El actor Manu Ríos, confirmado en los Premios Oscar 2026: compartirá alfombra roja con Javier Bardem y Óliver Laxe

Manu Ríos, en la Semana de la Moda de París, en 2026. Gtres

El actor Manu Ríos (27 años) sumará un nuevo hito internacional a su fulgurante carrera: estará presente en la gala de los Premios Oscar 2026.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, el intérprete es uno de los españoles invitados a formar parte del evento más importante a nivel internacional en la industria del cine.

La ceremonia, que celebrará su 98ª edición este domingo, 15 de marzo, a las 00:00 hora peninsular española, tendrá lugar en el Teatro Dolby de Hollywood, y será presentada por el cómico Conan O’Brien (62), quien fue el encargado de conducir la gala en 2025.

Coincidirá con Bardem y Óliver Laxe

Será en dicho escenario donde se rodeará de celebrities de primer nivel en el séptimo arte: desde Jessie Buckley (36), la gran favorita en la categoría a Mejor Actriz por su papel en Hamnet; a Michael B. Jordan (39), Timothée Chalamet (30) o Leonardo DiCaprio (51), nominados a Mejor Actor por Sinners, Marty Supreme y One Battle After Another, respectivamente.

Manu Ríos, conocido ya a nivel internacional por sus trabajos en series como Élite y Respira, de Netflix, también coincidirá en Los Ángeles con compañeros de profesión del ámbito nacional.

Es el caso de Javier Bardem (57), uno de los nombres confirmados por la Academia de Hollywood como presentador de la ceremonia.

También compartirá alfombra roja con el director Óliver Laxe (43), cuya cinta, Sirat, ha hecho historia en los premios, con dos nominaciones en los Oscar: Mejor Película internacional y Mejor Sonido.

Codiciado fuera de España

El actor llegará así a una edición marcada por el regreso de Conan O’Brien como maestro de ceremonias y por la presencia de Bardem en el elenco de estrellas encargadas de entregar estatuillas, junto a nombres como Chris Evans (44), Demi Moore (63) o Kumail Nanjiani (47).

Para Manu Ríos, que ya sabe lo que es acaparar objetivos en citas globales, la alfombra roja de los Oscar supone un escaparate sin precedentes ante la industria hollywoodiense.

Entre photocalls, entrevistas y encuentros con directores y productores, el de Calzada de Calatrava compartirá foco con buena parte de la élite cinematográfica mundial.

Imagen de marcas de lujo

La presencia del intérprete manchego en grandes citas internacionales, que ha ido cobrando cada vez más fuerza en los últimos tres años, tiene mucho que ver con sus colaboraciones en el mundo de la moda.

Ríos ha sido imagen de firmas de máximo prestigio, como Moschino, con la que acudió a la Met Gala 2022. Asimismo, ha pisado front rows de firmas como Schiaparelli.

Además, ha protagonizado campañas y colaboraciones con firmas de joyería como RABAT y Twojeys. Y ha trabajado estrechamente con Bulgari y Cartier, en alfombras rojas y editoriales.

Para Cartier ha posado con piezas icónicas como el anillo Love y la colección Panthère. Recientemente ha sido fotografiado para la marca en GQ Spain.

Gracias a estos trabajos y colaboraciones, Manu Ríos se ha convertido en un rostro habitual en el exclusivo universo del lujo.

Esto explica por qué es un invitado recurrente en desfiles y acciones de casas como Loewe, Dior y Saint Laurent, donde actúa como embajador informal y referente de estilo en semanas de la moda.

En su agenda de proyectos profesionales cabe destacar su próxima participación en la serie The Tribute (El Homenaje), un thriller psicológico de ocho episodios producido por SkyShowtime.

Un rol por el que podría haberse ganado un hueco entre los seleccionadísimos invitados del Dolby Theatre.