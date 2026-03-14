Willy Bárcenas, sobre su infancia en los 90: "Fui un niño afortunado que viajaba con su familia y esquiaba con su padre"
El periodista y escritor explica algunos detalles de sus primeros años en Madrid.
Willy Bárcenas (36 años) dejó hace muchos años atrás el apelativo hijo de. Tiene identidad propia y esto le ha llevado a formar parte de numerosos proyectos profesionales de renombre.
Además de su innegable éxito en la música con su grupo, Taburete, el cantante se ha convertido recientemente en concursante de la actual edición de El desafío, el programa que Antena 3 emite cada viernes por la noche.
Cierto es que Willy tiene su sello personal marcado ya. Sin embargo, eso no le impide echar la vista atrás y rebobinar a su infancia y sus orígenes.
"Lo he dicho muchas veces, yo fui un afortunado en mi infancia y en mi adolescencia. Hacía viajes con mi familia, con mi padre a esquiar, pero cuando todo esto ocurre (en referencia al caso Gürtel) en mi mente ya era bueno", explicó hace unos días en una entrevista para Vanitatis.
"Gracias a la música he ganado dinero para arreglar la vida de mis padres", añadió, siendo sincero sobre la implicación en la trama de corrupción y las condenas a sus padres en 2018.
Y añadió: "Me parece algo que no hay que ni que alabar, ni que nada. O sea, son mis padres y por supuesto todo lo que pueda yo ayudar, siempre voy a estar ahí, igual que estuvieron ellos cuando yo, cuando me lo dieron todo a mí".
Willy Bárcenas fue de lo más sincero en su charla con Vanitatis y se abrió también en canal, además de sobre su infancia,acerca de la relación con sus padres.
"Me adapto rápido a lo que hay. Tengo un momento de shock, pero no he sentido decepción (hacia ellos). Se les ha juzgado, en el caso de mi madre, se ha mandado una persona inocente a la cárcel. Es una cosa que es así. El tiempo ya ha pasado y me daría igual reconocerlo", aseveró, tajante.
"La realidad es que se manda a una persona inocente, y mi padre se ha comido más años allí que nadie. El resto no entran, ha pagado por muchos y pues es así, ya lo tengo que asumir y yo no tengo nada que echarle en cara", remachó Willy.
Su rutina
Aunque discreto en lo que respecta a su faceta privada, lo cierto es que en alguna que otra ocasión el artista se ha abierto en canal sobre su rutina deportiva. Más aún ahora que se ha embarcado en El desafío.
"Me ha dado una disciplina espectacular. Ha hecho que cambie mi rutina, la motivación, el pensar que hay cosas que no puede conseguir realmente, si se esfuerza. Tampoco voy a decir que un programa de tres meses te cambie la vida, pero sí que el Willy que entró al que salió es distinto y para bien", confesó unos días atrás ¡HOLA!
Y finalizó: "A raíz de esto, cogí la rutina de cuidarme y hacer más ejercicio. Me ha cambiado la mentalidad. Ha sido una experiencia espectacular".