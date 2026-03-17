Lolita, actriz: "Nos abrimos en canal en el documental de Alba Flores, ella nos lo pidió. Lo haría mil veces"

La presencia de Lolita Flores (67 años) en el Festival de Málaga ha estado marcada por la presentación de Mallorca Confidencial, una nueva película en la que comparte pantalla con su hija, Elena Furiase (38).

Sin embargo, más allá del estreno cinematográfico, la actriz también ha vivido un momento especialmente emotivo al recordar a su hermano, el inolvidable Antonio Flores.

Durante la alfombra roja del certamen malagueño, Lolita atendió a EL ESPAÑOL y habló con emoción sobre Flores para Antonio, el documental dirigido por su sobrina Alba Flores (39) que rinde homenaje al artista y que ha supuesto un proceso profundamente personal para toda la familia.

La actriz reconoce que el proyecto ha tenido un impacto muy especial, sobre todo en la propia Alba, hija del cantante.

"Ha sido, sobre todo, para mi sobrina, y al ser para mi sobrina es para toda la familia. Ella ha curado, ha cerrado una herida que la tenía abierta. Me emociono cuando hablo de este tema y no me gusta hablar, pero es verdad", confiesa.

Para Lolita, el documental no solo rescata la memoria artística de Antonio Flores, sino que también ha permitido sanar una parte muy íntima del duelo familiar.

La actriz explica que el proyecto ha transformado emocionalmente a su sobrina, algo que para ella es motivo de enorme orgullo.

"A ella le ha cambiado la mirada. Perdió su brillo cuando se fue su padre y lo ha vuelto a recuperar, y eso me enorgullece muchísimo. Ha hecho un documental maravilloso y estoy muy orgullosa de ella, del documental, de la película y de la canción que se ha llevado el Goya", añade visiblemente emocionada.

Las palabras de Lolita reflejan la dimensión personal que ha tenido este trabajo audiovisual para la familia Flores. Más allá del reconocimiento público, el documental ha servido como un espacio para recordar, comprender y compartir recuerdos que durante años permanecieron guardados.

La actriz también destaca la valentía de Alba al impulsar este proyecto y la disposición de todos los miembros de la familia para participar en él.

Lolita Flores en el Festival de Málaga 2026. Gtres

"Ha sido Alba quien lo ha hecho. Nos lo pidió y, por ella, nos abrimos en canal las veces que haga falta", explica.

En un festival que celebra el cine y las historias que se cuentan en la pantalla, Lolita Flores ha dejado claro que algunas de las más poderosas nacen precisamente de lo más íntimo.

El documental sobre Antonio Flores no solo recupera la figura de uno de los artistas más queridos de la música española, sino que también simboliza un proceso de reconciliación emocional dentro de una de las sagas más emblemáticas de nuestra cultura.

Para Lolita, ver cómo su sobrina ha encontrado una forma de reconciliarse con la memoria de su padre es, probablemente, uno de los mayores regalos que le ha dado este proyecto. Y en Málaga, entre focos y alfombras rojas, no ha dudado en compartir ese orgullo con emoción.