B Jones actualiza su estado de salud en medio de su tratamiento contra el cáncer: "Hay días que no puedo más"

La DJ española Beatriz Martínez (42 años), conocida como B Jones, ha actualizado su delicado estado de salud. La compositora, en contacto permanente con sus seguidores en redes sociales y sus fans, ha publicado un emotivo vídeo desde su cama del hospital en el que se muestra totalmente abatida.

Desde que a comienzos de 2026 anunciara que tiene un tumor en la médula, está viviendo una montaña rusa de emociones. Su alegría y su positividad han sido siempre su seña de identidad, pero hay días que todo se le hace cuesta arriba.

El duro proceso que está atravesando a veces la sumerge en un abismo del que es muy difícil escapar. "Hay días que digo que no puedo más", ha confesado entre lágrimas.

B Jones durante su actuación en el Tomorrowland Brasil 2024. Getty Images

La andaluza se está sometiendo a un tratamiento de quimioterapia para lograr que el cáncer linfático que padece desaparezca de su cuerpo. "Hay días horribles por todos los efectos secundarios", ha confesado.

Con las infusiones intravenosas que está recibiendo sus defensas bajaron, uno de los primeros y principales problemas que producen los tratamientos contra el cáncer.

Esto le trajo otros problemas, como ella misma ha comentado, que interfirieron en su capacidad de movimiento hasta el punto de no poder andar.

Pese a ello, insiste en que está decidida a superar la enfermedad y se aferra a la idea de que esta etapa la hará más fuerte.

A pesar del parón obligado en los escenarios, la Dj no ha abandonado su música. De hecho, está siendo en estos momentos una de sus mejores medicinas. Ha logrado transformar el dolor y su experiencia en una canción.

El pasado 6 de marzo publicó el tema Side Effects, sin duda, una de sus canciones más personales. Nació después de atravesar su primer ciclo de quimioterapia "entre tratamientos, dolor y días muy difíciles".

Según las propias palabras de la artista "es una canción que me enseña que a pesar de que la vida pone pruebas, nos refugiamos en el amor y eso nos da fuerzas". "Quería hacer luz de algo que es oscuridad".

Fue a principio de enero cuando B Jones, una de las grandes referencias de la escena electrónica, comunicó que estaba enferma. Explicó a sus seguidores que, tras una biopsia que inicialmente apuntaba a un tumor benigno en la médula, los médicos confirmaron que se trata de un cáncer linfático.

"Probablemente este sea uno de los vídeos más difíciles que he hecho en mi vida, pero también quiero que sea un vídeo inspirador. Como sabéis, me hice una biopsia y todo parecía que era un tumor benigno, pero está esta palabra: tengo cáncer", dijo entonces.

"Es un cáncer linfático que voy a superar, cien por cien. Después de la biopsia y la operación del cuello, voy a empezar una quimioterapia pero vosotros sabéis que yo soy fuerte y que puedo con ello".

Rendirse nunca ha sido una opción para ella, aunque a veces su cabeza le haya jugado malas pasadas. Todo su afán es poder inspirar a otras personas que estén en su misma situación. "La palabra es fea y suena a muerte pero no, también puede ser vida. Puede ser lucha y la lucha te hace crecer. Tengo un cáncer sí pero también tengo muchas ganas de vivir".