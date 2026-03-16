Natalia Verbeke, 51 años: "Me levanto cada día a las 7 y me duermo a las 22:00 porque soy madre, me encanta dormir"

El paso de Natalia Verbeke (51 años) por el Festival de Málaga ha estado marcado por la presentación de Lapönia, un filme en el que comparte protagonismo con Julián López (47) y que invita a reflexionar sobre la verdad, la mentira y las complejidades de la vida.

En medio de la promoción de la película, la intérprete encontró un momento para conversar con EL ESPAÑOL sobre cómo la maternidad ha transformado sus hábitos diarios y su rutina de cuidado personal.

Verbeke confiesa que, más allá de los tratamientos específicos, su relación con los productos de belleza tiene un componente de disfrute.

Natalia Verbeke en el Festival de Málaga 2026. Gtres

"Yo me pongo una cantidad de cremas... pero porque me gustan los olorcitos y la textura. Cuando llega la noche me embadurno, cuando llega la mañana, me ducho, me embadurno de crema y ¡hala!", explica con naturalidad, mostrando que el cuidado de la piel para ella no es un ritual estrictamente funcional, sino también una fuente de placer y bienestar.

La maternidad, sin embargo, ha marcado un antes y un después en su descanso. La llegada de su hija (hace 9 años) ha modificado horarios y prioridades, y la actriz admite que conciliar el sueño es ahora un reto mayor.

"Tengo una hija por lo tanto el descanso es más complicado. Por ejemplo, yo ahora me estoy cayendo de sueño. Yo a las 10 de la noche ya estoy en la cama. Me suelo despertar a las 6 y media o a las 7", relata, dejando claro que su jornada empieza muy temprano, aun cuando la noche no siempre le dé todo el descanso que desearía.

A pesar de estos cambios, Natalia destaca la importancia que le da al sueño. "Es verdad, que si yo pudiera quedarme dormida a las 8, también lo haría. A mí dormir me gusta muchísimo, me encanta", añade.

Natalia Verbeke en el Festival de Málaga 2026. Gtres

De esta manera, demuestra que, aunque la maternidad exige adaptaciones, sigue valorando cada instante de descanso como un momento de autocuidado esencial.

Su rutina diaria combina, por tanto, cuidado personal y flexibilidad frente a los retos de la maternidad. Las cremas, los olores y la textura de los productos se convierten en un pequeño ritual que le permite mantener la piel radiante y sentirse bien consigo misma, mientras ajusta sus horarios para compaginar sueño y vida familiar.

En el Festival de Málaga, Natalia Verbeke demuestra que, más allá de la exigencia de los rodajes y la promoción de películas, la belleza y el bienestar no solo dependen de tratamientos sofisticados, sino de encontrar un equilibrio entre autocuidado, descanso y el amor y responsabilidad que implica ser madre.

Su piel luminosa y su energía en la alfombra roja son reflejo de esa combinación entre disciplina y placer en su rutina diaria, adaptada a las necesidades de su vida familiar.