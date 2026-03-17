Mario Marzo (30), actor: "Tengo mellizos de 3 años y no es tan difícil. Si tienes unos hijos como los míos, es fácil"

La alfombra roja de inauguración del Festival de Málaga ha reunido a numerosos rostros conocidos del panorama audiovisual español.

Entre ellos se encontraba Mario Marzo (30 años), que aprovechó su paso por el certamen para compartir con EL ESPAÑOL algunos detalles sobre uno de los momentos más importantes de su vida: su experiencia como padre.

Aunque el actor continúa desarrollando su carrera profesional dentro del mundo de la interpretación, reconoce que en los últimos años su vida ha cambiado por completo con la llegada de sus hijos.

Mario Marzo en un acto público. Gtres

Marzo es padre de mellizos de tres años, una etapa que describe con entusiasmo y que, según cuenta, está disfrutando plenamente.

"Tengo mellizos de tres años, estoy contentísimo y estoy muy feliz de poder pasar tiempo con ellos. Siento que vaya todo tan bien, creo que mola también decir que es un rollo la paternidad y tal, pero si quieres y tienes unos hijos maravillosos como los míos es muy fácil", explica el actor durante la conversación.

Sus palabras reflejan una visión optimista de la paternidad, lejos de los discursos que suelen centrarse únicamente en las dificultades de criar a los hijos. Para Marzo, compartir tiempo con los pequeños se ha convertido en una prioridad y en una de las mayores fuentes de felicidad de su día a día.

El actor también quiso destacar el papel fundamental de su pareja en esta etapa familiar. La estabilidad en su relación, asegura, ha sido clave para afrontar esta nueva fase vital con tranquilidad.

"Con mi mujer estoy muy bien, sigue siendo mi mujer", añade con naturalidad, dejando entrever la complicidad que mantiene con su pareja tras la llegada de los niños.

Mario Marzo en el Festival de Málaga 2026. Gtres

Durante su paso por el Festival de Málaga, Mario Marzo demostró que, además de su carrera artística, su faceta más personal ocupa un lugar central en su vida.

La paternidad ha supuesto una transformación profunda en su rutina, pero también una experiencia que describe como enriquecedora y llena de momentos positivos.

En un contexto en el que cada vez más figuras públicas hablan abiertamente sobre su vida familiar, el actor no duda en compartir la felicidad que siente en esta etapa.

Para él, criar a sus mellizos no solo es una responsabilidad, sino también una oportunidad para disfrutar de una nueva forma de entender el tiempo y las prioridades.

Así, entre focos, estrenos y compromisos profesionales, Mario Marzo reconoce que su papel más importante no está delante de las cámaras, sino en casa, donde cada día continúa descubriendo lo que significa ser padre.