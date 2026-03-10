Leiva oficializa su relación con la modelo Almudena Cañedo en la Semana de la Moda de París tras casi un año juntos

Almudena Cañedo y Leiva en la Semana de la Moda de París Gtres

Leiva (45 años) vive una nueva e ilusionante etapa sentimental junto a la artista y modelo Almudena Cañedo (31). Una relación que nació en la discreción hace varios meses y que ahora, por fin, ha decidido oficializar.

Lejos de elegir una alfombra roja para su primer posado en conjunto, la pareja se ha mostrado con total naturalidad en el front row de del desfile de Gabriela Hearst (49), con motivo de la Semana de la Moda de París.

Eso sí, manteniéndose en su línea discreta, Leiva no ha protagonizado ninguna muestra de amor pública a su pareja.

Leiva, en el desfile de su amiga Gabriela Hearst. Gtres

Su asistencia no ha sido casual. Leiva mantiene una estrecha relación con la diseñadora. El cantante, de hecho, actuó en la inauguración de la tienda de Gabriela Hearst en Nueva York y ha desfilado para ella en la Fashion Week de la Gran Manzana.

Este pasado lunes, 9 de marzo, ha estado del lado del público, acompañado de su pareja.

Para la ocasión, ambos se han decantado por estilismos tipo sastre. Ella ha elegido un total look de pantalón y blazer cruzada en color terracota, combinándolo con unas botas negras estilo cow boy.

El cantante de La llamada, por su parte, ha optado por un conjunto de pantalón y chaqueta en color negro, al que ha sumado una camisa básica rosa. Al igual que su pareja, en el calzado se ha decantado por unas botas estilo cow boy, pero en blanco. Como complemento, su característico sombrero.

Almudena Cañeo y Leiva en el 'front row' del desfile de Gabriela Hearst. Gtres

Su primer posado público llega dos meses después de que trascendieran unas imágenes que advertían de la nueva ilusión sentimental de Leiva.

Aquellas fotografías, difundidas por Gtres, mostraban al cantante madrileño junto a su nueva pareja en el céntrico barrio de Justicia. Según la agencia de prensa, entonces se dirigían al domicilio que el artista posee en la capital española.

Almudena, de hecho, fue inmortalizada con una abultada maleta roja, dejando entrever que había permanecido varios días fuera de casa.

En ese momento ya llevaban varios meses de relación. Según ha informado Vanitatis, fue antes del pasado verano cuando comenzó su romance. Así, su primer posado como pareja ha tenido lugar cuando están a punto de cumplir un año juntos.

Se trata, además, de su segundo intento como pareja. Leiva conoció a Almudena Cañedo en 2022, cuando la modelo fue protagonista de su videoclip Con El Pañuelo En los Ojos. En 2023 empezaron un affaire y estuvieron juntos durante algo más de medio año. Antes del pasado verano se dieron una nueva oportunidad.

Almudena Cañedo es modelo, ilustradora y estilista. En la descripción de su Instagram, donde atesora poco más de 22.000 seguidores, se encuentra enlazado el perfil de su empresa, When at Home, una pequeña marca de ropa pintada a mano que siguen, entre otras, Tamara Falcó (44) o María Pombo (31).

Leiva, junto a su acompañante, en una fotografía tomada en Madrid el 9 de enero de 2026. Gtres

Respecto a Leiva, es la primera pareja que se le conoce tras el fin de su relación con Macarena García (37), con quien terminó su historia de amor en octubre de 2022 tras ocho años juntos.

Pese a la ruptura, eso sí, mantienen una relación cordial. Hace unos días se les vio juntos por las calles de Madrid, como dos amigos más. Ella, además, dedicó unas emotivas palabras al cantante en una entrevista con EL ESPAÑOL, que tuvo lugar el pasado octubre.

"De Leiva tengo recuerdo y presente, porque es una persona que forma parte de mi vida", confesó la actriz a este periódico.