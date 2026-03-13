Luis de Garrido, arquitecto: "La casa de Messi en Barcelona tiene elementos prefabricados, sin impacto medioambiental"

Leo Messi y su mujer, en un montaje de EL ESPAÑOL.

Lionel Messi (38 años)está considerado por buena parte del planeta uno de los mejores deportistas de toda la historia del fútbol.

Desde que diera el salto a la fama, el argentino ha amasado una gran fortuna. Es más, varios medios especializados sitúan su patrimonio neto por encima de los 850 millones de euros.

Su riqueza, claro está, no podría entenderse sin sus propiedades inmobiliarias. Entre ellas destaca la suerte de vivienda que posee en Barcelona.

Messi, durante el entrenamiento de la Argentina en Elche Gtres

La casa de Messi en Barcelona es una gran mansión de estilo mediterráneo moderno en Castelldefels, con más de 10.000 metros cuadrados de parcela, piscina, apa, gimnasio y hasta campo de fútbol privado, pensada como refugio familiar de lujo y privacidad.

Su relación con el medio ambiente viene sobre todo por la ubicación: está dentro de un área protegida por leyes ambientales, lo que restringe el paso de aviones para no alterar la fauna,

Sobre ello, de hecho, habló hace un tiempo el arquitecto Luis de Garrido, uno de los encargados en diseñar el refugio de Messi en Cataluña.

"Conocimos a su representante y accedimos a Messi. Así consolidamos una casa ideal para él, porque estaba buscando algo fijo en Barcelona", confesó Luis.

La elección, a su modo de ver, se basó en lo siguiente: "Yo creo que nos eligió por la esencia de la arquitectura. En los últimos años se ha vuelto muy simbólica porque quiero que el símbolo represente la naturaleza intrínseca de una ciudad o de un personaje".

Luis de Garrido siempre tiene en cuenta a sus clientes: "Lo que intento es que tenga la capacidad de hacer feliz a sus ocupantes. Yo creo que esto le entusiasmó a Messi".

Y añadió: "Siempre me obligo a que como mínimo identifiquen 20 símbolos con la persona y en el caso de Messi pasó lo mismo. Su símbolo más importante es la dualidad, el tesón y la autoexigencia. Es una persona que ha ido de poco a más y se ha exigido mucho a sí mismo".

En cuanto a la composición de la vivienda, reveló: "La casa es una estructura desmontable y está compuesta a base de elementos prefabricados. Tiene forma de hexágono y grandes arcos"

"Lo que busco con esto es un nulo impacto medioambiental, lo que hace que uno se sienta plenamente integrado con la naturaleza, vibre con la naturaleza y lo que te va a ayudar a trascender como humano", remachó Luis de Garrido.

Leo y María Sol Messi, en una imagen de sus redes sociales

La vivienda de Messi está en un área cercana a Gavà/Castelldefels incluida en una reserva natural protegida, con amplia vida animal; por ello hay limitaciones ambientales específicas en la zona.

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Además, los aviones que despegan de El Prat deben desviarse y no pueden sobrevolar esa área, no por un capricho de Messi, sino por la normativa ambiental que protege la fauna del entorno frente al ruido.