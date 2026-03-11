Isabel Rábago, sobre su marido: "Lo dejaste todo para limpiar esas heridas que me impedían levantarme de la cama"

Isabel Rábago y Carlos Rodríguez Ramón, en Venecia en una imagen compartida en sus redes sociales.

Isabel Rábago (51 años) no ha vivido un último año fácil. Así lo ha compartido ella misma en su perfil de Instagram en la tarde de este miércoles, 11 de marzo.

"Ha sido un año y pico durísimo. Me quebré, me rompieron, me caí como jamás pensé y ahí estabas tú", ha comenzado diciendo Rábago en su red social. Así, ha revelado que su marido, Carlos Rodríguez, ha sido su refugio en este delicado momento.

"Para levantarme, curarme y hacerme creer de nuevo en mí", ha proseguido Isabel. Y ha añadido: "Lo dejaste todo para limpiar esas heridas que no dejaban de sangrar y que me hacían llorar cada día, que me impedían levantarme de la cama".

Aunque ha sido ella quien ha atravesado una etapa complicada en su vida, lo cierto es que el protagonista absoluto de todo el texto de Rábago ha sido el periodista. "Ahí estabas tú, en silencio para reconstruirme. No fue fácil".

La abogada, además, ha aprovechado su altavoz en redes sociales para clamar a los cuatro vientos el amor por su marido. "Te amo desde el primer momento que te vi. Te amo y pensar mi vida sin ti me duele el alma", ha comentado.

"Sin ti nada hubiese sido posible. Sin ti no sería la mujer que soy. Gracias por estar siempre, por quererme, cuidarme y repetirme todos los días lo orgulloso que estás de mí y lo que me amas. Te amo y te amaré eternamente", ha remachado Isabel.

Isabel Rábago en la boda de Kiko Matamoros y Marta López Álamo. Gtres

Cabe recordar que Rábago se despidió de Mediaset España en enero de 2025 tras más de dos décadas vinculada a la productora. Eso sí, no fue un adiós definitivo de la pequeña pantalla, pues en mayo fichaba por Y ahora Sonsoles, en Antena 3.

Pese a llevar muchos años en la televisión nacional, Isabel Rábago siempre ha llevado la discreción por bandera en lo que respecta a su faceta más íntima.

Aunque cierto es que han sido muchas las ocasiones en las que ha mostrado públicamente su amor por su marido, Carlos Rodríguez, tal y como ha hecho ahora.

Se conocieron en su etapa universitaria y están casados desde 2007. No tienen hijos en común por "decisión conjunta", tal y como comentó la comunicadora en alguna ocasión.

"Siempre lo hemos tenido claro y es una elección que no cambio por nada del mundo. Sin hijos puedo hacer muchas cosas a otro tiempo y a otro ritmo", pronunció en Fiesta.

Respecto a su lado profesional, además de periodista, Isabel Rábago también es graduada en Derecho. En 2022, cursó el Máster de Acceso a la abogacía y en diciembre de 2024 ya celebraba sus "primeras veces" ejerciendo de letrada.