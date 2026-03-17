La discreta comida de Eugenia Silva y Alfonso de Borbón en Madrid que habla de su buena relación pese a la ruptura

No son muchas las parejas que deciden transformar el amor en respeto y complicidad una vez finaliza su relación sentimental. Pero también las hay. Es el caso de Eugenia Silva (50 años) y Alfonso de Borbón (53), que han optado por dejar a un lado sus problemas y los reproches para priorizar el bienestar de sus hijos.

Pocas semanas después de que se hiciera pública su ruptura tras 13 años juntos, la modelo y el empresario han sido vistos compartiendo mesa en uno de los locales cercanos al que fue su hogar conyugal, según ha podido saber este periódico en exclusiva.

La ya expareja disfrutó este pasado domingo, 15 de marzo, primero de un aperitivo en la terraza, y después de una comida en el interior de Frida Kahlo Gastro Galeria, un restaurante mexicano convertido en punto de referencia foodie en el Paseo del Pintor Rosales.

Eugenia Silva y Alfonso de Borbón paseando por Madrid junto a sus hijos. GTRES

El encuentro fue distendido y solo para dos. Eugenia y Alfonso estaban solos, sin sus dos hijos en común, Alfonso (11) y Jerónimo (9), con quien sí se les ha visto paseando por el barrio estos días atrás como una familia más, según han informado a este medio.

Lejos de escenas tensas, ambos se mostraron cercanos, cómplices y con una gran cordialidad que encaja con la discreción con la que siempre han llevado su vida privada.

Aunque sus caminos personales hayan tomado rumbos distintos son uno de esos ejemplos de exparejas bien avenidas. Quizás sea también porque no está todo acabado entre ellos.

No es la primera vez que sufren una crisis, que luego han logrado superar. Es más, su entorno no habla de un final definitivo, sino más bien de un periodo de reflexión y distanciamiento entre ellos.

De momento, la realidad es que Alfonso de Borbón ha abandonado el domicilio familiar, según publicó hace 15 días la revista ¡HOLA! Eugenia se ha quedado sola con sus hijos en el exclusivo inmueble del barrio de Argüelles, de más de 300 metros y vistas al Templo de Debod y al parque del Oeste.

La casa, que actualmente tiene un valor de un millón y medio de euros aproximadamente en el mercado, fue una compra conjunta de la pareja.

"La vio Alfonso, porque yo estaba en Estados Unidos, y dijo ‘es la casa más bonita que he visto de todas’", contaba la modelo en una entrevista a la revista decoración, arquitectura, arte y diseño, AD.

En este inmueble construyeron su bonita familia y, por desgracia, también ha sido el escenario de los peores momentos de la pareja.

La vida sigue

Eugenia Silva y Alfonso de Borbón en una de sus últimas imágenes públicas. Getty Images

Ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, ni se espera que lo hagan. Eugenia Silva sigue cumpliendo con sus compromisos profesionales.

La pasada semana viajó a París para grabar un anuncio. Un viaje del que dejó constancia en sus redes sociales con algunas imágenes y algunas recomendaciones de rincones para descubrir.

"París es una ciudad a la que vuelvo varias veces al año por trabajo, pero siempre consigue sorprenderme", escribió en su cuenta de Instagram.

A su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas fue fotografiada por la prensa, a la que mostró su mejor sonrisa. Sin embargo, no quiso hacer ningún tipo de declaración sobre su situación sentimental.

Este lunes, 16 de marzo, y tras su comida con Alfonso, la modelo ha vuelto a hacer las maletas, destino Barcelona, para un trabajo con Mango.

Por su parte, Alfonso continúa volcado en la gestión del amplio patrimonio inmobiliario familiar como administrador y responsable de distintas sociedades dedicadas a la comercialización de pisos, locales y garajes en varias ciudades españolas.

Frida Kahlo

Estrella Morente, en su gran fiesta de Fin de Año en Madrid. @kiki_morente

El restaurante en el que han comido Eugenia Silva y Alfonso de Borbón es el mismo en el que Estrella Morente (45) y su marido, Javier Conde (51), celebraron su mítica fiesta de Nochevieja, que este año además contó con la excepcional visita de Luis Miguel (55) y Paloma Cuevas (53).

Como informó este medio en exclusiva, el cantante mexicano y su pareja, muy amiga de Morente, se dejaron ver en este restaurante que se está convirtiendo en un clásico entre los rostros más conocidos. Antes que la cantaora, los Ketama también celebraron aquí la Nochebuena.

Además, las inmediaciones del restaurante cuentan ahora con dos nuevos vecinos ilustres: Javier Ambrossi (41), que se ha mudado tras su ruptura con Javier Calvo (35); y Loles León (75).