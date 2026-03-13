Violeta Magriñán, sobre los 'influencers': "Es injusto que se nos machaque por ir a los Goya. Yo patrocino marcas"

La polémica está servida después de que Yolanda Ramos (57 años) denunciase en tono de humor en redes sociales que no había sido invitada a la gala de los Goya.

Por la alfombra roja de la gran noche del cine español, cabe recordar, habían desfilado numerosas influencers que nada tienen que ver con el mundo de la interpretación.

Desde entonces, han sido muchos los rostros conocidos que se han pronunciado sobre si a este tipo de citas cinematográficas deberían asistir rostros conocidos de las redes sociales o solamente personajes de la industria audiovisual.

Violeta Mangriñán en el evento de Desigual en Barcelona. Gtres

Violeta Magriñán (32) ha sido una de las últimas influencers en dar su opinión al respecto.

"Yo creo que en cualquier caso no es culpa de los influencers sino de quienes los invitan. Al final en los grandes eventos de cine siempre ha habido modelos, influencers", ha comenzado diciendo ante los micrófonos de Europa Press este pasado lunes, 9 marzo, en los Premios Mujer Fearless.

"Los influencers somos un medio de comunicación más, un medio de difusión más. Y en cualquier caso yo creo que las críticas deben ir dirigidas hacia quienes les invitan. No cargarles a ellos. Hay responsabilidades que no les corresponden porque a mí lógicamente si me invitan yo voy", ha sentenciado.

"Los influencers al final nos dedicamos a patrocinar marcas y a hacer publicidad de marcas y yo en ningún momento voy a ser una intrusista ni voy a ir en un papel que no me corresponde. Yo voy como influencer y porque una marca me ha invitado", ha proseguido.

Y ha añadido: "Los actores también entienden un poco cómo va la rueda, cómo va el mundo y saben que detrás de esos eventos también hay marcas y que las marcas al final eligen a quienes quieren invitar".

Aunque ha asegurado que "si por mi culpa tienen que dejar de invitar a un actor, no se me ocurriría ir", ha expresado que "me parece un poco injusto también como que se nos machaque".

Violeta Mangriñán, en una imagen de sus redes sociales. @violeta

"Entiendo la parte de la crítica pero también entiendo que no es culpa de los que van sino de quienes los invitan porque no se cuelan ahí. Y yo no creo que se deje de invitar a actores por invitar a influencers porque a las influencers no los invita la Academia de Cine sino las marcas que patrocinan" ha zanjado.

De una polémica a otra, ya que Violeta ha reconocido que "metí la pata" al compartir en redes un plato de jamón al hablar del Ramadán.

"Me equivoqué, cometí un error. Yo soy creyente, creo en Dios pero es verdad que no soy practicante. No le doy ese peso a la religión que para otras personas tiene, pero he entendido que no se tienen que hacer memes ni de política ni de religión", ha verbalizado.

"Intento aprender de mis errores y por supuesto no me cuesta pedir perdón las veces que haga falta si he hecho daño a alguien. Entonces de verdad que mi intención no era hacer daño, si se vio así ya he pedido mil veces disculpas. Ya el que me quiera creer o no me quiera creer, ya eso no lo voy a cambiar" ha añadido.

Por último, la influencer también se ha mojado sobre las polémicas declaraciones de Silvia Abril (54), precisamente en la gala de los Goya, al dar su controvertida opinión sobre la religión y la Iglesia.

Silvia Abril posa para la prensa gráfica en la alfombra roja de los Goya 2026.

"Me parece que está perfectamente explicado y que es su opinión y que deberíamos de ser libres de dar nuestra opinión. El tema es que no somos libres de dar opiniones porque hay últimamente ganas de cancelar sistemáticamente a las personas", ha remachado ante los micrófonos de Europa Press.