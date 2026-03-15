Pilar Castro, 55 años: "Duermo 6 horas y llevo una buena alimentación, pero tengo el colesterol alto"

El paso de Pilar Castro (55 años) por el Festival de Málaga ha estado marcado por la presentación de Los Justos, un drama donde la actriz comparte protagonismo con Carmen Machi (63) y se plantea un dilema moral entre la justicia y el dinero.

Sin embargo, más allá de la película, Castro encontró un momento para hablar con EL ESPAÑOL sobre un tema que genera mucha curiosidad entre sus seguidores: cómo logra mantener su piel luminosa y su apariencia radiante en un entorno tan exigente como un festival de cine.

La intérprete no se rodea de secretos complicados ni fórmulas milagrosas. Su filosofía, asegura, es simple y basada en la normalidad y el equilibrio.

Pilar Castro en el Festival de Málaga 2026. Gtres

"Hago una vida totalmente tranquila y normal. Trabajo cuando puedo, cuando no, no y tengo una buena alimentación porque tengo el colesterol alto", explica la actriz a este medio.

Para Pilar Castro, cuidar la salud es tan importante como cuidar la estética; por ello, prioriza una alimentación equilibrada que le permita sentirse bien consigo misma y afrontar sus compromisos profesionales con energía.

El descanso también forma parte esencial de su rutina diaria. Aunque no duerme tantas horas como algunos podrían recomendar, Pilar afirma que el sueño que logra es suficiente y de calidad.

"Eso sí, yo duermo muy bien, la verdad, entre seis o siete horas, algo normal y descanso bien", añade, dejando claro que para ella la constancia y la tranquilidad son clave para mantener su bienestar físico y mental.

Pilar Castro en el Festival de Málaga 2026. Gtres

Durante el festival, la actriz volvió a sorprender con su piel impecable y su aspecto fresco, que refleja precisamente esta filosofía de vida.

A diferencia de otras figuras públicas que buscan resultados inmediatos con tratamientos intensivos o productos sofisticados, Castro apuesta por hábitos sostenibles en el tiempo, combinando descanso, alimentación equilibrada y un estilo de vida calmado.

Su enfoque revela un equilibrio entre vida personal y profesional, donde los excesos no tienen cabida. La normalidad, asegura, es su mejor aliado para mantener la energía y la salud que le permiten enfrentarse a rodajes exigentes y a la intensidad de la alfombra roja sin perder vitalidad ni frescura.

Así, Pilar Castro demuestra que no hace falta recurrir a fórmulas complicadas para brillar. Su rutina simple y consciente está centrada en una buena alimentación, descanso y tranquilidad.

Este es el secreto que le permite llegar al Festival de Málaga con la piel perfecta y el rostro luminoso, mostrando que la verdadera belleza reside en la coherencia con uno mismo y en el cuidado diario de la salud.