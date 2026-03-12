Inma Cuesta, 45 años: "La rutina de salud mental consiste en dormir y, si tienes algún bachecito, ir al psicólogo"

La presencia de Inma Cuesta (45 años) en el Festival de Málaga ha estado marcada por la presentación de Si es martes, es asesinato, una nueva serie de Disney+ que llegará próximamente a la plataforma.

La ficción, compuesta por siete capítulos, cuenta también con un reparto formado por Álex García (44), Ana Wagener (63) y Biel Montoro (26).

Durante la alfombra roja del certamen malagueño, la actriz encontró un momento para atender a EL ESPAÑOL y reflexionar sobre un asunto que considera esencial en el día a día: la salud mental.

Inma Cuesta en el Festival de Málaga 2026. Gtres

Lejos de hablar de rutinas de belleza o cuidados estéticos, Cuesta quiso poner el foco en aquello que, a su juicio, realmente influye en el bienestar de las personas.

"Me gustaría hablarte… me parece que es más importante hablar de nuestra rutina de salud mental que de nuestra rutina de belleza. La rutina de salud mental consiste en dormir, alimentarse bien, rodearse de gente buena, con buena onda, y si tienes algún bachecito ir un poquito al psicólogo", explica la actriz durante la conversación con este medio.

Sus palabras reflejan una visión cada vez más extendida en el ámbito público: la necesidad de normalizar el cuidado emocional del mismo modo que se cuida el cuerpo.

Para Cuesta, pequeños hábitos cotidianos como descansar bien, mantener una alimentación equilibrada o rodearse de un entorno positivo pueden marcar una gran diferencia en el bienestar personal.

La intérprete también quiso poner sobre la mesa una realidad que afecta a muchas personas: el acceso a la atención psicológica. Aunque considera fundamental acudir a un profesional cuando se necesita, reconoce que no siempre es fácil hacerlo.

"Quien pueda, claro, quien pueda. Y si no, bueno, pues la Seguridad Social, que desgraciadamente es verdad que tiene unas listas largas. Y si no, un buen amigo que te dé buenos consejos, pero sobre todo eso", añade, apelando a la importancia de encontrar apoyo, ya sea profesional o en el círculo cercano.

Más allá de la promoción de su nueva serie, la actriz aprovechó su paso por el Festival de Málaga para lanzar un mensaje claro: el bienestar emocional debe formar parte de la conversación cotidiana.

En un sector tan exigente como el audiovisual, donde los ritmos de trabajo pueden ser intensos y la exposición pública constante, la salud mental se convierte en un pilar fundamental para mantener el equilibrio.

Así, Inma Cuesta demuestra que, aunque las alfombras rojas suelen centrarse en la estética o la imagen, también pueden ser un espacio para hablar de cuestiones más profundas.

Dormir bien, comer de forma saludable, rodearse de personas que aporten energía positiva y buscar ayuda cuando es necesario son, para ella, los verdaderos pilares de una rutina que va mucho más allá de cualquier tratamiento de belleza.