Hacienda y, aparte, otra de 33.000. Para la que fuera su esposa, el fiscal solicita cuatro años y tres días de prisión, como colaboradora necesaria del delito.

Una noticia que ambos han recibido de manera radicalmente opuesta. Mientras el colaborador de televisión se ha mostrado totalmente "tranquilo" y confiado en la justicia; Makoke ha asegurado sentir "vergüenza" por ver asociado su nombre a este tipo de titulares.

Sí ha insistido de forma tajante en que "no debe ni un euro a la Agencia Tributaria", que ha pagado "hasta el último euro" y que no tiene ninguna deuda con Hacienda.

Este periódico se ha puesto en contacto con Javier Guerrero, abogado experto en casos de celebrities y CEO de Guerrero & Asociados Abogados, para conocer cuáles son los posibles escenarios a los que se enfrentan Kiko y Makoke.

Kiko Matamoros y Makoke en un fotomontaje.

Estos escenarios jurídicos van desde la absolución total hasta una condena con penas de prisión, multa y pago a Hacienda, con posibilidad de recurso en todos los casos, según el experto.

"Si el tribunal concluye que no se acredita el delito (por falta de prueba o porque las operaciones patrimoniales se consideran legítimas y sin intención fraudulenta), dictaría sentencia absolutoria. Esto implica ausencia de responsabilidad penal, levantamiento de medidas penales y plena vigencia de la presunción de inocencia para Kiko Matamoros y Makoke", explica a este periódico.

Este sería el primero de los escenarios y el más favorable para los acusados. Pero no es el único. Javier Guerrero plantea hasta tres posibilidades diferentes.

La segunda de ellas sería una condena conforme a la acusación. "Si el tribunal considera probado que existió una estrategia consciente para impedir el cobro de la deuda con la Agencia Tributaria, podría dictar una sentencia condenatoria en los términos solicitados por Fiscalía y acusación", asegura el letrado.

"En ese caso, se podrían imponer penas de prisión (el tipo básico de alzamiento prevé 1 a 4 años), multas penales, responsabilidad civil para pagar las cantidades adeudadas y embargos o ejecución sobre su patrimonio", explica.

"La pena concreta dependerá de la valoración del tribunal sobre la gravedad de los hechos y el grado de participación de cada acusado".

El último de los escenarios para Kiko Matamoros y Makoke es una condena con pena rebajada. El tribunal también puede condenar, pero con penas inferiores a las pedidas por la Fiscalía si aprecia atenuantes (por ejemplo, reparación del daño, menor participación o perjuicio económico inferior).

Kiko Matamoros en uno de sus últimos eventos públicos. Getty Images

Si hay conformidad con la pena y esta no supera los dos años, puede acordarse la suspensión de la ejecución, lo que les permitiría evitar el ingreso en prisión siempre que cumplan las condiciones fijadas.

No obstante, el abogado Javier Guerrero ha explicado que independientemente de que la condena sea absolutoria o condenatoria, la sentencia no tiene por qué ser el final del proceso, ya que las partes pueden recurrir ante instancias superiores.

Hasta que no haya sentencia firme, el procedimiento no se considera definitivamente cerrado y se puede revisar la resolución inicial dentro de los cauces legales.

Los hechos

La Fiscalía acusa a Kiko Matamoros de montar durante años un entramado para ocultar bienes e ingresos a Hacienda y seguir llevando una vida de lujo pese a tener una abultada deuda tributaria.

Desde 2009, según el escrito, habría llevado a cabo un "vaciamiento formal de su patrimonio". Dejó de figurar como titular de bienes o ingresos, interpuso sociedades como Salto Mortal SL y Silla de Ring SL y utilizó contratos en cascada y facturación a través de terceros para que lo que cobraba por su trabajo en televisión no apareciera directamente a su nombre ni pudiera ser embargado.

La Fiscalía sostiene que esas empresas no tenían estructura real y servían solo para emitir facturas y canalizar el dinero que luego él destinaba a sus gastos personales y familiares, desde compras de marcas de lujo (Louis Vuitton, Gucci, Prada) hasta restaurantes, gimnasios o alquiler de vehículos, vaciando las cuentas casi al mismo ritmo al que entraba el dinero.

El Ministerio Público también le reprocha haber colocado a nombre de Makoke la vivienda de Pozuelo de Alarcón, valorada en más de 1,3 millones, pese a que habría sido él (directamente o a través de sus sociedades) quien pagaba la hipoteca, con la finalidad de blindar el inmueble frente a posibles embargos de Hacienda.