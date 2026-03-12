Antonio Banderas se posiciona en la acalorada polémica de las 'influencers' en festivales de cine: "Cada uno en su espacio"

Si algo caracteriza a Antonio Banderas (65 años) es que no suele tener pelos en la lengua. Esto explica por qué se ha mostrado tan rotundo sobre la polémica que se ha generado sobre la asistencia de creadores de contenido a eventos y festivales de cine.

La controversia surgió hace unas semanas, tras la gala de los Premios Goya 2026, que se celebró el pasado 28 de febrero en Barcelona.

Entonces, influencers como Dulceida (36), Laura Escanes (29), o Rosanna Zanetti (37) acudieron a la ceremonia, mientras que algunas actrices como Yolanda Ramos (57) o Norma Ruiz (43) no recibieron ninguna invitación.

El actor malagueño no ha esquivado las preguntas en relación a este asunto que ha levantado ampollas entre algunos rostros conocidos. "Hay una cierta razón en eso", ha empezado diciendo.

"Tendrían que venir los profesionales que hacemos esto, los que nos la jugamos frente a las cámaras y detrás de las cámaras los técnicos, en fin. Estoy de acuerdo con eso", ha zanjado.

Con estas declaraciones, Antonio Banderas se ha posicionado en la controversia que se ha creado por el papel de las influencers en los premios de la industria del cine y la interpretación.

Su opinión es muy clara. Considera que cada segmento de profesionales ha de tener su lugar. "Está muy bien los influencers, está muy bien, pero cada uno en su espacio", ha subrayado.

La polémica respuesta de Ona Gonfaus

Lo cierto es que el debate sobre la presencia de influencers en las grandes citas de la industria cinematográfica adquirió dimensiones más profundas tras las recientes declaraciones de Ona Gonfaus (19) en el Festival de Cine de Málaga.

La joven, que acumula 1,8 millones de seguidores en TikTok y 566.000 en Instagram, sorprendió a muchos con sus palabras en la alfombra roja de la gala.

Allí, una reportera del Canal 101 de televisión le pidió que le recomendara alguna película. "Pues no sé ahora, una peli, ¿qué rollo?", respondía la de Barcelona.

La periodista insistía: "Alguna española, ya que estamos aquí". Entonces, ella espetaba: "La nueva de ocho apellidos". Al hacer referencia a un largometraje de 2023, el conflicto entre la opinión pública estaba servido.

En cuestión de horas, numerosos rostros conocidos han alzado su voz. "¿Qué pintan determinados influencers en la fiesta del cine español? Nada", ha lamentado Marc Biarnés (32) en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok.

La aclaración de Yolanda Ramos

También ha hablado la actriz Yolanda Ramos. Según ha desvelado, vio la gala de los Goya desde su domicilio. "Nada contra las influencers… Pero yo estaba en pijama en mi casa. Excepto cuando fui nominada y al año siguiente, ni antes ni después me han invitado nunca", ha dicho.

Asimismo, ha aclarado que no tiene nada en contra de los instagrammers: "Yo en ningún momento me he quejado de que no me hayan invitado a los Goya... He dado las gracias a la gente, -que es lo único que me sostiene más los productores que me contratan-, que se pronunciaran. En ningún momento he estado en contra de que inviten a las influencers y que vayan".

Por su parte, la Academia de Cine ha salido al paso para aclarar que los creadores de contenido acudieron a los Goya invitadas por los patrocinadores de la gala, no por la institución.

En este sentido, cabe recordar que la Academia de Cine es una entidad privada, mientras que el Festival de Cine de Málaga es de iniciativa pública: depende del Ayuntamiento de Málaga y se considera un festival de titularidad municipal, no un evento privado.

Antonio Banderas (65), sobre Estados Unidos

Banderas, en su Málaga natal

Hablando precisamente de esta gran cita en la Costa del Sol, cabe recordar que Antonio Banderas no se perdió la 29º edición del Festival de Málaga, que el próximo fin de semana llegará a su fin.

En esta ocasión el artista volvió a su tierra una vez más para hacer entrega de la Biznaga de Honor a Gastón Duprat (56) y Mariano Cohn (50). Se le vio acompañado de su pareja, Nicole Kimpel (44).

Recibiendo una vez más el cariño del público, Antonio posó para los medios en la alfombra roja del festival reconociendo que para él volver a su tierra siempre es una buena opción sea cual sea el motivo: "Claro, siempre. Yo siempre estoy en Málaga".

"Gastón Duprat, Mariano y André Duprat son maravillosos. Tuve la suerte de rodar con ellos, Competencia, que se va a enseñar esta noche, y a lo mejor hacemos alguna cosa", dijo en relación a los premiados de la noche.